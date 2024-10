The Voice of Germany 2024: Das ist die Jury in Staffel 14

In diesem Jahr läuft die 14. Staffel von "The Voice of Germany" 2024. Die Suche nach Deutschlands bester Stimme ging damit am 26. September 2024 auf Sat.1 und ProSieben weiter. Die Talente versuchen bereits zum vierzehnten Mal, sowohl die Jury als auch die Zuschauer von sich zu überzeugen. Apropos Jury: Für die neue Staffel gibt es einen großen Umbruch, denn keiner der Coaches aus der 13. Staffel kehrt laut Sat.1 zurück. Das war bislang selten der Fall. Im vergangenen Jahr saßen Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Ronan Keating sowie Shirin David vor den roten Buzzern.

Fans der Sendung müssen jedoch nicht auf bereits bekannte Gesichter verzichten. Drei der vier neuen Jury-Mitglieder haben nämlich mindestens einmal im roten Sessel Platz genommen, zwei von ihnen haben die Show sogar schon gewonnen und ihre Talente zum Sieg gecoacht. Wer genau in der Jury sitzt und welche Karrieren die Coaches bisher hingelegt haben, erfahren Sie im weiteren Artikel.

Neue Jury bei "The Voice of Germany 2024": Die vier Coaches im Überblick

Dieses Jahr sehen die Zuschauer eine Mischung aus alten Hasen und einem neuen Gesicht. Hier stellen wir die vier Jury-Mitglieder vor:

Samu Haber

Icon Vergrößern Samu Haber. Foto: picture alliance/dpa/Lehtikuva Icon Schließen Schließen Samu Haber. Foto: picture alliance/dpa/Lehtikuva

Nach seiner Abschiedstournee mit Sunrise Avenue im Jahr 2022 und dem Start seiner Solokarriere kehrt Samu Haber nun zurück auf den roten Drehstuhl bei "The Voice of Germany". Für Fans der Show ist der Musiker kein unbekanntes Gesicht. Haber war bereits fünfmal als Coach zu sehen, in den Jahren 2013, 2014, 2016, 2017 und 2020. Mit der 14. Staffel hat der Finne jetzt sein sechstes Engagement als Coach in der Show angetreten. Dabei konnte er zweimal als Sieger hervorgehen, einmal davon im Duo mit Rea Garvey. 2024 will er zum dritten Mal eines der Talente zum Sieg führen.

Der im April 1976 in Helsinki geborene Musiker hat sich mit seiner markanten Stimme und einprägsamen Songs weltweit einen Namen gemacht. Habers musikalische Karriere begann schon in jungem Alter. Nach einer vierjährigen Auszeit im sonnigen Spanien erzielte er mit seiner Band große Erfolge. Zu den bekanntesten Songs von Sunrise Avenue zählen Titel wie "Fairytale Gone Bad", "Hollywood Hills" und "Lifesaver".

Haber lebt beruflich wie privat nach den folgenden vier Prinzipien: "Tu etwas, das du liebst", "Arbeite hart", "Genieße das Leben" und "Riskiere Fehler", wie er bei ProSieben mitteilt. Neben seiner Musikkarriere engagiert sich der Musiker auch im sozialen Bereich. So versteigerte er bei einem Meet & Greet eine seiner Gitarren zugunsten eines Kinderkrankenhauses in Helsinki und sammelte damit über 10.000 Euro.

Mark Forster

Icon Vergrößern Mark Forster. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Mark Forster. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Nach nur einem Jahr Pause ist Mark Forster in die "TVOG"-Jury zurückgekehrt, nachdem er diese siegreich verlassen hatte. In der zwölften Staffel führte er nämlich seine Kandidatin Anny Ogrezeanu zum Staffelsieg. Ähnlich wie Samu Haber war Mark Forster lange Zeit ein fester Bestandteil der Show. Dieses Jahr buzzert er schon zum siebten Mal für die musikalisch talentierten Kandidatinnen und Kandidaten. Seine Coaching-Karriere startete 2015 bei "The Voice Kids", bevor er 2017 Andreas Bourani in der Jury von "The Voice of Germany" ablöste. Danach blieb er weitere fünf Staffeln in Folge Teil der Show.

Mark Forster wurde 1983 in Kaiserslautern geboren. Sein bürgerlicher Nachname lautet Ćwiertnia, seine Eltern kommen aus Polen, wodurch er auch die Sprache spricht. Seine Liebe zur Musik begann nach eigenen Angaben früh und wurde durch Klavierunterricht unterstützt. Nach einem anfänglichen Jurastudium und später abgeschlossenem BWL-Studium entschied er sich nach einer Pilgerreise jedoch für eine Laufbahn als Musiker - mit Erfolg.

Seine ersten musikalischen Schritte machte Mark Forster als Sidekick bei "Krömer - die Internationale Show". 2009 legte er sich den Künstlernamen "Mark Forster" zu, inspiriert durch die Forster Straße in Berlin. Mit diesem Namen feierte er seinen großen Durchbruch. Zu seinen bekanntesten Songs zählen "Au revoir", "Chöre" und "Wir sind groß".

Auch Forster engagiert sich sozial, insbesondere für das Kinderhilfsprojekt "Herzenssache". Privat ist über Mark Forster ansonsten wenig bekannt, abgesehen von seiner Leidenschaft für Musik und seiner Sammlung von über 200 Caps, wie er über ProSieben mitteilte.

Yvonne Catterfeld

Icon Vergrößern Yvonne Catterfeld. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa Icon Schließen Schließen Yvonne Catterfeld. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Von 2016 bis 2018 begleitete Yvonne Catterfeld bereits die Talente als Coach bei "The Voice of Germany" und 2019 auch bei "The Voice Senior". Zuletzt teilte sie ihr Wissen in der Jubiläumsstaffel 2021 gemeinsam mit Stefanie Kloß von Silbermond. Nun feiert sie ihr Comeback in der Show und ist zum vierten Mal als Coach aktiv.

Neben ihrer Zeit in der Musikbranche arbeitete Yvonne Catterfeld auch in der Kino- und Fernsehindustrie. Nach ersten gescheiterten Singleveröffentlichungen wandte sie sich der Schauspielerei zu und wurde für zwei Jahre Mitglied des GZSZ-Casts bei RTL. Ihr musikalischer Durchbruch gelang ihr 2003 mit der Single "Für dich", die in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Charts anführte. In Kinofilmen wie "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" war sie später wieder als Schauspielerin auf der Leinwand zu sehen.

Geboren wurde Catterfeld im Dezember 1979 in Erfurt. Ihr musikalisches Talent entspringt einer breiten Ausbildung am Klavier und an der Gitarre sowie im Gesang und Tanz. Nach ihrem Abitur studierte sie Jazz- und Popmusik und begann bereits zu dieser Zeit, ihr Können an eigene Musikschüler weiterzugeben.

Privat lebte sie bis 2021 mit dem Schauspieler Oliver Wnuk zusammen und hat einen Sohn. Anfang 2023 gab sie ihre neue Beziehung bekannt. Ihr neuer Partner kommt aus England. Zudem liebe die Sängerin Abenteuersportarten, sei aber aufgrund ihrer Rolle als Mutter vorsichtiger geworden, wie sie bei ProSieben angab. Heute lebt sie in Berlin und besitzt ein Hausboot, das sie auch vermietet.

Kamrad

Icon Vergrößern Kamrad Foto: Henning Kaiser, picture alliance/dpa Icon Schließen Schließen Kamrad Foto: Henning Kaiser, picture alliance/dpa

Tim Kamrad, bekannt unter seinem Künstlernamen "Kamrad", startet 2024 als neuer Coach bei "The Voice of Germany". Er ist nicht nur das jüngste Mitglied der Jury, sondern auch der einzige Sänger, der zum ersten Mal als Coach dabei ist. Die anderen Coaches haben bereits mehrfach auf den roten Stühlen Platz genommen.

Kamrad wurde 1997 in Wuppertal geboren und wuchs in Langenberg auf. Seit seiner Kindheit ist er musikbegeistert und begann im Alter von fünf Jahren, Gitarre zu spielen. Sein Abitur schloss Kamrad 2016 mit einem Notendurchschnitt von 1,0 ab. Danach begann er ein Studium zum Wirtschaftsingenieur, das er jedoch zugunsten seiner Musikkarriere nicht abschloss. Seine Eltern unterstützten ihn dabei tatkräftig, indem sie einen Kredit aufnahmen.

Das Investment scheint sich bislang auszuzahlen: Im Winter 2016 trat Kamrad erstmals als Voract für den Künstler Lions Head und die 80er-Kultband ABC auf. Seine Debüt-Single "Changes" erschien im Februar 2017, und er wurde vom Radiosender N-Joy zum "Newcomer des Monats" gewählt. Weitere Auftritte folgten als Vorband von Lotte, Sunrise Avenue und Nico Santos.

Sein großer Durchbruch gelang Kamrad 2022 mit seiner Single "I Believe", die besonders auf TikTok einschlug und ihn in die Top 20 der deutschen Charts brachte. Sein 2023 veröffentlichter Song "Feel Alive" brachte ihm nicht nur weitere Chartplatzierungen, sondern auch internationale Bekanntheit. Nun führt ihn sein Weg erstmals in die Jury einer TV-Show.