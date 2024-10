"The Voice of Germany" 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder in den Battles am 24. Oktober

Die Suche nach der neuen Stimme Deutschlands ist in vollem Gange: Seit dem 26. September laufen neue Sendetermine von „The Voice of Germany“ 2024. Mittlerweile ist schon Staffel 14 des Castingformats im Fernsehen zu sehen. Während am System der Sendung vieles gleich geblieben ist, hat sich die Jury von „The Voice of Germany“ im Vergleich zum Vorjahr komplett geändert; die Rolle der Juroren übernehmen in diesem Jahr Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Kamrad.

Bevor Deutschlands neues Gesangstalent in der finalen Ausgabe von „The Voice“ gekürt werden kann, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedene Runden durchlaufen. Zuerst standen die Blind Auditions an, in denen die Coaches die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht sehen und lediglich aufgrund deren Stimme entscheiden, ob sie sie im Team haben wollen. Im Anschluss geht es nun in die Battles, bei denen immer zwei (oder manchmal auch mehrere) Talente eines Teams gegeneinander antreten, um in die nächste Runde zu kommen. Die erste Runde der Battles läuft am 24. Oktober 2024 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Sie wollen wissen, wer sich in der ersten Runde der Battles messen muss? Und welche Songs gesungen werden? Hier gibt es alle Informationen rund um Kandidaten und Kandidatinnen und ihre jeweiligen Lieder.

Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen in den Battles am 24. Oktober 2024

Verena de la Caridad (17, Frankfurt/Oder) gegen Gabriela Kyeremateng (25, Dortmund)

Verena de la Caridad und Gabriela Kyeremateng treten in Team Yvonne an. Sie singen Loose Control von Teddy Swims.

Karl Wörner (24, Karlsruhe) gegen Jan Becker (25, Dortmund)

Karl Wörner und Jan Becker sind ebenfalls im Team Yvonne. Ihr Battle-Song lautet Mambo von Herbert Grönemeyer und Jeremias.

Marco Schumertl (27, Nähe Gießen) gegen Marius Müller (41, Lünen)

Marco Schumertl und Marius Müller messen sich in Team Mark. Um in den Battles zu bestehen, müssen sie 1000 und 1 Nacht von Klaus Lage singen.

Anna Lena Lubes (31, Oberhausen) gegen Kathrin German (16, Heppenheim) gegen Cecile Centeno (39, Zürich)

Anna Lena Lubes, Kathrin German und Cecile Centeno haben es ebenfalls in Team Mark geschafft. Wer von ihnen weiterkommt, hängt davon ab, wie sie Stay von den Shakespears Sisters singen.

Fabio Faganello (27, Wolfratshausen) gegen Nico Klemm (22, Landkreis Ostallgäu)

Im Team Kamrad sind Fabio Faganello und Nico Klemm gelandet. Sie performen Numb / Encore von Jay-Z und Linkin Park.

Pasquale & Michele Tibello (31 & 31, Bergheim) gegen Duo Deluxe: Roberta Lorenz & Egbert de Vries (60 & 55, Alsdorf & Würselen)

Diese vier Kandidatinnen sind ebenfalls in Team Kamrad. Mit ihrem Partner wollen sie das jeweils andere Duo in den Battles besiegen. Ihr Song dazu ist Sarà Perché Ti Amo von Ricchi E Poveri.

Petter Bjällö (49, Hamburg) gegen Jennifer Lynn (46, Nähe Regensburg)

Im Team Samu treffen Petter Bjällö-Glaser und Jennifer Lynn aufeinander. Sie wollen sich mit Crying In The Rain von a-ha beweisen.

Iman Rashay (23, Köln) gegen Chris Chalmer (31, Wien) gegen Raphael Merlin (30, Nähe Villach/Kärnten)

Iman Rashay, Chris Chalmer und Raphael Merlin sind allesamt im Team Samu. Um eine Runde weiterzukommen, müssen sie Psychosocial von Slipknot performen.