"The Voice of Germany" 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder im Halbfinale am 29. November

Derzeit läuft die 14. Staffel „The Voice of Germany“ im Fernsehen auf Sat.1 und ProSieben. In der Gesangsshow ist das Prinzip bisher recht gleich geblieben. Um Gewinner von „The Voice of Germany“ zu werden, müssen die Sängerinnen und Sänger diverse Stufen durchlaufen. Zu aller erst geht es in die Blind Auditions. Dort müssen die Kandidaten nur mit ihrer Stimme mindestens ein Jurymitglied von sich überzeugen, um in deren Team zu kommen. Ist das geschafft, geht es in die Battles, wo die Mitglieder innerhalb der jeweiligen Teams gegeneinander antreten und von den Juroren bewertet werden. Die nächste Hürde sind die Sing-offs, wo erneut die Lieder aus den Blind Auditions performt werden. Überzeugen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch hier, geht es schlussendlich in die Live-Shows. Ab diesem Zeitpunkt entscheiden die Coaches zusammen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, wer die Show gewinnt und schlussendlich „The Voice of Germany“ 2024 wird.

Diese Woche findet die erste Live-Show statt und damit geht es für die Kandidaten ins Halbfinale. Dort treten die übrigen Sänger und Sängerinnen der Teams Samu Haber, Mark Forster, Kamrad und Yvonne Catterfeld live auf und werden von Jury und Publikum bewertet. Wer hat es bis ins Halbfinale von „The Voice of Germany“ 2024 geschafft? Die Antwort darauf verraten wir Ihnen hier.

„The Voice of Germany“: Das sind die Kandidaten im Halbfinale am 29. November 2024

Die folgenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Teil der ersten Live-Show:

Team Yvonne

Im Team von Yvonne Catterfeld sind noch vier Talente im Rennen. Das sind:

Gabriela Kyeremateng (25) aus Dortmund / Nordrhein-Westfalen

Über Gabriela sagt Yvonne: „Gabriela ist eine Ausnahmekünstlerin. Sie hält mein ganzes Team zusammen und ist wie eine Mama für alle. Dazu ist sie noch meine sicherste Sängerin.“ Sie singt „You Don‘t Own Me“ von Lesley Gore.

Gian Carlos Navea (25) aus Nürnberg / Bayern

Gian Carlos Navea Foto: Joyn/Claudius Pflug

Zu Gian Carlos sagt Coach Yvonne: „Gian berührt mich in den leisen Tönen, gleichzeitig ist er aber auch in der Power gut. Er fasziniert immer das Publikum und alle sind total gebannt, wenn er singt.“ Er performt „Leave A Light On“ von Tom Walker.

Kadischa Weiß (19) aus Göttingen / Niedersachsen

Kadischa Weiß Foto: Joyn/Claudius Pflug

Yvonne meint zu ihr: „Kadischa ist einfach süß und man möchte sie in den Arm nehmen. Aber wenn sie singt, haut sie krasse Töne raus. Ich finde sie unfassbar beeindruckend.“ Kadischa singt „Listen“ von Beyoncé.

Sebastian Zappel (25) aus Fürth / Bayern

Sebastian Zappel Foto: Joyn/Claudius Pflug

Über Sebastian sagt Jurorin Yvonne: „Sebastian hat vor den Blind Auditions noch nie vor Publikum gesungen. Er ist also eigentlich kein Performer, aber das, was er in der Stimme hat, macht alles wett.“ Er singt im Halbfinale „Control“ von Zoe Wees.

Team Mark

In Mark Forster's Team sind nur noch zwei Kandidatinnen mit von der Partie. Das sind:

Jenny Hohlbauch (20) aus der Nähe von Esslingen am Neckar / Baden-Württemberg

Jenny Hohlbauch Foto: Joyn/Claudius Pflug

Coach Mark sagt über Jenny: „Meine Sympathiekarte! Jenny ist eines meiner Lieblingstalente und auch eines meiner emotionalsten Talente.“ Sie singt „Wenn Du Mich Lässt“ von LEA.

Kathrin German (16) aus Heppenheim / Hessen

Kathrin German Foto: Joyn/Claudius Pflug

Zu ihr sagt Mark: „Katrin ist das jüngste Talent bei #TVOG. Sie ist meine Unfair-Karte, mit der man immer gewinnt.“ Kathrin performt „Against All Odds“ von Phil Collins.

Team Samu

Im Team von Samu Haber sind noch vier Talente, die im Halbfinale auftreten. Diese sind:

Emily König (19) aus Salzgitter / Niedersachsen

Emily König Foto: Joyn/Claudius Pflug

Zu Emily sagt Samu: „Emily ist ein Wunderkind – so jung und schon so gut. Wenn #TeamSamu Karten spielen würde, wäre Emily mein Ass.“ Sie singt im Halbfinale „Piece By Piece“ von Kelly Clarkson.

Iman Rashay (24) aus Köln / Nordrhein-Westfalen

Iman Rashay Foto: Joyn/Claudius Pflug

Zu ihr sagt Coach Samu: „Ich bin Fan! Iman ist eine Superwoman – sie ist ein Wunder. Es macht mich einfach happy zu sehen, wenn jemand so wächst wie Iman.“ Sie singt bei der Show „The Emptiness Machine“ von Linkin Park.

Jennifer Lynn (47) aus der Nähe von Regensburg / Bayern

Jennifer Lynn Foto: Joyn/Claudius Pflug

Samu sagt über sie: „Jennifer ist die Queen der Show! Sie ist mit einem wundervollen Geschenk gesegnet.“ Jennifer singt „Easy On Me“ von Adele.

Loulia Esteves (25) aus Berlin

Loulia Esteves Foto: Joyn/Claudius Pflug

Zu Loulia sagt Samu: „Loulia kann einfach alles – Theater, Musical, ruhige Songs, coole Songs, Rap-Songs... Und sie macht sie alle sexy, aber cool sexy!“ Im Halbfinale singt sie „Mercy“ – Duffy.

Team Kamrad

In Kamrad‘s Team sind auch nur noch zwei Talente, die im Halbfinale performen. Das sind:

Ingrid Arthur (57) aus Berlin

Ingrid Arthur Foto: Joyn/Claudius Pflug

Coach Kamrad sagt zu ihr: „Ingrid ist eine absolute Waffe. Jeder aus den anderen Teams hat Angst vor ihr – und das zurecht!“ Sie singt „Purple Rain“ von Prince.

Nico Klemm (22) aus dem Landkreis Ostallgäu / Bayern

Nico Klemm Foto: Joyn/Claudius Pflug

Kamrad sagt über Nico: „Wir haben jetzt die 14. Staffel von #TVOG. Es wird Zeit, dass mal ein Rapper gewinnt. Und ich habe Rap noch nie so gut von einem Nicht-Native-Speaker gehört, wie von Nico.“ Er performt im Halbfinale „Without Me“ von Eminem.