„The Voice of Germany“ 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 8. November

Die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ wird derzeit auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt. Nach den Battles beginnt nun die Runde der Teamfights. Laut der Sendetermine von „The Voice of Germany“ 2024 starten diese am 8. November um 20.15 Uhr im Free-TV. Die Übertragung der Folge übernimmt Sat.1. Die Runde der Teamfights ersetzt die bisherigen Sing-Offs und bildet den Übergang zum Halbfinale.

In den Teamfights treten die Talente der Coaches Samu Haber, Mark Forster, Kamrad und Yvonne Catterfeld an, um einen der sogenannten Hot Seats zu besetzen. Jedes Team stellt eine festgelegte Anzahl von Teilnehmenden, die in beliebiger Reihenfolge gegeneinander antreten. Sobald alle Hot Seats belegt sind, folgen Duelle, bei denen Talente gegen Mitglieder anderer Teams antreten und ihre Position verteidigen oder abgeben müssen.

Die Entscheidung über den Verbleib auf den Hot Seats erfolgt durch ein Voting des Studio-Publikums. Zusätzlich entscheidet eine Jury aus ehemaligen „The Voice“-Teilnehmern über den Ausgang der Duelle. Das Format ermöglicht es, dass ein Coach entweder alle Talente verliert oder alle ins Halbfinale bringt.

Welche Kandidaten treten in den ersten Teamfights am 8. November an? Welche Lieder singen sie? Alle Fragen dazu beantworten wir hier.

„The Voice of Germany“ 2024: Lieder und Kandidaten in den Teamfights am 8. November

Im Team von Yvonne Catterfeld treten in der ersten Runde der Teamfights folgende Talente mit diesen Songs an:

Kadischa Weiß (19, Göttingen / Niedersachsen)

Kandidatin Kadischa Weiß Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Sie singt das Lied „Because You Loved Me“ von Celine Dion. In den Coachings habe die 19-jährige Sängerin gelernt, dass Geduld und Authentizität wichtig sind.

Alina Jany (18, Speyer / Rheinland-Pfalz)

Kandidatin Alina Jany Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Die erst 18-jährige wird das Lied „Wings“ von Birdy performen, ein Song, welchen sie persönlich mit dem Verlust ihres Opas verbindet.

Anima Beka (22, Neuss / Nordrhein-Westfalen)

Kandidatin Anima Beka Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

„If I Were a Boy“ von Beyoncé lautet der Titel, den Anima Beka in den Teamfights singt. Sie möchte damit ihre Präsenz und stimmliche Stärke unter Beweis stellen.

Aus dem Team von Kamrad treten in der ersten Runde der Teamfights folgende Talente mit ihren Songs an:

Pino Severino (32, Köln / Nordrhein-Westfalen)

Kandidat Pino Severino Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Er wird den Song „Incomplete“ von den Backstreet Boys singen. Für die Teamfights hat er sich vorgenommen, seine Performance etwas zu reduzieren und stattdessen mit seiner Stimme Vollgas zu geben.

René Schlothauer (45, Köln / Nordrhein-Westfalen)

Kandidat René Schlothauer Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Der 45-jährige Kölner hat sich für das Lied „Roxanne“ von The Police entschieden. René möchte nach seinem bisherigen Erfolg in der Show weiterhin alles geben und hofft, mindestens noch eine Runde weiterzukommen.

Ingrid Arthur (57, Berlin)

Kandidatin Ingrid Arthur Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

„And I am Telling You“ von Jennifer Hudson lautet der Song von Ingrid. Sie sieht die Teamfights als Gelegenheit, ihre Stimme voll zur Geltung zu bringen und möchte ihre Chance nutzen, ohne sich gedanklich mit anderen zu messen.

Aus dem Team Mark Forster treten in der ersten Runde der Teamfights folgende Talente mit ihren Songs an:

Gina Bulach (26, Landkreis Reutlingen / Baden-Württemberg)

Kandidatin Gina Bulach Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Gina wird „I See Red“ von Everybody Loves An Outlaw singen. Gina setzt auf ihre Fähigkeit, starke Gefühle in ihren Gesang zu legen, und hat sich das Halbfinale fest vorgenommen.

Anna Lena Lubes (31, Oberhausen / Nordrhein-Westfalen)

Kandidatin Anna Lena Lubes Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Nochmal Celine Dion: „My Heart Will Go On“ lautet der Song von Anna Lena in den Teamfights, welchen sie mitvoller Energie und Emotionen vortragen möchte.

Jenny Hohlbauch (20, Nähe Esslingen / Baden-Württemberg)

Kandidatin Jenny Hohlbauch Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Die 20-jährige hat sich für „Flugzeuge im Bauch“ in der Version von Céline und Herbert Grönemeyer entschieden. Der Song enthält laut der noch jungen Künstlerin viele Facetten. Jenny will besonders das wütende und aggressive Element zeigen, was vielleicht eine neue Seite an ihr offenbart.

Aus dem Team von Samu treten in der ersten Runde der Teamfights folgende Talente mit ihren Liedern an:

Chris Chalmer (31, Wien / Österreich)

Kandidat Chris Chalmer Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Der Österreicher wird „Blue (Da Ba Dee)“ von Eifel 65 singen. Chris hat sich das Ziel gesetzt, bei den Teamfights vor allem Spaß zu haben, was ihm auch von Samu als wichtiger Rat mitgegeben wurde.

Jennifer Lynn (46, Nähe Regensburg / Bayern)

Kandidatin Jennifer Lynn Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Jennifer hat sich für „Angel“ von Sarah McLachlan entschieden. Der Song vermittelt die Botschaft der Hoffnung, und Jennifer sieht die Show als ihre zweite Chance, auf die sie mit viel Geduld warte.

Toni Lautenschläger (29, Berlin)

Kandidatin Toni Lautenschläger Foto: Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Der EM-Hit aus dem Sommer 2024 findet einen Platz in den Teamfights: Toni wird „Major Tom“ von Peter Schilling auf der Bühne von „The Voice“ performen.