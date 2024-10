"The Voice of Germany" 2024: Das waren die Kandidaten und Lieder am 3. Oktober

Die beliebte Castingshow „The Voice of Germany“ ist mit Staffel 14 auf Sendung. Sie läuft seit dem 26. September sowohl im Free-TV als auch auf der Streaming-Plattform Joyn. Wie gewohnt startet die Show mit den Blind Auditions, bei denen die Talente ausschließlich durch ihre Stimme überzeugen müssen. Die Coaches drücken den Buzzer, wenn sie ein Talent in ihr Team holen möchten – weiter kommen die Teilnehmenden nur, wenn mindestens einer der Coaches sich für sie entscheidet.

Auf die Blind Auditions folgen die Battles, in denen die Kandidaten gegeneinander antreten, gefolgt von den Sing-offs, in denen die Teams weiter reduziert werden. Am Ende entscheidet das große Finale, welches Talent für seinen Coach ins Rennen geht. Jeder Coach kann nur eine Person bis ins Finale mitnehmen, weshalb die Auswahl in den vorherigen Runden besonders hart ist.

In der dritten Episode von „The Voice of Germany“ 2024, die am 3. Oktober ausgestrahlt wurde, sind wieder mehrere vielversprechende Talente in den Blind Auditions angetreten. Welche Kandidatinnen oder Kandidaten performten und welche Lieder sie gewählt haben, verraten wir Ihnen hier.

„The Voice of Germany“ am 3. Oktober 2024: Diese Kandidaten sind weiter dabei

Alle Teilnehmer haben ein gemeinsames Ziel: Den Titel „The Voice of Germany“ 2024 zu gewinnen. Wer sich am Ende durchsetzt, wird im großen Finale entschieden. Der erste Meilenstein auf diesem Weg sind die Blind Auditions, bei denen die Talente versuchen, sich einen Platz in einem der vier Teams der Coaches zu sichern. Die diesjährige Jury besteht aus den Coaches Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster und Tim Kamrad.

Diese Liste hoffnungsvoller Talente haben es am 3. Oktober 2024 eine Runde weiter geschafft:

Elijas Karlsson (18, Nähe von Wien / Österreich)

Icon Vergrößern Elijas Karlsson Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Elijas Karlsson Foto: Joyn/Claudius Pflug

Er liebt es, seine Emotionen und Gefühle durch das Singen auszudrücken und mit anderen zu teilen. Blind Audition Song: „In The Stars“ – Benson Boone. Für Elijas geht es im Team Yvonne eine Runde weiter.

Kathrin German (16, Heppenheim / Hessen)

Icon Vergrößern Kathrin German Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Kathrin German Foto: Joyn/Claudius Pflug

Sie findet, dass der Song „Rise Up“ von Andra Day die Stärke eines jeden Menschen, trotz aller Lebenshöhen und -tiefen, widerspiegelt. Blind Audition Song: „Rise Up“ – Andra Day. Coach Mark Forster war überzeugt und holte Kathrin in sein Team.

Yukita (24, Landkreis Regen / Bayern)

Icon Vergrößern Yukita Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Yukita Foto: Joyn/André Kowalski

Sie beschreibt sich als Träumerin und Visionärin und findet, dass nichts unmöglich ist. Blind Audition Song: „Haus am See“ – Peter Fox. Yukita behält Recht und zieht in das Team von Samu Haber ein.

Gian Carlos Navea (24, Nürnberg / Bayern)

Icon Vergrößern Gian Carlos Navea Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Gian Carlos Navea Foto: Joyn/André Kowalski

Er möchte mit seinem Gesang Menschen berühren, ihnen ein Lächeln schenken, seine Familie stolz machen und berühmt werden. Blind Audition Song: „Watermelon Sugar“ – Harry Styles. Yvonne drehte sich als erste für Gian um und konnte den Sänger auf diesem Wege in ihr Team holen.

Pino Severino (32, Köln / Nordrhein-Westfalen)

Icon Vergrößern Pino Severino Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Pino Severino Foto: Joyn/Claudius Pflug

Schon als Kind suchte er die Bühne und gewann damals die ‚Mini Playback Show‘. Blind Audition Song: „Beautiful Thing“ – Benson Boone. Bei „The Voice of Germany“ singt er in Team Kamrad weiter.

Selina Hartel (19, Landkreis Unterallgäu / Bayern)

Icon Vergrößern Selina Hartel Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Selina Hartel Foto: Joyn/Claudius Pflug

Sie singt schon immer, aber bisher nur daheim in ihrem Zimmer – bis jetzt. Blind Audition Song: „Somewhere Only We Know“ – Keane. Coach Samu Haber war begeistert von Selinas Songauswahl und ihrer Stimme und holte sie in sein Team.

Chris Chalmer (31, Wien / Österreich)

Icon Vergrößern Chris Chalmer Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Chris Chalmer Foto: Joyn/Claudius Pflug

Als heimlicher Blümchen-Fan wollte er unbedingt ihren Song bei den Blind Auditions singen. Blind Audition Song: „Boomerang“ – Blümchen. Chris außergewöhnlicher Auftritt verhalf ihm eine Runde weiter. Auch er singt nun in Team Samu.

Alexandra Kwast (30, Mannheim / Baden-Württemberg)

Icon Vergrößern Alexandra Kwast Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Alexandra Kwast Foto: Joyn/André Kowalski

Ihr ist es wichtig zu zeigen, dass die Harfe in die Popmusik gehört und nicht nur das typische Engels-Image verkörpert. Blind Audition Song: „No Time To Die“ – Billie Eilish. Coach Kamrad war begeistert und holte Alexandra in sein Team.

Folge 3 von „The Voice of Germany“ 2024: Wer ist raus?

Diese Kandidaten mussten sich in der ersten Runde wieder von „The Voice of Germany“ verabschieden:

Lea Wilhelm (24, Leipzig / Sachsen)

Icon Vergrößern Lea Wilhelm Foto: Joyn/André Kowalski Icon Schließen Schließen Lea Wilhelm Foto: Joyn/André Kowalski

Sie ist unter dem Künstlernamen Kleo bekannt und arbeitet hauptberuflich im Social Media Bereich für ‚Die Giovanni Zarella Show‘.

Blind Audition Song: „Eisberg“ – Andreas Bourani. Für Lea war die Reise nach den Blind Auditions bei „The Voice of Germany“ wieder vorbei.

Esra Richter (36, Reutlingen / Baden-Württemberg)

Icon Vergrößern Esra Richter Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Esra Richter Foto: Joyn/Claudius Pflug

Sie erzählt, dass sie beim Schauen von TVOG jedes Mal mit den Talenten mitfiebert und dabei selbst Schweißausbrüche bekommt.

Blind Audition Song: „Alles Leuchtet“ – Joy Denalane. Esra selbst muss allerdings nach der ersten Runde von „The Voice of Germany“ wieder die Heimreise antreten.

Thomas Meyenberg (53, Richterswil / Schweiz)

Icon Vergrößern Thomas Meyenberg; Foto: Joyn/Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Thomas Meyenberg; Foto: Joyn/Claudius Pflug

Er performt seit 1992 Elvis-Cover und möchte bei #TVOG aus dieser Rolle ausbrechen und als eigenständiger Musiker überzeugen.

Blind Audition Song: „Merci Chérie“ – Udo Jürgens. Bei „The Voice of Germany“ hat es nur für die Blind Auditions gereicht.