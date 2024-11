"The Voice of Germany" 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 1. November

Derzeit wird die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ auf ProSieben ausgestrahlt. Die Show, an der zahlreiche Gesangstalente teilnehmen und darauf hoffen, am Ende einer Staffel DIE Stimme Deutschlands zu sein, besteht aus mehreren Stufen: Zunächst geht es für die Kandidatinnen und Kandidaten zu den Blind Auditions. Dort performen sie einen Song ihrer Wahl auf der Stage - vor einem großen Publikum und selbstverständlich vor der Jury. Das Ziel ist es, mindestens einen Coach von sich zu überzeugen, um in dessen Team zu kommen und damit eine Runde weiter zu sein. Da stehen dann die Battles an. Der Coach entscheidet, welche Teilnehmenden aus seinem Team in den Battles gegeneinander singen. Nach der Performance liegt es an ihm, zu entscheiden, wer in die nächste Runde - in die Sing-offs - darf. Hier wird ein weiteres Mal das Lied aus den Blind-Auditions gesungen. Der Coach wählt dann, wen er in die Live-Shows am Ende der Staffel mitnehmen will. In diesen letzten Ausgaben liegen die Entscheidungen nicht mehr allein in den Händen den Coaches - auch die Zuschauerinnen und Zuschauer wählen mit!

Laut der Sendetermine von „The Voice of Germany“ 2024 stehen in Folge 12 am 1. November ein letztes Mal die Battles an. Im Regelfall singen die Teilnehmenden in Zweierteams - selten auch in Dreierteams - gegeneinander. Wie üblich werden auch in dieser Folge pro Team zwei Battles ausgetragen. Die Coaches Samu Haber, Mark Forster, Kamrad und Yvonne Catterfeld müssen entscheiden, welche der Kandidatinnen und Kandidaten sie mit in die Sing-offs nehmen.

Hier erfahren Sie, welche Talente im jeweiligen Team gegeneinander antreten und welches Lied sie dabei zusammen singen.

„The Voice of Germany“: Das sind die Kandidaten in den Battles am 1. November 2024

Für Team Yvonne performen die folgenden beiden Sing-Duos in Folge 12:

Maurice Allen Lee (71, Duisburg) gegen Kadischa Weiß (19, Göttingen)

Der 71 Jahre alte Maurice Allen Lee und die 19-jährige Kadischa Weiß treten gemeinsam mit dem Song „Valerie“ von Amy Winehouse auf. Kadischa verrät, dass sie mit Maurice einen „klasse“ Sing-Partner mit einer schönen Stimme an ihrer Seite hat.

Sebastian Zappel (25, Fürth) gegen Elijas Karlsson (18, Nähe Wien)

Sebastian Zappel (links) und Elijas Karlsson (rechts) liefern sich das zweite Battle im Team Yvonne. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Die beiden Jungs duellieren sich mit dem Song „Power Over Me“ von Dermot Kennedy. Elijas erkennt im Vergleich zwischen sich selbst und seinem Gegner Sebastian eine Reihe Unterschiede, aber auch das Potenzial, viel von ihm lernen zu können.

Im Team Kamrad kommt es zu den folgenden beiden Battles:

Sascha Steitz (29, Wiesbaden) gegen Anil Yildirim (25, Düsseldorf)

Sascha Steitz (links) und Anil Yildirim (rechts) kämpfen um den Einzug in die Sing-offs. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Zusammen singen Sascha und Anil das Lied „Ausmacht“ von Emilio. Laut Anil haben sich die beiden im Laufe der Vorbereitung gut verstanden und eine Menge Spaß gehabt.

Arlena (37, Hamburg) gegen Ingrid Arthur (57, Berlin) gegen Gonçalo Martins Santana (25, Kt. Luzern)

Eine Dreierkonstellation tritt gegeneinander an: Arlena (links), Ingrid Arthur (Mitte) und Gonçalo Martins Santana (rechts) hoffen auf ihr Weiterkommen. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Zu dritt performen Arlena, Ingrid und Gonçalo den Song „With A Little Help From My Friends“ von Joe Cocker. Ingrid betont, dass die „dreistimmige Harmonie“, die sie dem Song verpasst haben, ihr Battle besonders macht.

Bei Team Samu singen ein Zweier- und ein Dreiergespann in den Battles:

Kaya Wiemers (21, Hilden) gegen Selina Hartel (19, Landkreis Unterallgäu)

Kaya Wiemers (links) singt gegen Selina Hartel (rechts). Foto: Joyn/Claudius Pflug

Zusammen stehen die beiden mit dem Lied „Big Big World“ von Emilia auf der Bühne und versuchen, Samu von sich zu überzeugen - am Ende kann aber nur eine die Sing-offs erreichen.

Yukita (24, Landkreis Regen) gegen Toni Lautenschläger (29, Berlin) gegen Anastasia Trautwein (28, Kempten/Allgäu)

Yukita (links), Toni Lautenschläger (Mitte) und Anastasia Trautwein (rechts) möchten nach ihrem Battle jede für sich in die nächste Runde einziehen. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Die drei singen das Lied „Geile Zeit“ von Juli und hatten wohl auch in den Vorbereitungen eine gute Zeit miteinander. Alle drei waren sehr glücklich mit ihren Battle-Partnerinnen.

Bei Team Mark kommt es zu zwei Battles mit jeweils zwei Kontrahentinnen oder Kontrahenten:

Marlene Bellissimo (29, Berlin) gegen Lukas Wohllaib (26, Weiden i.d. Oberpfalz)

Marlene Bellissimo (links) und Lukas Wohllaib (rechts) duellieren sich in ihrem Battle. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Bei „The Voice of Germany“ 2024 singen Marlene und Lukas das Lied „Where The Wild Roses Grow“ von Nick Cave and the Bad Sees und Kylie Minogue. Beide schätzen die Stimme des anderen und kamen in den Vorbereitungen gut miteinander aus.

Jenny Hohlbauch (20, Nähe Esslingen) gegen Tim Schaefer (25, Berlin)

Jenny Hohlbauch (links) und Tim Schaefer (rechts) treten gegeneinander in den Battles an. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Jeremias‘ Song „Grüne Augen Lügen Nicht“ zu performen ist die Aufgabe von Jenny und Tim. Beide haben ihre gemeinsame Zeit in der Vorbereitung auf das Battle positiv wahrgenommen.