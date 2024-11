„The Voice of Germany“ 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 22. November

Die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ 2024 wird derzeit auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt und erreicht mit der letzten Runde der Teamfights bereits eine entscheidende Phase. Denn anschließend folgen die Live-Shows. Laut den Sendeterminen findet die dritte und abschließende Runde der Teamfights am Freitag, dem 22. November, um 20.15 Uhr statt. Die Übertragung erfolgt auf dem Sender Sat.1.

In den Teamfights treten die Talente der Coaches Samu Haber, Mark Forster, Kamrad und Yvonne Catterfeld gegeneinander an, um einen der Hot Seats zu sichern. Jedes Team stellt hier Folge für Folge eine festgelegte Anzahl von Teilnehmenden, die in beliebiger Reihenfolge ihre Auftritte absolvieren. Sobald alle Hot Seats belegt sind, beginnen Duelle zwischen den noch kommenden Talenten. Hier können die Plätze verteidigt oder abgegeben werden. Am Ende der Folge ziehen die Talente, die einen Hot Seat besetzen, in die Live-Shows ein.

Welche Kandidaten nehmen an der dritten Runde der Teamfights am 22. November 2024 teil? Welche Songs werden gesungen? Alle Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

„The Voice of Germany“ 2024 - Talente und Songs: Wer singt am 22. November?

Im Team von Yvonne Catterfeld treten in der dritten Runde der Teamfights folgende Talente mit ihren ausgewählten Songs an:

Sebastian Zappel (25, Fürth/Bayern)

Er tritt mit dem Song „To Love Someone“ von Benson Boone an. Für den 25-Jährigen, der vorher keine Bühnenerfahrung hatte, ist die Teilnahme bei „The Voice of Germany“ ein bedeutender persönlicher Meilenstein.

Jason Klees (20, Berlin)

Jason Klees aus Berlin performt „Golden“ von Harry Styles. Der 20-Jährige, der bereits bei „The Voice Kids“ bis zu den Sing-Offs gekommen ist, sieht die Teamfights als Chance, sich diesmal für das Halbfinale zu qualifizieren.

Gabriela Kyeremateng (25, Dortmund/Nordrhein-Westfalen)

Die Dortmunderin singt „I Look To You“ von Whitney Houston. Sie bringt ihre ganze Leidenschaft und Vorbereitung in die Performance ihres Songs ein, welchen sie als besondere Ehre empfindet.

Aus dem Team von Kamrad treten in der dritten Runde der Teamfights folgende Talente mit ihren Songs an:

Gonçalo Martins Santana (25, Kanton Luzern/Schweiz)

Der Schweizer Gonçalo performt „You Give Me Something“ von James Morrison. Der 25-Jährige schätzt die Zusammenarbeit mit Coach Kamrad, von dem er glaubt, dass dieser ihn musikalisch auf ein neues Level gebracht hat.

Ares (19, Wetzikon/Schweiz)

Der 19-Jährige überzeugt mit Selbstbewusstsein und sieht sich nicht nur als starke Sängerin, sondern auch als gute Performerin. Sie singt das Lied „Eastside“ von Benny Blanco, Halsey und Khalid.

Alexandra Kwast (30, Mannheim/Baden-Württemberg)

Alexandra Kwast präsentiert „Elastic Heart“ von Sia. Für die 30-Jährige sei „The Voice of Germany“ eine Chance, Schritt für Schritt ihren Traum vom Leben als Musikerin zu verwirklichen.

Aus dem Team Mark Forster treten in der dritten Runde der Teamfights folgende Talente an:

Tim Schaefer (25, Berlin)

Das Berliner Talent aus Team Mark singt „Küssen kann man nicht alleine“ von Max Raabe. Der 25-Jährige geht mit Respekt an seinen Auftritt heran und freut sich darauf, diese besondere Herausforderung anzunehmen.

Marco Schumertl (27, Gießen/Hessen)

Marco kommt aus der Nähe von Gießen und performt den Song „Kryptonite“ von Three Doors Down. Für ihn hat der Song eine besondere Bedeutung, da er ihn schon in seiner Schülerband gespielt hat - inklusive E-Gitarren-Solo, das er auch jetzt zum Besten geben will.

Steffani Seven (47, Hamburg)

Mit 47 Jahren bringt sie ihre ganze Bühnenerfahrung und Entschlossenheit mit, gemäß dem jamaikanischen Motto „Go hard or go home!“ alles zu geben. Ihr Song: „The Best“ von Tina Turner.

Aus dem Team Samu treten in der dritten und letzten Runde der Teamfights folgende Talente mit ihren Liedern an:

Iman Rashay (23, Köln/Nordrhein-Westfalen)

Die Kölnerin singt „The Code“ von Nemo, wobei sie ihre ganze Leidenschaft für die Musik auf die Bühne bringen möchte.

Corinna Feil (26, Berlin)

Corinna weiß, dass die Konkurrenz groß ist, doch sie gibt alles, um sich einen Platz in der nächsten Runde zu sichern. Ihr Song für dieses Vorhaben: „Nobody‘s Perfect“ von Jessie J.

Loulia Esteves (25, Berlin)

Auch Loulia kommt aus Berlin. Sie performt „La Vie En Rose“ von Edith Piaf. Als Französin hat die 25-Jährige eine besondere Verbindung zu diesem Song.