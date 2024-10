"The Voice of Germany" 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder in den Battles heute am 31. Oktober

Aktuell läuft die bereits 14. Staffel „The Voice of Germany“ im Fernsehen auf dem Sender ProSieben. Das Prinzip der Gesangsshow ist seither recht gleich geblieben. Um „The Voice of Germany“ zu werden, müssen die Sängerinnen und Sänger verschiedene Stufen durchlaufen. Die erste Hürde sind dabei die Blind Auditions. Dort müssen die Kandidaten nur anhand ihrer Stimme mindestens ein Jurymitglied von sich überzeugen, um in deren Team zu kommen. Danach geht es in die Battles, wo die Mitglieder der jeweiligen Teams gegeneinander antreten und von den Juroren beurteilt werden. Ist auch das gelungen, geht es weiter in die Sing-offs, wo erneut die Songs der Blind Auditions gesungen werden. Überzeugen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch hier, geht es schlussendlich in die Live-Shows. Dort entscheiden dann die Coaches zusammen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, wer die Show gewinnt und „The Voice of Germany“ 2024 wird.

Im Moment befindet sich die Sendung bei den Battles. Dort singen die Kandidaten der Teams Samu Haber, Mark Forster, Kamrad und Yvonne Catterfeld meist in Zweierteams gegeneinander. Pro Team werden in der heutigen Episode zwei Battles ausgetragen. Welche Kandidaten in der dritten Runde heute, am 31. Oktober 2024, gegeneinander antreten und welche Songs sie performen, können Sie hier nachlesen.

„The Voice of Germany“: Das sind die Kandidaten in den Battles heute am 31. Oktober 2024

Die folgenden Sängerinnen und Sänger treten in der dritten Runde der Battles in Zweierteams gegeneinander an:

Pascal Bucherer-Klingler (25, München) gegen Katrin Sperling (38, Berlin)

Pascal und Katrin treten für Team Samu an. Sie singen „Forgive My Friend“ von Smith vs. Thell feat. Swedish Jam Factory.

Emily König (19, Salzgitter) gegen Scorpion (24, Berlin)

Emily König und Scorpion Foto: Joyn/Claudius Pflug

Emily und Scorpion sind auch Teil von Team Samu. Sie batteln sich mit dem Song „We Can‘t Be Friends (Wait For Your Love)“ von Ariana Grande.

Pino Severino (32, Köln) gegen Ares (19, Wetzikon / Schweiz)

Pino Severino und Ares Foto: Joyn/Claudius Pflug

Pino und Ares sind Teil von Team Kamrad. In den Battles performen sie den Song Unholy“ von Sam Smith & Kim Petras.

Marc Phillips (26, Plankstadt) gegen Hannes Volz (27, Berlin)

Marc Phillips und Hannes Volz Foto: Joyn/Claudius Pflug

Auch Marc und Hannes sind Teil von Team Kamrad. In den Battles singen sie „I Will Wait“ von Mumford and Sons.

Elias Zobeley (20, Nähe Pirmasens) gegen Jacqueline Haider (22, Graz)

Elias Zobeley und Jacqueline Haider Foto: Joyn/Claudius Pflug

Elias und Jacqueline performen für Team Mark. Dabei singen sie „Wild World“ in der Scary Pockets Version von Cat Stevens in den Battles.

Shalu Chisenga (34, Mannheim) gegen Gina Bulach (26, Landkreis Reutlingen)

Shalu Chisenga und Gina Bulach Foto: Joyn/Claudius Pflug

Shalu und Gina sind auch Teil von Team Mark. Sie singen gegeneinander den Song „My Love Is Your Love“ von Whitney Houson.

Celina Lücke (20, Geestland) gegen Brendan Osborne (34, Frankfurt am Main)

Celina Lücke und Brendan Osborne Foto: Joyn/Claudius Pflug

Zu guter Letzt treten die Kandidatinnen und Kandidaten von Team Yvonne auf. Teil davon sind Celina und Brendan. Sie performen „Don‘t Let Me Be Misunderstood“ von Nina Simone.

Jason Klees (20, Berlin) gegen Anima Beka (22, Neuss)

Jason Klees und Anima Beka Foto: Joyn/Claudius Pflug

Auch Teil von Team Yvonne, und damit das letzte Duo der Folge, sind Jason und Anima. Die beiden batteln sich mit dem Song „Give Me One Reason“ von Tracy Chapman & Eric Clapton.