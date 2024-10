"The Voice of Germany" 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 4. Oktober

„The Voice of Germany“ ist eine Gesangs-Castingshow, die seit 2011 im Fernsehen läuft. In der Sendung geht es vor allem darum, neue Gesangstalente nur anhand ihrer Stimme zu entdecken.

Der Wettbewerb ist in verschiedene Phasen unterteilt: Zuerst treten die Sängerinnen und Sänger in den Blind Auditions auf. Die Juroren sitzen dabei mit dem Rücken zur Bühne und drehen sich nur dann um, wenn der Gesang sie überzeugt. Wenn dies der Fall ist, sucht der Kandidat oder die Kandidatin sich einen Juror aus, um in dessen Team zu gehen. In der nächsten Runde müssen die jeweiligen Teammitglieder gegeneinander in den Battles antreten. Der Coach entscheidet, wer hier weiter kommt. Daraufhin geht es in die Singoffs. Hier treten die besten Sängerinnen und Sänger aus den Battles gegeneinander an, um schließlich in die Liveshows zu kommen. Ab hier entscheiden die Coaches und Zuschauerinnen und Zuschauer gemeinsam, wer weiterkommt, bis schließlich ein Gewinner oder eine Gewinnerin gekürt werden kann.

Die aktuelle Ausgabe „The Voice of Germany“ läuft seit dem 26. September 2024 und ist bereits mit der 14. Staffel auf Sendung. Auch in Folge 6 treten wieder verschiedene Sängerinnen und Sänger vor die Jury. Wer das ist und welche Lieder performt werden, verraten wir Ihnen hier.

„The Voice of Germany“ am 4. Oktober 2024: Das sind die Kandidaten

Diese Kandidatinnen und Kandidaten werden in Folge 6 um einen Platz in Team Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster oder Tim Kamrad kämpfen:

Marius Müller (42) aus Lünen, Nordrhein-Westfalen

Er singt ein Lied aus seiner Jugend und möchte etwas Eigenes daraus machen. Sein Blind Audition Song ist „Verdammt, Ich Lieb‘ Dich“ von Matthias Reim.

Kadischa Weiß (19) aus Göttingen, Niedersachsen

Kadischa träumt schon seit sie acht Jahre alt war, davon auf der Bühne bei „The Voice of Germany“ zu stehen. Ihr Song bei den Blind Auditions ist „One Night Only“ vom Dreamgirls Soundtrack.

Jennifer Lynn (46) aus der Nähe von Regensburg, Bayern

Ihre Leidenschaft ist das Klavierspielen. Ihre Mutter sagt, seit sie die Tasten erreichen kann, spielt sie. Jennifers Song in den Blind Auditions ist „Dreams“ von Fleetwood Mac.

Leonie Herbertz (23) aus Köln, Nordrhein-Westfalen

Leonie studiert Musikpädagogik mit dem Hauptfach Gesang. Bei den Blind Auditions performt sie „If I Ain‘t Got You“ von Alicia Keys.

Fabio Faganello (27) aus Wolfratshausen, Bayern

Er selbst sagt, er ist Metalcore-ler. Musik baut für ihn Stress ab und hilft ihm, Gefühle herauszulassen. Fabios Song bei den Blind Auditions ist „Holiday“ von Green Day.

The New Asuka (32) aus Jena, Thüringen

Er sagt, er sei Gitarrenlehrer an einer Musikschule. Der Song bei der Blind Audition ist „My Universe“ von Coldplay und BTS.

Ingrid Arthur (57) aus Berlin

Ingrid sagt sie sucht in Deutschland noch ihren Platz und hat dabei viel zu zeigen. Bei den Blind Auditions performt sie den Song „I Still Haven‘t Found What I‘m Looking For“ von U2.

Marko Parlow (49) aus Hemmingen, Niedersachsen

Marko ist Handwerker und singt auf seinen Baustellen. Nun möchte er auch auf der großen Bühne performen. Sein Song für die Blind Auditions ist „Ein Stück Vom Himmel“ von Herbert Grönemeyer.

Corinna Feil (25) aus Berlin

Ihre Mutter sagt, seit sie ein Baby ist, trainiert Corinna ihre Stimmbänder für eine Gesangskarriere. Bei den Blind Auditions möchte sie das mit „Oscar Winning Tears“ von RAYE beweisen.

Jason Klees (19) aus Berlin

Jason hat schon mit 15 Jahren bei „The Voice Kids“ mitgemacht und wurde von Sänger Sasha unter Vertrag genommen. Jetzt möchte er eine neue Ära seiner Musik einläuten. Bei den Blind Auditions performt er „I‘m Just Ken“ von Ryan Gosling.

Pascal Bucherer-Klingler (25) aus München, Bayern

Pascal singt einen der ersten Songs, die er gelernt hat und die ihn seither in seinem Liebesleben begleiten. Er performt bei den Blind Auditions „If I Ain‘t Got You“ von Alicia Keys in der James Bay Version.

Sarah Knöbl (23) aus Burgenland, Österreich

Für Sarah ist es ein Kindheitstraum, auf der „The Voice of Germany“ Bühne zu stehen. Sie performt das Lied „Wie A Kind“ von Ina Regen.