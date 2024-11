„The Voice of Germany“ 2024: Samu Haber ist bereits zum sechsten Mal als Coach dabei

Die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ ist auf die Bildschirme zurückgekehrt. Der Startschuss fiel am Donnerstag, dem 26. September 2024. Die Übertragung findet je nach Sendetermin entweder auf ProSieben oder Sat.1 statt. In diesem Jahr versuchen die Teilnehmer erneut, sowohl die Jury als auch das Publikum von ihrem Talent zu überzeugen.

2024 zeichnet sich ein bemerkenswerter Wechsel in der Jury ab: Kein Coache aus der vorherigen Staffel kehrt zurück. Dies ist eine seltene Ausnahme in der Geschichte der Musikshow. In der letzten Staffel waren Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Ronan Keating sowie Shirin David Teil des Jurorenteams.

Die Zuschauer müssen jedoch nicht auf vertraute Gesichter verzichten, denn drei der vier neuen Jurymitglieder haben bereits Erfahrung im roten Sessel gesammelt. Dazu zählt auch der Sunrise Avenue-Frontsänger Samu Haber. Der Sänger aus Finnland ist seit vielen Jahren als Musiker aktiv. Samu Haber ist bei vielen für seine scheinbar zeitlose Jugend und seine charmanten Auftritte bei „The Voice of Germany“ bekannt. In Staffel 14 fungiert er zum sechsten Mal als Coach für die Talent-Show.

Sie möchten mehr Details über das Leben von Samu Haber wissen? Ist der TVOG-Juror noch Sänger bei der Band Sunrise Avenue? Wir liefern Ihnen alle Antworten und stellen Ihnen den Sänger im Porträt vor.

„The Voice of Germany“ 2024: Samu Haber im Porträt - Größe, Alter und Herkunft

Samu Haber wurde 1976 als ältestes von drei Geschwistern in Helsinki geboren. Sein Vater stammt aus Deutschland, doch Deutsch lernte der Musiker erst während seiner Teilnahme bei „The Voice of Germany“. In seiner Jugend spielte Haber als Gitarrist in der Heavy-Metal-Band Absurdus und wurde von der Rockband Bon Jovi inspiriert. Mit 16 Jahren gründete er zusammen mit Jan Hohenthal die Band Sunrise, die in Pubs, auf Festivals und Partys auftrat. 1998 zog sich Haber für vier Jahre nach Spanien zurück. 2001 benannte er die Band in Sunrise Avenue um und nahm neue Mitglieder auf. Die Gruppe etablierte sich schnell als erfolgreiche Liveband in Finnland.

Der große Durchbruch gelang Sunrise Avenue 2006 mit dem Debütalbum „On The Way To Wonderland“, das in Deutschland und Finnland Platinstatus erreichte. Während ihrer aktiven Zeit erhielt die Band insgesamt 14 Platin- und 21 Goldene Schallplatten. 2013 trat Samu Haber erstmals als Coach bei „The Voice of Germany“ auf. Trotz anfänglicher Sprachbarrieren überzeugte er durch seine sympathische Art und wurde schnell zum Publikumsliebling. Insgesamt nahm Samu Haber fünfmal als Coach teil, darunter auch einmal im Team mit Rea Garvey. Nach einer vierjährigen Pause ist der finnische Sänger 2024 als Coach zu „The Voice of Germany“ zurückgekehrt und kämpft mit Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Kamrad um die besten Talente.

Besonders überrascht sind viele von der Größe und dem Alter von Samu Haber. Hier haben wir die wichtigsten Eckdaten des Sängers für Sie im Steckbrief zusammengefasst:

Geburtstag: 2. April 1976

Herkunft: Helsinki, Finnland

Alter: 48 Jahre

Familienstand: liiert

Größe: 1,93 m

Social Media: Instagram , YouTube

„The Voice of Germany“ 2024: Ist Samu Haber noch Sänger bei Sunrise Avenue?

Sunrise Avenue kündigte im September 2014 eine Pause bis Sommer 2015 an. Im Oktober 2014 veröffentlichte die Band daher noch ihr erstes Best-of-Album „Fairytales – Best of 2006–2014“, das in Deutschland und der Schweiz Platz 1 der Charts erreichte. Das Album enthält drei neue Songs, darunter „You Can Never Be Ready“ und „Nothing is Over“.

Im August 2017 wurde die Single „I Help You Hate Me“ aus ihrem fünften Studioalbum „Heartbreak Century“ veröffentlicht. Im Januar 2019 folgte der Song „Iron Sky“ für den Film „Iron Sky: The Coming Race“. Zwei Jahre später, im Dezember 2019, gab die Band ihre Auflösung bekannt. In diesem Zuge brachte die Band ihren letzten Song „Thank You for Everything“ raus. Die geplante Abschiedstournee, die wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde, endete am 18. September 2022 in Düsseldorf.