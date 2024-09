"The Voice of Germany" 2024: Start & Sendetermine von Staffel 14 - alle Infos

Die Suche nach "The Voice of Germany" 2024 beginnt! Vier Coaches buzzern für die beste Stimme Deutschlands - ein Newcomer ist dabei. "Das wird unverschämt musikalisch, unverschämt unterhaltsam, unverschämt gut", heißt es in einer Pressemitteilung von ProSieben. Ist der bisherige Erfolg noch zu toppen? Immerhin hat "TVOG" sich durch seine einzigartigen Blind Auditions und die Qualität der Talente von anderen Castingshows abgehoben und ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Bleiben Sie mit uns gespannt - hier erfahren Sie alles zur nächsten Auflage der Show. Hashtag: #TVOG.

"The Voice of Germany" 2024: Der Start von Staffel 14

Am 7. Juni 2024 begannen die Aufzeichnungen für Staffel 14 von „The Voice of Germany“, doch der genaue Starttermin für die Ausstrahlung stand zunächst noch in den Sternen. Mittlerweile ist bekannt: Die Gesangssendung läuft ab Donnerstag, dem 26. September 2024, wieder im TV und im Stream. Sat.1, ProSieben und der Streaming-Anbieter Joyn zeigen „The Voice“.

Wie liegen 2024 die Sendetermine der Staffel 14 von "The Voice of Germany"?

Der erste Sendetermin von Staffel 14 ist für den 26. September 2024 angesetzt. Darüber hinaus ist bekannt, dass die neuen Folgen immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf Sat.1 laufen. Sat.1 hat mittlerweile die ersten vier Sendetermine offiziell bekannt gegeben - wie viele es insgesamt sind, ist allerdings noch nicht klar; 2023 waren es (einschließlich Finale am 8. Dezember) 19 Folgen. Darüber ergibt sich folgender Sendeplan, der laufend ergänzt wird:

Folge 1: Donnerstag, 26. September, 20.15 Uhr, ProSieben oder Joyn-Livestream

Folge 2: Freitag, 27. September, 20.15 Uhr, SAT.1 oder Joyn -Livestream

Folge 3: Donnerstag, 3. Oktober, 20.15 Uhr, ProSieben oder Joyn -Livestream

Folge 4: Freitag, 4. Oktober, 20.15 Uhr, SAT.1 oder Joyn -Livestream

Folge 5: Mittwoch, 9. Oktober, 20.15 Uhr, ProSieben oder Joyn -Livestream

Folge 6: Freitag, 11. Oktober, 20.15 Uhr, SAT.1 oder Joyn -Livestream

Übertragung

"The Voice of Germany" läuft ab dem 26. September 2024 linear auf Sat.1 und ProSieben sowie im Stream bei Joyn. Dessen Grundversion ist kostenlos, wenn Sie sich dort registrieren. Falls Sie ein paar Extra-Features wünschen, ist vielleicht das Premium-Abonnement Joyn Plus etwas für Sie. Das kostet 6,99 Euro pro Monat. Aktuelle und weitergehende Informationen zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Coaches

Die neuen Coaches von "The Voice of Germany" 2024 stehen fest: In der 14. Staffel lassen sich mit Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber drei alte Bekannte auf den roten Stühlen nieder. Neu im Team ist Songwriter Kamrad.

Mit der neuen Staffel wird die Coaching-Riege gegenüber dem Vorjahr also vollständig neu gemischt. 2023 waren Rapperin Shirin David, Entertainer Giovanni Zarrella, der irische Sänger Ronan Keating und die Kaulitz-Brüder mit von der Partie. Die vorige Ausgabe hat Malou Lovis Kreyelkamp aus dem Team Bill & Tom für sich entschieden. Sat.1-Chef Marc Rasmus erläutert, wie das neue Team der Jury-Coaches zustande gekommen ist: "Wir haben die TVOG-Fans in den sozialen Medien gefragt, wen sie 2024 am Buzzer von 'The Voice of Germany' sehen möchten. Und die meistgenannten Wiedersehens-Wünsche werden wir in der 14. Staffel unserer Musikshow erfüllen." Es ist inzwischen sieben Jahre her, dass Forster, Catterfeld und Haber gemeinsam die Buzzer kontrolliert haben. Neuling Kamrad kommt aus Wuppertal und feierte mit Singles wie "Feel Alive" oder "I Believe" auch Erfolge in Polen und Ungarn.

Moderatoren

Moderiert wird die 14. Staffel "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.