„The Voice of Germany“ 2024: Kamrad fühlt sich „wie ein Welpe“

„The Voice of Germany“ startete Ende September 2024 mit einer neuen Staffel auf Sat.1 und ProSieben. Das Casting-Format, das seit 2011 in Deutschland läuft und seinen Ursprung in den Niederlanden hat, wird auch dieses Mal von Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderiert. Zahlreiche Gesangstalente treten an, um die Jury zu beeindrucken. Für die 14. Staffel gibt es eine komplett neue Zusammensetzung der Coaches – die Jurymitglieder der vorherigen Staffel sind nicht mehr dabei. Stattdessen sind Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber nach einer Auszeit zurückgekehrt. Neu im Team ist Kamrad, der das Coach-Quartett vervollständigt. Wir skizzieren Ihnen hier das Porträt des jungen Debütanten, der sich eigener Aussage zufolge „wie ein Welpe“ vorkommt.

Neuer Coach bei „The Voice of Germany“ 2024: Kamrad hat ein Einser-Abitur

Nachdem Start-Datum und die Jury bekannt sind, können wir uns nun ganz speziell auf den Coach Kamrad konzentrieren. Dem Sender verdanken wir diesen Steckbrief, und auch unsere übrigen Facts & Figures zu seinem Werdegang sind unter anderem auf diese Quelle zurückzuführen.

Name: Tim Kamrad

Künstlername: Kamrad

Beruf: Singer/Songwriter

Geburtstag: 10. April 1997

Sternzeichen: Widder

Geburtsort: Wuppertal

Augenfarbe: blau

Haarfarbe: braun

Familienstand: liiert

Web: Homepage, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube

Tim Kamrad ist 2024 zum ersten Mal als Coach bei „The Voice of Germany“ dabei. Als jüngstes Mitglied der Jury und einziger Neuling nimmt er neben erfahrenen Coaches Platz, die bereits mehrfach in der Show vertreten waren.

Kamrad, der 1997 in Wuppertal geboren und in Langenberg aufgewachsen ist, entwickelte schon früh eine Leidenschaft für Musik. Im Alter von fünf Jahren begann er, Gitarre zu spielen. Nach einem herausragenden Abitur im Jahr 2016 mit der Traumnote 1,0 entschied er sich zunächst für ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. Doch die Musik war stärker, und er brach das Studium ab, um seine musikalische Karriere voranzutreiben – unterstützt von seinen Eltern, die ihm finanziell unter die Arme griffen.

Seine ersten Schritte auf der Bühne machte Kamrad 2016, als er als Voract für Künstler wie Lions Head und die Band ABC auftrat. Seine Debüt-Single „Changes“ erschien im Februar 2017, und kurz darauf wurde er von N-Joy zum „Newcomer des Monats“ gekürt. Es folgten Tourneen als Support für Lotte, Sunrise Avenue und Nico Santos.

Seinen endgültigen Durchbruch erlebte Kamrad 2022 mit dem Song „I Believe“, der vor allem auf TikTok für Aufsehen sorgte und es in die deutschen Top 20 schaffte. Mit seinem 2023 veröffentlichten Song „Feel Alive“ erlangte er nicht nur Chartplatzierungen, sondern auch internationale Bekanntheit. Nun stellt er sich einer neuen Herausforderung als Juror bei „The Voice of Germany“.

„The Voice of Germany“ 2024 - Coach Kamrad hat eine klare Strategie: „Wir schenken uns nichts“

Kamrad gesteht zwar in einem Sat.1-Interview, dass er sich ein bisschen „wie ein Welpe“ in der „Hundespielgruppe“ vorkomme, doch von hilflosem Gewinsel aus einem Körbchen dürfte bei ihm in der Show nichts zu hören sein. Im Gegenteil: Der Youngster ist voll auf Angriff gebürstet. „Wir schenken uns nichts, weder ich denen, noch die mir“, sagte er. Verstecken muss er sich nun wirklich nicht - besonders sein Titel „I believe“ ging ziemlich schnell durch die Decke. Mit diesem „Mega-Hit“ (radiohamburg.de) hat er erst vor Kurzem bei „Stars for Free“ 2024 in Hamburg dem Publikum gehörig eingeheizt.

Seinen Start in die Show beschreibt er sehr positiv: „Am ersten Tag war natürlich erstmal Kennenlernen des Teams angesagt“, erzählt er. „Superviele Menschen, aber supernette Menschen (...) Es war eine unbeschreibliche Stimmung! Du siehst, wie das Publikum aufgeregt wird, du hörst manchmal das Atmen der Talente. Da war ich richtig aufgeregt!“

Als „der Neue“ im Team habe er sich natürlich etwas zurückgenommen, aber gut in das Team hineingefunden. Manchmal kommt er sich allerdings vor wie in einem Traum, aus dem man nie aufwachen möchte: „Ich bin in eine Fernsehshow geschubst worden, die ich schon mein Leben lang gucke und auf einmal sitze ich da mit Leuten, die ich schon ganz oft im Fernsehen gesehen habe!“