Auch dieses Jahr gibt es eine neue Ausgabe von „The Voice of Germany“ 2024. Die Musikshow läuft bereits mit der 14. Staffel. Das Prinzip bleibt dabei gleich. Die vier Coaches wählen in den Blind Auditions nur anhand der Stimme ihre Teammitglieder. Diese treten dann Runde für Runde in Kategorien wie den Battles oder Knockouts gegeneinander an, bis in den Live-Shows eine Gewinnerin oder ein Gewinner gekürt werden kann. Seit letztem Jahr gibt es dabei eine Besonderheit. Die Juroren haben während der Blind Auditions die Möglichkeit, ihre gegnerischen Coaches durch die Block-Funktion davon abzuhalten, bestimmte Talente in ihr Team zu holen.

Wo werden die Folgen der 14. Staffel übertragen? Gibt es Wiederholungen der Folgen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

„The Voice of Germany“ 2024: Übertragung im TV und Stream

Seit über zehn Jahren gibt es „The Voice of Germany“ bereits. Dieses Jahr läuft die 14. Ausgabe der Show. Wie gewohnt werden die aktuellen Folgen abwechselnd auf den Free-TV Sendern Sat.1 und ProSieben ausgestrahlt. Außerdem sind alle Episoden auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Zur Einstimmung auf die Sendung lief seit 19. September 2024 die „The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show“ auf Joyn.

„The Voice of Germany“ 2024: Wiederholung der Folgen

Sollten Sie die Folgen zum Zeitpunkt der Ausstrahlung verpassen, besteht kein Grund zur Sorge. Nach der Erstausstrahlung sind alle Folgen kostenfrei auf der Streaming-Plattform Joyn abrufbar. Dort besteht die Möglichkeit, ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen, um einige extra Features wie bessere Qualität und Werbefreiheit freizuschalten. Das Joyn Plus Upgrade kostet aktuell 6,99 Euro pro Monat.

Eine Wiederholung der Episoden im TV ist nicht geplant. Wie bereits erwähnt, haben Sie aber die Möglichkeit alle Folgen im Nachhinein kostenlos bei Joyn zu schauen. Dort sind die Folgen in voller Länge dauerhaft abrufbar.

Coaches in Staffel 14 von „The Voice of Germany“

Für die 14. Staffel „The Voice of Germany“ sind altbekannte Gesichter auf den Jurorensesseln zu finden. Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster sind zurückgekehrt. Doch es gibt auch frischen Wind unter den Coaches. Der Singer-Songwriter Kamrad ist das vierte Jurymitglied der aktuellen Ausgabe. Bekannt wurde der Sänger Tim Kamrad 2022 durch seinen Hit „I Believe“.

„The Voice of Germany“ 2024: Die Moderatoren

Auch dieses Jahr führen Melissa Khalaj und Thore Schölermann das Live-Publikum und die Leute zu Hause durch die Show.

Vergangenes Jahr gewann Malou Lovis Kreyelkamp den Titel „The Voice of Germany“. Sie wurde von Bill und Tom Kaulitz gecoacht. Die anderen Jury-Mitglieder der 13. Staffel waren Giovanni Zarella, Shirin David und Ronan Keating. Um sich auf die 14. Staffel einzustimmen, können Sie auf Joyn alle Folgen aus dem letzten Jahr schauen. Die Gewinner der letzten Jahre im Überblick:

Staffel 1 (2011): Ivy Quainoo mit „Do You Like What You See“ - Coaches: The Bosshoss

Staffel 2 (2012): Nick Howard mit „Unbreakable“ - Coach: Rea Garvey

Staffel 3 (2013): Andreas Kümmert mit „Simple Man“ - Coach: Max Herre

Staffel 4 (2014): Charley Ann Schmutzler mit „Blue Heart“ - Coaches: Michi und Smudo

Staffel 5 (2015): Jamie-Lee Kriewitz mit „Ghost“ - Coaches: Michi und Smudo

Staffel 6 (2016): Tay Schmedtmann mit „Lauf, Baby, lauf“ - Coach: Andreas Bourani

Staffel 7 (2017): Natia Todua mit „With A Little Help From My Friends“ - Coach: Samu Haber

Staffel 8 (2018): Samuel Rösch mit „In diesem Moment“ - Coach: Michael Patrick Kelly

Staffel 9 (2019): Claudia Emmanuela Santoso mit „Goodbye“ - Coach: Alice Merton

Staffel 10 (2020): Paula Dalla Corte mit „Someone Better„ - Coaches: Samu und Rea

Staffel 11 (2021): Sebastian Krenz mit „What They Call Life“ - Coach: Johannes Oerding

Staffel 12 (2022): Anny Ogrezeanu mit „Run With Me“ - Coach: Mark Forster

Staffel 13 (2023): Malou Lovis Kreyelkamp mit „Glacier Rivers“ - Coaches: Bill & Tom Kaulitz