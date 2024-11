"The Voice of Germany" 2024: Yvonne Catterfeld ist auch in internationalen Filmen zu sehen

Die Musikshow „The Voice of Germany“ ist mit Staffel 14 zurück. Die Sendetermine haben sich wie gewohnt die Sender Sat.1 und ProSieben aufgeteilt. Die Übertragung im Stream findet jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung statt. Bei „The Voice of Germany“ fungieren vier professionelle Musiker als Coaches und Juroren in der Show. Während der Blind Auditions wählen sie die Talente aus, die sie für am vielversprechendsten halten. Sie können die Kandidaten nur über das Gehör beurteilen, da sie in einem roten Stuhl sitzen, der von der Bühne abgewandt ist. Überzeugt ein Auftritt, betätigen die Juroren ihren Buzzer, woraufhin sich der Stuhl dreht und sie das Gesicht des Talents sehen können.

Sobald mindestens ein Coach sich umgedreht hat, kommt das Talent eine Runde weiter und wird einem Coach-Team zugeteilt. Falls mehrere Jury-Mitglieder Interesse zeigen, kann das Talent entscheiden, mit welchem Coach die Show weitergehen soll. In den folgenden Runden unterstützt der Coach das Talent aktiv und arbeitet an dessen musikalischen Fähigkeiten. Die Show umfasst auch die sogenannten Battles, in denen die Talente erneut ihre Coaches von ihrem Können überzeugen müssen. Im Verlauf der Show müssen die Coaches zunehmend Talente aus ihrem Team ausscheiden lassen.

2024 ist Yvonne Catterfeld in die „The Voice of Germany“-Jury zurückgekehrt. Die Sängerin saß bereits von 2016 bis 2018 auf einem der roten Stühle der Show. Auf Ihre Rückkehr hat sie sich sehr gefreut. Im Gespräch mit der Seven.One Entertainment Group verrät die Sängerin:. „Ich kenne nichts Vergleichbares und habe direkt ‚Ja, klar!‘ gesagt, als ich gefragt wurde, zurückzukommen.“

Im welchen Filmen war die Künstlerin schon zu sehen? Wer ist der Freund von Yvonne Catterfeld? Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen die Jurorin bei „The Voice of Germany“ 2024 im Porträt vor.

„The Voice of Germany“ 2024: Yvonne Catterfeld im Porträt vorgestellt

Die TVOG-Jurorin Yvonne Catterfeld wurde in Erfurt geboren und erhielt schon in jungen Jahren eine umfassende musikalische Ausbildung in Klavier, Gitarre, Gesang und Tanz. Nach dem Abitur studierte sie Jazz- und Popmusik und gab ihr Wissen an andere Schüler weiter. Trotz guter Voraussetzungen verlief ihr Einstieg in den deutschen Musikmarkt schleppend. Doch Catterfeld zeigte Durchhaltevermögen und wandte sich auch der Schauspielerei zu und konnte sich für zwei Jahre eine Rolle in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sichern.

Im Jahr 2003 gelang ihr mit der Single „Für dich“ der Durchbruch. Mit dem Song erreichte sie die Spitze der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben ihrer Gesangskarriere moderierte sie auch TV-Shows und trat in mehreren Kinofilmen wie „Keinohrhasen“, „Zweiohrküken“ und „U-900“ auf.

In ihrer Freizeit hat Yvonne Catterfeld eine Leidenschaft für Abenteuersportarten, sieht sich jedoch selbst als etwas zu risikofreudig, um diese als Mutter auszuüben. Musikalisch favorisiert sie Soul mit Einflüssen aus dem Hip-Hop, was sich mittlerweile auch in ihren aktuellen Songs widerspiegelt.

ProSieben hatte bereits vor dem Start von „The Voice of Germany“ 2024 ein paar persönliche Details über Yvonne Catterfeld preisgegeben. Hier haben wir die wichtigsten Infos als Steckbrief für Sie verpackt:

Geburtstag: 2. Dezember 1979

Geburtsort: Erfurt, Thüringen

Alter: 44 Jahre

Wohnort: Berlin

Größe: 1,67 m

Schauspielkarriere: Yvonne Catterfeld war in einigen internationalen Filmen zu sehen

Im Anschluss an ihrem Durchbruch erhielt Yvonne Catterfeld zahlreiche Rollen im Fernsehen, blieb aber gleichzeitig auch der Musik treu. Seit 2013 ist sie zudem bei mehreren internationalen Filmproduktionen mitgewirkt. In dem russischen Film „Strana khoroshikh detochek“ übernahm sie eine kleinere Rolle, während sie 2014 einen bedeutenderen Part in der französischen Neuverfilmung von „Die Schöne und das Biest“ spielte. Außerdem entschied sie sich gegen eine Rolle in „Fast and Furious“ und stand stattdessen 2015 für den Musikfilm „Die Trapp Familie - Ein Leben für die Musik“ vor der Kamera.

„The Voice of Germany“ 2024: Der Freund von Yvonne Catterfeld kommt aus England

Die deutsche Sängerin hatte bis Frühjahr 2021 eine Beziehung mit dem Schauspieler Oliver Wnuk, mit dem sie einen Sohn hat. Ihre Trennung erfolgte im Dezember 2021. Im Februar 2023 hat Yvonne Catterfeld dann öffentlich gemacht, dass sie wieder in einer Beziehung sei. Den Namen ihres Partners hält sie aber vorerst geheim. Gegenüber RTL gewährte sie dennoch einen kleinen Einblick in ihr Liebesleben und verriet, dass sie mit einem Briten zusammen ist. Diese Beziehung hat auch Einfluss auf ihre Musik: In ihrer Single „Move“ singt sie auf Englisch. „Mein Freund kommt aus England und dadurch sprechen wir natürlich zu Hause vorwiegend Englisch“, erklärt die 44-Jährige. Diese sprachliche Umstellung fühle sich für sie so „natürlich“ an, dass sie gelegentlich sogar deutsche Wörter vergesse.