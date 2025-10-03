"The Voice of Germany" 2025: Das ist die Jury in Staffel 15

Im Jahr 2025 geht „The Voice of Germany“ bereits in die 15. Staffel und wird wie gewohnt auf Sat.1 und ProSieben ausgestrahlt. Das Grundprinzip der beliebten Castingshow ist dabei weitgehend gleich geblieben. Um den Titel „The Voice of Germany“ zu erringen, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Runden erfolgreich durchlaufen. Den Auftakt machen die sogenannten Blind Auditions: Hier zählt ausschließlich die Stimme – die Kandidatinnen und Kandidaten müssen mit ihrem Gesang mindestens ein Jurymitglied überzeugen, um in dessen Team aufgenommen zu werden. Es folgen die Battles, in denen sich die Teammitglieder in direkten Gesangsduellen messen und dabei von ihren Coaches bewertet werden. Wer sich hier durchsetzt, tritt in den sogenannten Sing-offs erneut mit einem Song aus den Blind Auditions an. Wer auch diese Runde meistert, erreicht schließlich die Live-Shows – die entscheidende Phase des Wettbewerbs. Ab diesem Zeitpunkt liegt die Entscheidung über den Gewinner oder die Gewinnerin in den Händen der Coaches und des Publikums. Der oder die Beste wird am Ende mit dem Titel „The Voice of Germany“ ausgezeichnet.

Wie ist die Jury in Staffel 15 zusammengesetzt? Hier erfahren Sie, wer in diesem Jahr die Coaches bei „The Voice of Germany“ sind.

"The Voice of Germany" 2025: Das sind die Coaches in der Jury

Das sind die Jury-Mitglieder der 15. Staffel „The Voice of Germany“:

Shirin David

Icon vergrößern Shirin David Foto: Joerg Carstensen, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Shirin David Foto: Joerg Carstensen, dpa (Archivbild)

Für Shirin David ist es nicht das erste Mal als Coach bei „The Voice of Germany“. Sie feierte ihr Jury-Debüt im Jahr 2023. In der 13. Staffel war sie neben Giovanni Zarrella, Ronan Keating sowie dem Duo Bill Kaulitz und Tom Kaulitz zu sehen. Shirin ist 30 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Sie machte eine Ausbildung an der „Jugend-Opern-Akademie“ in Gesang, Schauspiel und Tanz. Seit Jahren beweist sie sich an der Spitze der deutschen Rap-Szene. 2019 veröffentlichte sie ihre ersten Songs und wurde damit schnell bekannt. Ihr Debütalbum „Supersize“ erreichte sogar Platz eins der deutschen Albumcharts.

Nico Santos

Icon vergrößern Nico Santos Foto: Britta Pedersen, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nico Santos Foto: Britta Pedersen, dpa (Archivbild)

Auch Nico Santos ist kein Neuling bei „The Voice of Germany“. Bereits 2019 stieg er als Online-Coach in die Show ein und holte mit seinem Talent Lukas Rieger den dritten Platz. Im Jahr danach nahm er im Studio auf dem roten Stuhl Platz. Von der 9. bis 11. Staffel war Nico schließlich Coach in der Show und kehrt nun nach einer Pause zurück. Der 32-Jährige ist Singer-Songwriter. Mit Songs wie „Home“, „Rooftop“, „Safe“ und „Better“ stürmte er die deutschen Charts und macht seither erfolgreiche Musik.

Rea Garvey

Icon vergrößern Rea Garvey Foto: Bodo Schackow, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rea Garvey Foto: Bodo Schackow, dpa (Archivbild)

Rea Garvey ist in der „The Voice of Germany“ Geschichte quasi ein Urgestein. Seit der ersten Staffel im Jahr 2011 war Rea Teil der Jury und kehrte regelmäßig als Coach zurück. In der zweiten Staffel erreichte er mit seinem Talent Nick Howard den Sieg. Nach einem Jahr Pause kehrte er 2014 in der vierten Staffel zurück und war dann auch 2015 sowie 2019 Teil der Show. Im Jahr 2020 bildete er zusammen mit Musiker-Kollege Samu Haber ein Coaching-Team. Zusammen gewannen sie die Show mit ihrem Talent Paula Dalla Corte. Nach einem weiteren Jahr Pause kehrte Rea 2022 erneut auf einen der roten Stühle zurück. Nun wagt er 2025 erneut den Versuch als Coach. Rea ist ein irischer Sänger und Gitarrist. Er war Frontmann der 2010 aufgelösten deutschen Band Reamonn. Nach der Auflösung widmete er sich seiner Solo-Karriere.

Michi Beck und Smudo

Icon vergrößern Michi Beck und Smudo Foto: Carsten Koall, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Michi Beck und Smudo Foto: Carsten Koall, dpa (Archivbild)

Auch Michi Beck und Smudo haben als Coach-Duo schon Jury- und Coaching-Erfahrung bei „The Voice of Germany“. Sie saßen schon mehrmals auf dem roten Doppelstuhl und konnten bereits zwei Siege erringen. Mit Charley Ann Schmutzler gewann Team Michi und Smudo im Jahr 2014. Ein Jahr später knüpften sie mit Jamie-Lee Kriewitz an diesen Erfolg an. 2025 wollen die beiden Mitglieder der Hip-Hop-Band „Die Fantastischen Vier“ erneut als Juroren glänzen.

Calum Scott

Icon vergrößern Calum Scott Foto: Joyn/Richard Hübner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Calum Scott Foto: Joyn/Richard Hübner

Neben den Haupt-Juroren fungiert der britische Popstar Calum Scott als Comeback-Coach. Mit Gold- und Platinauszeichnungen in Ländern wie Neuseeland, Südafrika, den USA, Brasilien, Frankreich, Singapur und vielen weiteren hat er längst bewiesen, dass seine Musik weltweit Herzen berührt. Songs wie „Dancing On My Own“ und „You Are The Reason“ machten ihn international bekannt und beliebt.

Scott kann ausgeschiedenen Kandidaten und Kandidatinnen eine zweite Chance geben und ihnen einen von zwei Plätzen im „TVOG“-Halbfinale verschaffen.