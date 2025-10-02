„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 2. Oktober

Die 15. Staffel der Musikshow „The Voice of Germany“ hat am 25. September 2025 auf ProSieben begonnen. Im Mittelpunkt des Formats stehen erneut die Gesangsdarbietungen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die TVOG-Jury setzt sich in dieser Staffel aus Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos sowie dem Duo Michi Beck und Smudo zusammen. Die Coaches hören die Auftritte zunächst ohne jeglichen Sichtkontakt. Erst wenn sie von der Stimme überzeugt sind und den Buzzer betätigen, drehen sie sich zu den Kandidatinnen und Kandidaten um.

Die Sendetermine von „The Voice of Germany“ 2025 sind wie folgt festgelegt: Donnerstags läuft eine neue Folge auf ProSieben, freitags wird eine weitere Ausgabe auf Sat.1 gezeigt. Für die Übertragung stehen neben der klassischen TV-Ausstrahlung auch digitale Angebote bereit. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Episoden im Livestream sowie im Anschluss auf Abruf über Joyn verfolgen.

Auch am 2. Oktober 2025 gibt es eine neue Folge von „The Voice of Germany“ auf ProSieben zu sehen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu den Kandidaten, die sich bei den Blind Auditions der Jury stellen. Außerdem erfahren Sie, welche Lieder für die dritte Folge vorbereitet wurden.

Folge 3 von „The Voice of Germany“ 2025: Diese Kandidaten sind am 2. Oktober dabei

Tina Ruseva (20, Leverkusen)

Icon vergrößern Kandidatin Tina Ruseva bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidatin Tina Ruseva bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: Jessie J - Do It Like A Dude

„Ich war sechs Jahre auf der Musikschule und habe als Repräsentantin von Mazedonien an sehr vielen internationalen Wettbewerben teilgenommen.“

Linus Bruhn (26, Halle (Saale))

Icon vergrößern Kandidat Linus Bruhn bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidat Linus Bruhn bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Noah Cyrus - July

„Mit zehn Jahren habe ich den kleinen Tarzan in Musicals gespielt, 2015 war ich mit 16 Jahren bei ‚The Voice‘.“

Boysie White (66, Rhein-Sieg-Kreis)

Icon vergrößern Kandidat Boysie White bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidat Boysie White bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski

Song: James Brown - It‘s A Man‘s Man‘s Man‘s World

„Musik ist meine Art, Liebe zu verbreiten und für Gott zu werben.“

Verena Zerbes (26, München)

Icon vergrößern Kandidatin Verena Zerbes bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidatin Verena Zerbes bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Lewis Capaldi - Forget Me

„Das macht Spaß, auf jeden Fall!“

Oxa (35, Hamburg)

Icon vergrößern Oxa bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Oxa bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Michael Jackson - Earth Song

„Das ist jetzt kein Fun Fact, aber ich bereite alle meine Kostüme immer einen Tag vorher vor.“

Jan Lichtenfeld (27, Heidelberg)

Icon vergrößern Kandidat Jan Lichtenfeld bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidat Jan Lichtenfeld bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: Billi Joel - Piano Men

„Ich spiele Akkordeon, Trompete, Klavier, Gitarre und Muntharmonika.“

Maesra (18, Schwerin)

Icon vergrößern Kandidatin Maesra bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidatin Maesra bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Mero - Statement

„Meine Mama meinte, das Rappen musst du weiter machen. Und dann bin ich dran geblieben.“

Brunel Raherinandrasana (35, Hamburg)

Icon vergrößern Kandidat Brunel Raherinandrasana bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidat Brunel Raherinandrasana bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: Ben L‘Oncle Soul - Soulman

„Ich habe angefangen in der Kirche zu singen, als ich ein Kind war. Als Jugendlicher habe ich an einem großen Gesangswettbewerb in Madagaskar teilgenommen.“

Mario Albers (34, Cloppenburg)

Icon vergrößern Kandidat Mario Albers bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidat Mario Albers bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski

Song: DJ Ötzi + Nik P.- Ein Stem (.. Der Deinen Namen Trägt)

„Mein Herz schlägt für Schlager.“

Joelisa Serwah André (23, Ludwigshafen)

Icon vergrößern Kandidatin Joelisa Serwah André bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidatin Joelisa Serwah André bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski

Song: Melanie Martinez - Pacify Her

„Wenn ich da rausgehe, habe ich Lampenfieber hoch zehn. Ich denke dann daran, dass ich nicht ohne Grund hier bin, dass Gott einen Plan hat und er mich auch da durchführen wird.“

Sinit Bezabeh (23, Hannover)

Icon vergrößern Kandidatin Sinit Bezabeh bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidatin Sinit Bezabeh bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflu

Song: Cassandra Steen + Adel Tawil - Stadt

„Es ist extrem spannend.“

Marvin Tapper (18, Ostfriedland)

Icon vergrößern Kandidat Marvin Tapper bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidat Marvin Tapper bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Song: James Arthur - September

„Ich habe mir selber das Gitarre und Klavier spielen beigebracht und dadurch hat sich auch mein Gesang verbessert.“

Lisa Asante (25, Duisburg)

Icon vergrößern Kandidatin Lisa Asante bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalsk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kandidatin Lisa Asante bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalsk

Song: Idina Menzel - Let It Go (aus Frozen“)

„Ich habe zuerst mit YouTube angefangen und mich dann meiner ersten Band angeschlossen.“