The Voice of Germany 2025: Kandidaten am 2.10.25

TVOG

„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 2. Oktober

Bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ 2025 treten heute am 2. Oktober 13 Talente an. Mit welchen Songs sie überzeugen möchten, erfahren Sie hier.
Von Vanessa Angrick
    • |
    • |
    • |
    Auch in Folge 3 von „The Voice of Germany“ stellen sich neue Talente den fünf Coaches. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und Lieder vor.
    Auch in Folge 3 von „The Voice of Germany" stellen sich neue Talente den fünf Coaches. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und Lieder vor. Foto: Joyn/André Kowalski

    Die 15. Staffel der Musikshow „The Voice of Germany“ hat am 25. September 2025 auf ProSieben begonnen. Im Mittelpunkt des Formats stehen erneut die Gesangsdarbietungen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die TVOG-Jury setzt sich in dieser Staffel aus Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos sowie dem Duo Michi Beck und Smudo zusammen. Die Coaches hören die Auftritte zunächst ohne jeglichen Sichtkontakt. Erst wenn sie von der Stimme überzeugt sind und den Buzzer betätigen, drehen sie sich zu den Kandidatinnen und Kandidaten um.

    Die Sendetermine von „The Voice of Germany“ 2025 sind wie folgt festgelegt: Donnerstags läuft eine neue Folge auf ProSieben, freitags wird eine weitere Ausgabe auf Sat.1 gezeigt. Für die Übertragung stehen neben der klassischen TV-Ausstrahlung auch digitale Angebote bereit. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Episoden im Livestream sowie im Anschluss auf Abruf über Joyn verfolgen.

    Auch am 2. Oktober 2025 gibt es eine neue Folge von „The Voice of Germany“ auf ProSieben zu sehen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu den Kandidaten, die sich bei den Blind Auditions der Jury stellen. Außerdem erfahren Sie, welche Lieder für die dritte Folge vorbereitet wurden.

    Folge 3 von „The Voice of Germany“ 2025: Diese Kandidaten sind am 2. Oktober dabei

    Tina Ruseva (20, Leverkusen)

    Kandidatin Tina Ruseva bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Tina Ruseva bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Jessie J - Do It Like A Dude
    • „Ich war sechs Jahre auf der Musikschule und habe als Repräsentantin von Mazedonien an sehr vielen internationalen Wettbewerben teilgenommen.“

    Linus Bruhn (26, Halle (Saale))

    Kandidat Linus Bruhn bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Linus Bruhn bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Noah Cyrus - July
    • „Mit zehn Jahren habe ich den kleinen Tarzan in Musicals gespielt, 2015 war ich mit 16 Jahren bei ‚The Voice‘.“

    Boysie White (66, Rhein-Sieg-Kreis)

    Kandidat Boysie White bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Boysie White bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: James Brown - It‘s A Man‘s Man‘s Man‘s World
    • „Musik ist meine Art, Liebe zu verbreiten und für Gott zu werben.“

    Verena Zerbes (26, München)

    Kandidatin Verena Zerbes bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Verena Zerbes bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Lewis Capaldi - Forget Me
    • „Das macht Spaß, auf jeden Fall!“

    Oxa (35, Hamburg)

    Oxa bei "The Voice of Germany" 2025.
    Oxa bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Michael Jackson - Earth Song
    • „Das ist jetzt kein Fun Fact, aber ich bereite alle meine Kostüme immer einen Tag vorher vor.“

    Jan Lichtenfeld (27, Heidelberg)

    Kandidat Jan Lichtenfeld bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Jan Lichtenfeld bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Billi Joel - Piano Men
    • „Ich spiele Akkordeon, Trompete, Klavier, Gitarre und Muntharmonika.“

    Maesra (18, Schwerin)

    Kandidatin Maesra bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Maesra bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Mero - Statement
    • „Meine Mama meinte, das Rappen musst du weiter machen. Und dann bin ich dran geblieben.“

    Brunel Raherinandrasana (35, Hamburg)

    Kandidat Brunel Raherinandrasana bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Brunel Raherinandrasana bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Ben L‘Oncle Soul - Soulman
    • „Ich habe angefangen in der Kirche zu singen, als ich ein Kind war. Als Jugendlicher habe ich an einem großen Gesangswettbewerb in Madagaskar teilgenommen.“

    Mario Albers (34, Cloppenburg)

    Kandidat Mario Albers bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Mario Albers bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: DJ Ötzi + Nik P.- Ein Stem (.. Der Deinen Namen Trägt)
    • „Mein Herz schlägt für Schlager.“

    Joelisa Serwah André (23, Ludwigshafen)

    Kandidatin Joelisa Serwah André bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Joelisa Serwah André bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Melanie Martinez - Pacify Her
    • „Wenn ich da rausgehe, habe ich Lampenfieber hoch zehn. Ich denke dann daran, dass ich nicht ohne Grund hier bin, dass Gott einen Plan hat und er mich auch da durchführen wird.“

    Sinit Bezabeh (23, Hannover)

    Kandidatin Sinit Bezabeh bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Sinit Bezabeh bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflu
    • Song: Cassandra Steen + Adel Tawil - Stadt
    • „Es ist extrem spannend.“

    Marvin Tapper (18, Ostfriedland)

    Kandidat Marvin Tapper bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Marvin Tapper bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: James Arthur - September
    • „Ich habe mir selber das Gitarre und Klavier spielen beigebracht und dadurch hat sich auch mein Gesang verbessert.“

    Lisa Asante (25, Duisburg)

    Kandidatin Lisa Asante bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Lisa Asante bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalsk
    • Song: Idina Menzel - Let It Go (aus Frozen“)
    • „Ich habe zuerst mit YouTube angefangen und mich dann meiner ersten Band angeschlossen.“
