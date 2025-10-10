Icon Menü
The Voice of Germany 2025: Kandidaten heute am 10.10.25

TVOG

„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Kandidaten und Songs am 10. Oktober

Bei „The Voice of Germany“ 2025 müssen die Kandidaten die Coaches nur durch ihre Stimmen überzeugen. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer und Songs in Folge 6 vor.
Von Damian Meier
    • |
    • |
    • |
    Welche Kanidaten sind in Folge 6 von „The Voice of Germany“ 2025 dabei? Wir stellen Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor.
    Foto: Joyn / Claudius Pflug

    Bei der Castingshow „The Voice of Germany“ versuchen die Kandidaten auch 2025 wieder, die Coaches mit ihrer Stimme von ihrem musikalischen Talent zu überzeugen. Die Jury von TVOG besteht in der aktuellen Staffel aus Nico Santos, Shirin David, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Zunächst hören die Coaches nur die Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Erst, wenn sie vom Klang überzeugt sind, drücken Sie einen Buzzer und können die Talente sehen.

    ProSieben und Sat.1 teilen die Sendetermine unter sich auf. Die Donnerstagsshows laufen bei ProSieben, freitags ist Sat.1 an der Reihe. Die Übertragung können Sie entweder im linearen TV oder im Live-Stream sowie auf Abruf auf Joyn sehen.

    Am 10. Oktober wird die 6. Folge von „The Voice of Germany“ 2025 ausgestrahlt.

    Folge 6 von „The Voice of Germany“ 2025: Die Talente und Songs am 10. Oktober

    Lars Hagen (49) aus Remscheid

    Lars Hagen
    Lars Hagen Foto: Joyn / André Kowalski

    Der Bühnenbauer singt „Die weißen Tauben sind müde“ von Hans Hartz in der Blind Audition.

    Dieter Adam (80) aus der Südwestpfalz

    Dieter Adam
    Dieter Adam Foto: Joyn / Claudius Pflug

    Dieter Adam ist sich sicher, dass man das Leben auch mit 80 Jahren noch interessant und cool finden kann. Er singt „My Way“ von Frank Sinatra.

    Tiziana Rose (25) aus dem Landkreis Celle

    Tiziana Rose
    Tiziana Rose Foto: Joyn / Claudius Pflug

    Die 25-Jährige aus dem Landkreis Celle versucht, mit „That´s so true“ von Gracie Abrams in der Blind Audition zu überzeugen.

    Rachel Leggio (25) aus dem Zollernalbkreis

    Rachel Leggio
    Rachel Leggio Foto: Joyn / André Kowalski

    Rachel Leggio will unbedingt eines Tages von ihrer Musik leben können. Den ersten Schritt zur Gesangskarriere macht sie bei „The Voice of Germany“ 2025 mit dem Lied „A chi mi dice“ von Blue.

    Kamai Karic (18) aus Bochum

    Kamai Kapric
    Kamai Kapric Foto: Joyn / André Kowalski

    In ihrem Alltag hat die 18-Jährige ständig den Eindruck, Musik zu hören, auch bei alltäglichen Dingen wie einem laufenden Wasserhahn. Im Sing-Off versucht sie, die Coaches mit „Diamonds are a girl‘s best friend“ von Marilyn Monroe für sich zu gewinnen.

    Ikaros (23) aus München

    Ikaros
    Ikaros Foto: Joyn / Claudius Pflug

    Ikaros glaubt selbst, dass er seine Freundin und seine Mitbewohnerin täglich mit seiner Musik nervt. Die Jury will er in er 6. Folge mit „Something in the orange“ von Zach Bryan überzeugen.

    Nadia (22) und Annika Schüler (52) aus Oberhausen

    Nadia und Annika Schüler
    Nadia und Annika Schüler Foto: Joyn / Claudius Pflug

    Nadia und Annika Schüler wollen Abenteuer erleben. Sie treten mit „Nur kurz glücklich“ von Madeline Juno und Max Giesinger an.

    Louk Jones (33) aus Hannover

    Louk Jones
    Louk Jones Foto: Joyn / Claudius Pflug

    Die Transperson Louk Jones betont, mit dem wahren Selbst bewusst auftreten zu können und will die Coaches mit „Crawling“ von Linkin Park überzeugen.

    Marion Ernst (27) aus der Nähe von Baden-Baden

    Marlon Ernst
    Marlon Ernst Foto: Joyn / André Kowalski

    Marlon Ernst wurde von einer Arbeitskollegin bei „The Voice of Germany“ 2025 angemeldet. Für den Erfolg soll das Lied „Was immer du willst“ von Marlon Knauer sorgen.

    Kevin Scheiwiller (33) aus St. Gallen (Schweiz)

    Kevin Scheiwiller
    Kevin Scheiwiller Foto: Joyn / André Kowalski

    Der Schweizer freut sich darauf, seine Leidenschaft für die Musik mit dem Publikum teilen zu können. Sein Lied: „Little Lion Man“ von Mumford and Sons.

    Duo Alicia (27) und David (25) aus dem Landkreis Alzey-Worms

    David und Alicia
    David und Alicia Foto: Joyn / André Kowalski

    Das Duo besteht seit Dezember 2024 und sucht bei „The Voice of Germany“ die nächste Herausforderung. Diese gehen sie mit „Fata Morgana“ von Nina Chuba an.

