„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Kandidaten und Songs am 10. Oktober

Bei der Castingshow „The Voice of Germany“ versuchen die Kandidaten auch 2025 wieder, die Coaches mit ihrer Stimme von ihrem musikalischen Talent zu überzeugen. Die Jury von TVOG besteht in der aktuellen Staffel aus Nico Santos, Shirin David, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Zunächst hören die Coaches nur die Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Erst, wenn sie vom Klang überzeugt sind, drücken Sie einen Buzzer und können die Talente sehen.
ProSieben und Sat.1 teilen die Sendetermine unter sich auf. Die Donnerstagsshows laufen bei ProSieben, freitags ist Sat.1 an der Reihe. Die Übertragung können Sie entweder im linearen TV oder im Live-Stream sowie auf Abruf auf Joyn sehen.
Am 10. Oktober wird die 6. Folge von „The Voice of Germany“ 2025 ausgestrahlt.
Folge 6 von „The Voice of Germany“ 2025: Die Talente und Songs am 10. Oktober
Lars Hagen (49) aus Remscheid
Der Bühnenbauer singt „Die weißen Tauben sind müde“ von Hans Hartz in der Blind Audition.
Dieter Adam (80) aus der Südwestpfalz
Dieter Adam ist sich sicher, dass man das Leben auch mit 80 Jahren noch interessant und cool finden kann. Er singt „My Way“ von Frank Sinatra.
Tiziana Rose (25) aus dem Landkreis Celle
Die 25-Jährige aus dem Landkreis Celle versucht, mit „That´s so true“ von Gracie Abrams in der Blind Audition zu überzeugen.
Rachel Leggio (25) aus dem Zollernalbkreis
Rachel Leggio will unbedingt eines Tages von ihrer Musik leben können. Den ersten Schritt zur Gesangskarriere macht sie bei „The Voice of Germany“ 2025 mit dem Lied „A chi mi dice“ von Blue.
Kamai Karic (18) aus Bochum
In ihrem Alltag hat die 18-Jährige ständig den Eindruck, Musik zu hören, auch bei alltäglichen Dingen wie einem laufenden Wasserhahn. Im Sing-Off versucht sie, die Coaches mit „Diamonds are a girl‘s best friend“ von Marilyn Monroe für sich zu gewinnen.
Ikaros (23) aus München
Ikaros glaubt selbst, dass er seine Freundin und seine Mitbewohnerin täglich mit seiner Musik nervt. Die Jury will er in er 6. Folge mit „Something in the orange“ von Zach Bryan überzeugen.
Nadia (22) und Annika Schüler (52) aus Oberhausen
Nadia und Annika Schüler wollen Abenteuer erleben. Sie treten mit „Nur kurz glücklich“ von Madeline Juno und Max Giesinger an.
Louk Jones (33) aus Hannover
Die Transperson Louk Jones betont, mit dem wahren Selbst bewusst auftreten zu können und will die Coaches mit „Crawling“ von Linkin Park überzeugen.
Marion Ernst (27) aus der Nähe von Baden-Baden
Marlon Ernst wurde von einer Arbeitskollegin bei „The Voice of Germany“ 2025 angemeldet. Für den Erfolg soll das Lied „Was immer du willst“ von Marlon Knauer sorgen.
Kevin Scheiwiller (33) aus St. Gallen (Schweiz)
Der Schweizer freut sich darauf, seine Leidenschaft für die Musik mit dem Publikum teilen zu können. Sein Lied: „Little Lion Man“ von Mumford and Sons.
Duo Alicia (27) und David (25) aus dem Landkreis Alzey-Worms
Das Duo besteht seit Dezember 2024 und sucht bei „The Voice of Germany“ die nächste Herausforderung. Diese gehen sie mit „Fata Morgana“ von Nina Chuba an.
