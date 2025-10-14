„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Kandidaten und Songs am 16. Oktober

„The Voice of Germany” ist ein deutsches Casting-Format, in dem Gesangstalente in mehreren Runden um einen Platz im Finale und letztlich um den Titel mitsamt Preisgeld kämpfen. Ein zentrales Element sind die sogenannten „Blind Auditions“. Dort hören die Coaches die Kandidaten, sehen sie jedoch nicht. Wenn ihnen Stimme und Performance gefallen, drücken sie einen Buzzer und drehen ihren Stuhl um. In weiteren Runden wie Battles und Sing‑Offs konkurrieren die Talente unter Anleitung ihrer Coaches, bis ein Gewinner oder eine Gewinnerin gekürt wird. In der aktuellen Staffel bilden Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos, Michi und Smudo die Jury beziehungsweise das Coaching‑Team.

Welche Talente treten am 16. Oktober 2025 auf? Welche Songs performen diese? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

Folge 7 von „The Voice of Germany“ 2025: Die Talente und Songs am 16. Oktober

Ryan Bridge Madrid (36) aus Witten

Ryan sagt, er hat schon an vielen Gesangswettbewerben auf den Philippinen teilgenommen. Bei TVOG singt er „Titanium“ von Sia.

Simone Kotowski (61) aus Berlin

Obwohl sie sich eher bei „The Voice Senior“ gesehen hätte, wagt sie den Auftritt in der Standard-Version. Sie performt zu „(They Long To Be) Close To You“ von The Carpenters.

Zeynep Avci (42) aus Berlin

Zeynep will die Menschen mit türkischer Musik erreichen. Deswegen präsentiert sie den Song „Unutamam“ von Sezen Aksu.

Aeneas Prepoudis (21) aus Zürich

Zu seinem Auftritt sagt Aeneas: „Für mich ist das alles eigentlich Neuland.“ Er singt „Pompeii“ von Bastille.

Julia Wolf (22) aus der Nähe von Frankfurt am Main

Julia präsentiert den Song „Heartbreaker“ von Pat Benatar. Die 22-Jährige sagt: „Ich habe mein Leben der Musik gewidmet, die letzten 10 Jahre geübt, gearbeitet, Blut, Schweiß und Tränen investiert und kann mit Überzeugung sagen: ich habe der Welt etwas zu zeigen, mich zu zeigen.“

Salvatore Tocco (20) aus Ravensburg

Salvatore Tocco stand schon auf mehreren Bühnen. Er ist aber der Meinung, dass das nichts gegen das ist, was jetzt bei TVOG kommt. Er singt Adam Christophers Version von BIRDS OF A FEATHER von Billie Eilish.

Olena Slobodyska (30) aus Siegen

Olena kennt sich bei „The Voice of Germany“ schon aus. Denn sie erzählt im Interview: „Das ist schon mein dritter Versuch bei TVOG dabei zu sein, diesmal bin ich einfach zum ‚Last Chance Day‘ nach Berlin gefahren“ Dieses Mal performt sie „La Voix“ von Malena Ernman.

Manuël Stepanov (23) aus Mannheim

Manuël sagt, dass er es liebt, mit seiner Persönlichkeit und seiner Kunst Menschen zu unterhalten. Er präsentiert „So Sick“ von Ne-Yo.

Pascal Wulfes (29) aus der Nähe von Hannover

Zu seiner Teilnahme an TVOG erklärt er: „Ich habe die Teilnahme von meinen Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen, da ich mich alleine wohl nicht angemeldet hätte.“ Er singt das Lied „Jealous“ von Labrinth.

Gwendolin Reinicke (30) aus Dresden

Gwendolin‘s Rückzugsort ist der Wald. Bei „The Voice of Germany“ singt Gwendolin das Lied „True Colors“ von Cyndi Lauper.

Sophia Brabetz (28) aus der Nähe von Köln

Musik ist für Sophia eine ständige Begleiterin. Durch sie kann sie ihre Gefühle ausdrücken. Beweisen will sie das mit dem Song „Dynamite“ von Sigrid.

Benedikt Froihofer (20) aus dem Bezirk Weiz in Österreich

Benedikt singt „Yesterday“ von den Beatles. Bei seinen Auftritten trägt er immer rote Socken.