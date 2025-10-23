„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Kandidaten und Battle-Paarungen am 23. Oktober 2025

„The Voice of Germany“ ist eine Musiksendung, in der Gesangstalente gegeneinander antreten. Im Mittelpunkt steht die Stimme – in den Blind Auditions entscheiden die Coaches alleine nach dem Gehör, welche Sängerinnen und Sänger sie in ihr Team aufnehmen möchten. Die Blind Auditions sind inzwischen beendet, und alle Teams sind vollständig. Die aktuellen Coaches sind Shirin David, Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier, Nico Santos und Rea Garvey. Jedes Team besteht aus verschiedenen Talenten, die in den kommenden Runden gegeneinander antreten werden. Die Übertragung der 15. Staffel übernimmt abwechselnd Sat.1 und ProSieben, und über die Streaming-Plattform Joyn sind alle Folgen zu sehen.

Als Nächstes folgt die Phase der Battles, die in den kommenden Sendeterminen ausgestrahlt werden. Dabei treten jeweils zwei Teammitglieder im Duett gegeneinander an. Die Coaches entscheiden, wer das Battle gewinnt und weiter in die nächste Runde zieht. Im Anschluss daran können im sogenannten Sing-Off noch einmal einzelne Talente um den Einzug in die Live-Shows kämpfen. In den Live-Shows entscheidet dann nicht mehr nur der Coach, sondern auch das Publikum über den weiteren Verlauf des Wettbewerbs. Von dort aus führen die Runden über das Halbfinale bis zum Finale, in dem schließlich die Gewinnerin oder der Gewinner von „The Voice of Germany“ feststeht. In den Battles wartet auf die Zuschauerinnen und Zuschauer ein neues Highlight. In jeder Folge ist ein Gast-Coach dabei, der das beste Battle des Abends zum „Battle of the Night“ kürt. Der Coach des siegreichen Duos darf sich dadurch ein zusätzliches Talent sichern. Den Anfang macht Joy Denalane, die am 23. Oktober 2025 ab 20.15 Uhr auf dem roten Stuhl Platz nimmt.

Wer tritt in den Battles der neunten Folge gegeneinander an? Mit welchen Songs gehen die Talente in ihre Duelle? Und in welchen Teams sind die Kandidatinnen und Kandidaten? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos gibt es hier.

The Voice of Germany 2025: Das sind die Battle-Paarungen aus Folge 9

Joy Krüger vs. Linus Bruhn (Team Rea)

Im Team Rea treffen Joy Krüger und Linus Bruhn in der Battle-Runde aufeinander. Joy ist 21 Jahre alt und kommt aus Freiberg am Neckar. Sie überzeugte in den Blind Auditions mit ihrer klaren Stimme. Linus Bruhn ist 26 Jahre alt und stammt aus Hamburg. Er ist bereits erfahren im Musikgeschäft und kehrt in dieser Staffel als Allstar zurück. Beide singen im Battle den Song „Ordinary“ von Alex Warren und kämpfen um den Einzug in das Sing-Off im Team Rea.

Maesra vs. Selina Yek (Team Shirin)

Im Team Shirin treten Maesra und Selina Yek gegeneinander an. Selina, 35, aus Köln, erhielt in den Blind Auditions einen Vierer-Buzzer für ihre Akustikversion von „Hungriges Herz“ von MIA. Ihre klare Stimme und ruhige Ausstrahlung prägen ihren Stil. Maesra, 18, aus Schwerin, bekam drei Buzzer für ihren präzisen und rhythmischen Rap. Gemeinsam singen sie im Battle den Song „Du liebst mich nicht“ von Sabrina Setlur.

Lisa Asante vs. Jazzy Gudd (Team Michi & Smudo)

Im Team Michi & Smudo treten Lisa Asante und Jazzy Gudd an. Lisa Asante, 25, sorgte in den Blind Auditions mit ihrer ungewöhnlichen Mischung aus sanftem Gesang und Metal-Shouting bei „Let It Go“ für Aufsehen und sicherte sich mehrere Buzzer. Jazzy Gudd, bekannt aus Staffel 5, kehrte als Allstar zurück. Nach einer erfolgreichen Musikkarriere und einer Pause stand sie mit „Ich hass dich“ von Nina Chuba wieder auf der Bühne und überzeugte erneut Michi und Smudo. Gemeinsam performen sie im Battle nun den Song „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel.

Anne Mosters vs. Rachel Leggio (Team Nico)

Im Team Nico treten Anne Mosters und Rachel Leggio gegeneinander an. Anne Mosters ist als Allstar zurück. Sie stand bereits vor zwei Jahren auf der The-Voice-Bühne und schaffte es damals bis in die Teamfights. Bei ihrem erneuten Auftritt überzeugte sie mit „Because of You“ von Kelly Clarkson am Klavier und erhielt einen Vierer-Buzzer. Rachel Leggio, 25 Jahre alt, mit italienischen Wurzeln, begeisterte in den Blind Auditions mit der gefühlvollen Ballade „A Chi Mi Dice“ von Blue und schuf damit einen emotionalen Moment. Nun singen die beiden den Song „Redbone“ von Childish Gambino.

Joelisa Serwah Andre vs. Igor Santos Barbosa (Team Shirin)

Als weiteres Battle-Paar von Team Shirin treten Joelisa Serwah Andre und Igor Santos Barbosa gegeneinander an. Joelisa, 24, aus Ludwigshafen, arbeitet als Heilerziehungspflegerin und überzeugt in den Blind Auditions mit ihrer warmen, gefühlvollen Stimme. Drei Coaches drehten sich für sie um. Igor begeisterte mit seiner besonderen Version von „My Heart Will Go On“ und erhielt ebenfalls drei Buzzer. Gemeinsam singen sie im Battle „Creep“ von Radiohead. Schon vor der TV-Ausstrahlung sorgte ihre Performance für Aufsehen, das Publikum belohnte die beiden mit Standing Ovations.

Rita van Nek vs. Simone Kotowski (Team Michi & Smudo)

Rita van Nek ist 76 Jahre alt und steht nach einer Bein-Amputation wieder auf der Bühne. Mit „Sailing“ von Rod Stewart berührte sie die Coaches und erhielt drei Buzzer. Simone Kotowski, 61, aus Berlin, ist Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin. In den Blind Auditions sang sie „Close to You“ von den Carpenters und begleitete sich selbst am Klavier. Gemeinsam singen sie im Battle „You‘ve Gota Friend“ von Carole King.

Eugenie Moine vs. Luciana Da Silva Alves vs. Tina Ruseva (Team Nico)

Im Team Nico treten Eugenie Moine, Luciana Da Silva Alves und Tina Ruseva gegeneinander an. Eugenie Moine überzeugte in den Blinds mit „New Rules“ von Dua Lipa und sicherte sich mit ihrer klaren, modernen Popstimme einen Platz. Luciana Da Silva Alves, 18 Jahre alt, begeisterte die Coaches mit ihrer warmen Stimme. Tina Ruseva macht das Luxemburger Trio komplett. Gemeinsam performen sie den Song „Walk This Way“ von RUN DMC feat. Aerosmith.

ELBA Band (Solomiia, Olena und Daria) vs. Brunel Raherinandrasana (Team Rea)

Das ukrainische Trio Elba (Solomiia, Olena und Daria) fand nach ihrer Flucht nach Hamburg zusammen. Sie bringen traditionelle Mehrstimmigkeit, viel Bühnenenergie und Volksmusik-Elemente ins Studio. Brunel Raherinandrasana, 35, aus Hamburg, überzeugte in den Blind Auditions mit „Soulman“ und erhielt Buzzer von Rea sowie Michi & Smudo. Für das Battle performen sie ein Medley aus „Teresa & Maria“ von Alyona Alyona & Jerry Heil und „Mon Amour“ von Slimane.