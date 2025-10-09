„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 9. Oktober

Die 15. Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ läuft seit dem 25. September 2025 bei ProSieben. Das Konzept bleibt im Wesentlichen unverändert – im Mittelpunkt des Formats stehen wie immer die Stimmen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die TVOG-Jury besteht in dieser Staffel aus Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos sowie dem Duo Michi Beck und Smudo von „Die Fantastischen Vier“. Bei den Blind Auditions hören die Coaches die Gesangsküste der Talente zunächst ohne jeglichen Sichtkontakt. Erst wenn sie von der Stimme überzeugt sind und den Buzzer betätigen, drehen sie sich zu den Kandidatinnen und Kandidaten um.

In diesem Jahr sind die Sendetermine von „The Voice of Germany“ 2025 wie folgt festgelegt: Donnerstags läuft eine neue Folge auf ProSieben, freitags wird eine weitere Ausgabe auf SAT.1 gezeigt. Für die Übertragung stehen neben der klassischen TV-Ausstrahlung auch digitale Angebote zur Verfügung. Zuschauerinnen und Zuschauer können die einzelnen Episoden im Live-Stream sowie im Anschluss auf Abruf über Joyn verfolgen.

Auch heute am 9. Oktober 2025 gibt es eine neue Folge von „The Voice of Germany“ auf ProSieben zu sehen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu den Kandidaten, die sich in Folge 5 bei den Blind Auditions der Jury stellen. Außerdem erfahren Sie, welche Lieder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorbereitet haben.

Folge 5 von „The Voice of Germany“ 2025: Die Talente und Songs heute am 9.10.25

Luciana Da Silva Alves (18) aus Luxemburg

Luciana performt bei „The Voice of Germany“ 2025 den Song „No More Drama“ von Mary J. Blige. Der Song erinnert sie an ihre eigenen Erfahrungen und inspiriert sie dazu, Negatives loszulassen.

Antonio Calanna (34) aus Hamburg

Der Italiener Antonio, der Musical studiert hat und dessen Herz für Rock schlägt, singt in den Blind Auditions den Song „Left Outside Alone“ von Anastacia.

Viviana Milioti (28) aus der Nähe von Saarbrücken

Viviana hat für die Blind Auditions den Titel „Who Wants To Live Forever“ von Queen vorbereitet, in der Version von Sarah Brightman. Für die 28-Jährige bedeutet Musik Verbindung.

Rita Van Nek (76) aus Rheine

Die 76-jährige Rita möchte die Coaches mit „Sailing“ von Rod Stewart überzeugen.

Marin Vrdoljak (29) aus Basel

Marin kommt aus der Schweiz und performt den Song „Lonely“ von Justin Bieber. „Musik ist meine Antriebskraft, sie gibt mir ein Gefühl von Freiheit“, so der 29-Jährige.

Judith Klingholz (22) aus Landkreis Günzburg

Judith möchte die Coaches mit „Pity Party“ von Melanie Martinez begeistern. Die 22-Jährige fällt auch abseits der Bühne auf, nämlich mit ihrem Kleidungsstil, den sie selbst als „eine Mischung aus Lolita, Rokoko und Barock“ beschreibt.

Sarah Hübers (29) aus Hamburg

Die Hamburgerin Sarah will mit dem Titel „Wieder genauso“ von Udo Lindenberg ihr Können unter Beweis stellen. „Bei allen (auch negativen) Dingen aus meiner Vergangenheit, denke ich, weil ich weiß, wohin sie mich geführt haben: Ich würde es wieder genauso machen“, sagt die 29-Jährige.

Tobias Dietzek (29) aus Rostock

Tobias hat sich für die Blind Auditions „The Final Countdown“ von Europe ausgesucht. Der Rostocker hat ein ganz klares Motto: „Die with memories, not dreams.“

Denia Weber (23) aus Kanton Zug

Die Schweizerin Denia möchte den Song „Heart Of Stone“ aus dem Musical SIX performen. Nach einem schwierigen Jahr möchte sie nach eigenen Angaben endlich das tun, was sie am meisten liebt: Singen.

Aura Ray (23) aus Indiana (USA)

Aura lebt derzeit als Au-Pair-Mädchen in den USA. Bei „The Voice of Germany“ 2025 singt sie den Song „Good Luck, Babe!“ von Chappell Roan.

Clifford Dwenger (32) aus London

Clifford kommt aus London und will die Coaches mit dem Song „DNA“ von Kendrick Lamar von seinem Talent überzeugen. Er selbst verbindet mit diesem Titel „innere Stärke, die man ausleben muss, um sich selbst zu verwirklichen.“

Christopher Mathis (31) aus der Nähe von Iserlohn

Christopher hat sich für den Song „Ich laufe“ von Tim Bendzko entschieden. Er bezeichnet die Musik als „seine große Liebe.“