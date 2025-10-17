The Voice of Germany 2025: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 17. Oktober

Die 15. Staffel von „The Voice of Germany“ läuft seit dem 25. September 2025 auf ProSieben. In den Blind Auditions bewerten die Coaches ausschließlich die Stimmen der Talente, ohne sie zu sehen. Die Jury von „The Voice of Germany“ besteht dabei aus Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo. In der Folge am 17. Oktober 2025 treten wieder neue Kandidatinnen und Kandidaten in der Show auf. Diese stellen wir Ihnen hier vor.
Folge 8 von „The Voice of Germany“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei
Diese 13 Kandidatinnen und Kandidaten sind in der 8. Folge von „The Voice of Germany“ 2025 am 17. Oktober mit dabei:
Luise Neubig (19, Nähe Potsdam)
- Song: Adele - Million Years Ago
- „Ich wollte eine neue Herausforderung, neue Erfahrungen sammeln und neue Kontakte knüpfen.“
Samira Hofbauer (37, Nähe Landshut)
- Song: Demi Lovato - Anyone
- „Ich habe schon gesungen, bevor ich sprechen konnte“
Neo Schneider (18, Ahrtal)
- Song: SDP - Unikat
- „Ich bin eigentlich ein bisschen schüchtern, aber wenn ich etwas gefunden habe, wo ich wirklich Bock drauf hab, dann kämpfe ich dafür und ziehe es durch.“
Miriam Schüler (29, Jena)
- Song: The Pointer Sisters - I‘m So Exited
- „Ich arbeite in einer Grundschule als Erzieherin. [...] Man steht nicht täglich auf solchen Bühnen, das ist schwer zu üben!“
Marc Spitze (27, Landkreis Mansfeld-Südharz)
- Song: Foo Fighters - Best Of You
- „Seit 2022 bin ich bei ‚Clitcommander‘ und durfte mit ihnen auch schon auf etlichen Festivals und Auslandsgigs spielen.“
Jermain Joewaia Burford (35, Homburg)
- Song: Marvin Gaye - I Heard It Through The Grapevine
- „Ich singe, solange ich denken kann. Musik war immer mein Zufluchtsort und mein Ausdruck.“
Anke Seiwald (44, Nähe Darmstadt)
- Song: Max Raabe - Für Frauen Ist Das Kein Problem
- „Ich singe ‚Für Frauen Ist Das Kein Problem‘, weil allein der Text witzig ist und ich noch schauspielerische Elemente reinbringen kann.“
Andrea Galleti (31, Luxemburg)
- Song: Adele - Rolling In The Deep
- „Musik ist mein Leben. Ich bin gerade dabei, wirklich alles zu geben, um sie auch zu meinem Alltag zu machen - daran arbeite ich jeden Tag hart.“
Amelie Fritz (21, Nähe Pforzheim)
- Song: Ella Fitzgerald - It‘s A Lovely Day Today
- „Ich studiere Jazz-Gesang. [...] Wenn ich bei #TVOG auf die Bühne gehe, ist das einer der größten Schritte, die ich in meinem Leben getan habe. Auf jeden Fall. Und auch ein Schritt, den ich wirklich für mich mache und nur für mich selbst.“
Marcos Dreher (50, Heidenheim an der Benz)
- Song: Tracy Chapman - Baby Can I Hold You
- „Ich bin eine sehr spirituelle Person. Musik habe ich im Kloster gelernt.“
Cara Kienzle (23, Stuttgart)
- Song: Ayliva - Hässlich
- „Ich singe ‚Hässlich‘ von Ayliva. Ich kann mich voll in das Lied hineinversetzen und mich richtig gut damit identifizieren, weil ich den Text einfach sehr fühle und nachempfinde.“
Jasmine Lajeunesse (38, Berlin)
- Song: Prince - Kiss
- „Ich habe meine Heimat Kanada verlassen, um zu reisen und begonnen auf der Straße Musik zu machen. Das ist mein Vollzeitjob geworden.“
Eugenie Moine (21, Luxemburg)
- Song: Dua Lipa - New Rules
- „Kaum zu glauben, aber ich hatte als Kind panische Angst vor Mikrofonen! Ich habe beim Schulsingen lieber nur so getan, als würde ich singen.“
