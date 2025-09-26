Icon Menü
The Voice of Germany 2025: Kandidaten heute am 26.9.25

TVOG

„The Voice of Germany“ 2025: Das sind die Kandidaten und Lieder am 26. September

Am 26. September treten bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ 2025 zwölf Talente auf. Welche Lieder sie singen, erfahren Sie hier im Artikel.
Von Vanessa Angrick
    Am 26. September läuft Folge 2 von „The Voice of Germany“ 2025. Alle Infos rund um Kandidaten und Lieder lesen Sie hier.
    Am 26. September läuft Folge 2 von „The Voice of Germany“ 2025. Alle Infos rund um Kandidaten und Lieder lesen Sie hier. Foto:  Joyn/Richard Hübner, dpa

    Die Musikshow „The Voice of Germany“ ist in ihre 15. Ausgabe gestartet. Im Vergleich zur vorherigen Staffel gibt es Veränderungen in der Jury, denn dieses Mal fungieren Rea Garvey, Nico Santos, Shirin David sowie Michi Beck und Smudo als Coaches. Zudem übernimmt Sänger Calum Scott die Betreuung der „The Voice: Comeback Stage by SEAT“.

    Wie schon in vorherigen Staffeln treten auch dieses Mal sogenannte „Allstars“ an. Hierbei handelt es sich um Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits in früheren Ausgaben der Show aufgetreten sind. Sie stellen sich erneut den Blind Auditions, in denen es unter anderem um die Frage geht, wie sich ihr musikalischer Werdegang seit dem letzten Auftritt entwickelt hat.

    Die Übertragung von „The Voice of Germany“ 2025 erfolgt wie gewohnt auf ProSieben und Sat.1. Die Sendetermine wechseln sich zwischen den beiden Sendern ab und sind sowohl im Fernsehen als auch über die jeweiligen Streaming-Angebote abrufbar.

    Auch in den Blind Auditions am 26. September 2025 gibt es wieder einige neue Talente bei „The Voice of Germany“ zu sehen. Welche Kandidaten dabei sind und welche Lieder sie vorbereitet haben, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

    Folge 2 von „The Voice of Germany“ 2025: Diese Kandidaten sind am 26. September dabei

    Daiana „Di“ Vashakidze (30, Berlin)

    Kandidatin Daiana "Di" Vashakidze bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Daiana "Di" Vashakidze bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Britney Spears - Toxic (Melanie Martinez Version)
    • „Mir ist klargeworden, dass kein Traum zu groß für mich ist.“

    Selina Yek (35, Köln)

    Kandidatin Selina bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Selina bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: MIA - Hungriges Herz
    • „Ich mache seit Ewigkeiten Musik, aber früher nur versteckt für mich alleine.“

    Florian Huber (23, Rosenheim)

    Kandidat Florian Huber bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Florian Huber bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Mando Diao - Dance With Somebody
    • „Meine große Leidenschaft ist BMX und ich fahre schon seit 10 Jahren.“

    Joy Krüger (21, Nähe Ludwigsburg)

    Kandidatin Joy Krüger bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Joy Krüger bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Roxette - Listen To Your Heart
    • „Ich spiele sehr gerne ‚Try not to Laugh‘, da bin ich zwar nicht die Beste, aber es macht Spaß!“

    Johan Smits (64, aus dem Hunsrück)

    Kandidat Johan Smits bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Johan Smits bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Elvis Presley - In The Ghetto
    • „Ich freue mich riesig drauf!“

    Anne Mosters (19, Münster)

    Kandidatin Anne Mosters bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Anne Mosters bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Kelly Clarkson - Because Of You
    • „Ich habe als Kind über zehn Jahre im Kinderchor meiner Mutter gesungen.“

    EES (41, Namibia und Region Köln/Bonn)

    Kandidat EES bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat EES bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: D‘Banj - Oliver Twist
    • „Ich habe in Namibia schon 15 Alben rausgebracht und viele Awards gewonnen.“

    Felix Hellwig (23, Magdeburg)

    Kandidat Felix Hellwig bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Felix Hellwig bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/André Kowalski
    • Song: Green Day.- Basket Case
    • „Ich möchte mein Talent zeigen und Menschen damit begeistern.“

    Igor Santos Barbosa (28, Bremen)

    Kandidat Igor Santos Barbosa bei "The Voice of Germany".
    Kandidat Igor Santos Barbosa bei "The Voice of Germany". Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Celine Dion - My Heart Will Go On
    • „Ich arbeite mit Geflüchteten im sozialen Bereich, aber habe tatsächlich mein ganzes Leben Musik gemacht.“

    Laura Kensy (25, Braunschweig)

    Kandidatin Laura Kensy bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Laura Kensy bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Zartmann x Ski Aggu - Wie du manchmal fehlst
    • „Schon immer war Musik das Wichtigste in meinem Leben - mein Ausgleich zu allem.“

    Corrado La Rosa (45, Nähe Offenbach am Main)

    Kandidat Corrado La Rosa bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidat Corrado La Rosa bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Eros Ramazzotti - Più Bella Cosa
    • „Ich habe eine mobile Espresso-Bar und wenn die Kundschaft versorgt ist, gibt es ‚Melodia Italiana‘.“

    Bernarda Brunovic (32, Zürich - Schweiz)

    Kandidatin Bernarda Brunovic bei "The Voice of Germany" 2025.
    Kandidatin Bernarda Brunovic bei "The Voice of Germany" 2025. Foto: Joyn/Claudius Pflug
    • Song: Christina Aguilera - Fighter
    • „Seit ‚The Voice of Germany‘ 2018 wurde Musik zu meinem Hauptberuf. [...] Ich habe zwei Abschlüsse, in Theologie und Philosophie, und eine Ausbildung als Trauerrednerin. Dass ich nicht sehen kann, hat mich nie davon abgehalten, meine Ziele zu erreichen.“
