„The Voice of Germany“ 2025: Das waren die Kandidaten und Lieder am 26. September

Die Musikshow „The Voice of Germany“ ist in ihre 15. Ausgabe gestartet. Im Vergleich zur vorherigen Staffel gibt es Veränderungen in der Jury, denn dieses Mal fungieren Rea Garvey, Nico Santos, Shirin David sowie Michi Beck und Smudo als Coaches. Zudem übernimmt Sänger Calum Scott die Betreuung der „The Voice: Comeback Stage by SEAT“.

Wie schon in vorherigen Staffeln treten auch dieses Mal sogenannte „Allstars“ an. Hierbei handelt es sich um Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits in früheren Ausgaben der Show aufgetreten sind. Sie stellen sich erneut den Blind Auditions, in denen es unter anderem um die Frage geht, wie sich ihr musikalischer Werdegang seit dem letzten Auftritt entwickelt hat.

Die Übertragung von „The Voice of Germany“ 2025 erfolgt wie gewohnt auf ProSieben und Sat.1. Die Sendetermine wechseln sich zwischen den beiden Sendern ab und sind sowohl im Fernsehen als auch über die jeweiligen Streaming-Angebote abrufbar.

Auch in den Blind Auditions am 26. September 2025 gibt es wieder einige neue Talente bei „The Voice of Germany“ zu sehen. Welche Kandidaten dabei sind und welche Lieder sie vorbereitet haben, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Folge 2 von „The Voice of Germany“ 2025: Diese Kandidaten sind am 26. September weiter

Daiana „Di“ Vashakidze (30, Berlin)

Song: Britney Spears - Toxic (Melanie Martinez Version)

„Mir ist klargeworden, dass kein Traum zu groß für mich ist.“

Weiter in Team Shirin

Selina Yek (35, Köln)

Song: MIA - Hungriges Herz

„Ich mache seit Ewigkeiten Musik, aber früher nur versteckt für mich alleine

Weiter in Team Shirin

Joy Krüger (21, Nähe Ludwigsburg)

Song: Roxette - Listen To Your Heart

„Ich spiele sehr gerne ‚Try not to Laugh‘, da bin ich zwar nicht die Beste, aber es macht Spaß!“

Weiter in Team Rea

Anne Mosters (19, Münster)

Song: Kelly Clarkson - Because Of You

„Ich habe als Kind über zehn Jahre im Kinderchor meiner Mutter gesungen.“

Weiter in Team Nico

Felix Hellwig (23, Magdeburg)

Song: Green Day.- Basket Case

„Ich möchte mein Talent zeigen und Menschen damit begeistern.“

Weiter in Team Michi und Smudo

Igor Santos Barbosa (28, Bremen)

Song: Celine Dion - My Heart Will Go On

„Ich arbeite mit Geflüchteten im sozialen Bereich, aber habe tatsächlich mein ganzes Leben Musik gemacht.“

Weiter in Team Shirin

Laura Kensy (25, Braunschweig)

Song: Zartmann x Ski Aggu - Wie du manchmal fehlst

„Schon immer war Musik das Wichtigste in meinem Leben - mein Ausgleich zu allem.“

Weiter in Team Nico

Bernarda Brunovic (32, Zürich - Schweiz)

Song: Christina Aguilera - Fighter

„Seit ‚The Voice of Germany‘ 2018 wurde Musik zu meinem Hauptberuf. [...] Ich habe zwei Abschlüsse, in Theologie und Philosophie, und eine Ausbildung als Trauerrednerin. Dass ich nicht sehen kann, hat mich nie davon abgehalten, meine Ziele zu erreichen.“

Weiter in Team Michi und Smudo

Folge 2 von „The Voice of Germany“ 2025: Wer ist raus?

Florian Huber (23, Rosenheim)

Song: Mando Diao - Dance With Somebody

„Meine große Leidenschaft ist BMX und ich fahre schon seit 10 Jahren.“

Johan Smits (64, aus dem Hunsrück)

Song: Elvis Presley - In The Ghetto

„Ich freue mich riesig drauf!“

EES (41, Namibia und Region Köln/Bonn)

Song: D‘Banj - Oliver Twist

„Ich habe in Namibia schon 15 Alben rausgebracht und viele Awards gewonnen.“

Corrado La Rosa (45, Nähe Offenbach am Main)

Song: Eros Ramazzotti - Più Bella Cosa

„Ich habe eine mobile Espresso-Bar und wenn die Kundschaft versorgt ist, gibt es ‚Melodia Italiana‘.“