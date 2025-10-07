„The Voice of Germany“ 2025: Rea Garvey wurde mit „Supergirl“ in Deutschland bekannt

Seit 2011 gehört „The Voice of Germany“ zu den etablierten Musik-Sendeterminen im deutschen Fernsehen. Das Format setzt bewusst auf musikalische Qualität: In den sogenannten „Blind Auditions“ beurteilen die Coaches die Kandidatinnen und Kandidaten ausschließlich anhand ihrer Stimme.

Die Jury besteht aus wechselnden Künstlerinnen und Künstlern, darunter nationale Größen wie Mark Forster oder Peter Maffay sowie internationale Gäste wie Rita Ora. Neben der Unterhaltung bietet die Sendung eine Bühne für musikalische Talente und hat sich als Sprungbrett für einige erfolgreiche Karrieren erwiesen.

Trotz des Showcharakters bleibt der Fokus auf der Musik. Für die Übertragung von „The Voice of Germany“ sind wie immer Sat.1 und ProSieben zuständig. Zu den Juroren und Coaches von „TVOG“ 2025 zählt auch Rea Garvey. Wir zeichnen Ihnen hier das Porträt des irischen Sängers.

„The Voice of Germany“ 2025: Rea Garvey stammt aus einer großen irischen Familie

Raymond Michael Garvey aka Rea Garvey wurde am 3. Mai 1973 in Tralee (Irland) geboren. Als drittes von acht Kindern und einziger Sohn wuchs er in einem streng katholischen Elternhaus auf; sein Vater war Polizeichef. Die Erziehung beschrieb Garvey später als streng und von klaren Regeln geprägt.

In einem Interview mit Markus Lanz im Jahr 2018 berichtete er, dass er in seiner Jugend häufig gegen Konventionen verstoßen habe. Als Student habe er nach eigenen Angaben bewusst Fehler gemacht, sei politisch aktiv gewesen und habe zeitweise als stellvertretender Vorsitzender des Studierendenausschusses (vergleichbar mit dem deutschen AStA) fungiert. Dabei sei es auch zu mehreren Festnahmen gekommen. Zudem räumte er ein, in dieser Phase Drogen konsumiert und sich gelegentlich geprügelt zu haben. Später habe er sich jedoch zunehmend von diesem Lebensstil distanziert und gemäßigtere Wege eingeschlagen, wie ProSieben berichtet.

Was fehlt noch zu seinem Steckbrief?

Sternzeichen: Stier

Haarfarbe: dunkelbraun

Größe: 1,83 m

Familienstand: verheiratet

Kinder: 2

„The Voice of Germany“ 2025: So begann die Karriere von Rea Garvey

Seine musikalische Laufbahn begann Garvey als Frontmann einer Band in Dublin. 1998 zog er nach Deutschland, zunächst ohne Sprachkenntnisse, und hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Noch im selben Jahr gründete er mit vier Mitstreitern die Band Reamonn, deren Name auf die irische Form seines Vornamens zurückging. Bereits 1999 erhielt die Gruppe einen Plattenvertrag.

Mit der Veröffentlichung von „Supergirl“ im Jahr 2000 gelang Reamonn der kommerzielle Durchbruch. Das Lied erreichte hohe Chartplatzierungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es folgten erfolgreiche Alben und zahlreiche ausverkaufte Konzerte, die die Band über Jahre hinweg im deutschsprachigen Raum etablierten.

So ging es für „TVOG“-Coach Rea Garvey in Deutschland bergauf

Auf „Supergirl“ folgten erfolgreiche Alben, Tourneen und Kooperationen, bis sich die Band 2010 auflöste. Parallel begann Garvey seine Solokarriere, veröffentlichte mehrere erfolgreiche Alben und arbeitete mit Künstlern wie Amy Macdonald und Kool Savas zusammen.

Neben der Musik ist Garvey regelmäßig im Fernsehen präsent – unter anderem eben als Jury-Coach bei „The Voice of Germany“, Jurymitglied bei „Unser Star für Oslo“ und Teil des Rateteams bei „The Masked Singer“.

Das soziale Engagement von „The Voice of Germany“-Jurymitglied Rea Garvey

Seit den frühen Jahren seiner Karriere engagierte sich Rea Garvey kontinuierlich für soziale und ökologische Projekte. Bereits 2000 initiierte er gemeinsam mit seiner Band Reamonn das Hilfsprojekt „Saving an Angel“, wofür er 2010 mit einem Ehren-Echo ausgezeichnet wurde. Als Botschafter des „Clearwater Projects“ setzt er sich seit 2011 für die Versorgung indigener Gemeinden am Amazonas mit sauberem Trinkwasser ein. Für dieses Engagement erhielt er 2015 den Bambi in der Kategorie „Unsere Erde“. Darüber hinaus positionierte sich Garvey öffentlich für Frieden in der Ukraine.

Rea Garvey bei „The Voice of Germany“ 2025: Was ist über sein Privatleben bekannt?

Privat lebt der Musiker eher zurückgezogen. Seit 2002 ist er laut Prosieben mit der Deutsch-Rumänin Josephine Garvey (geborene Falticska) verheiratet, die er nach eigenen Angaben zufällig am Telefon kennenlernte. Das Paar hat zwei Kinder, darunter eine Tochter namens Aamor. Die Familie pendelt zwischen Berlin und dem hessischen Hadamar bei Limburg.