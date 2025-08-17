"The Voice of Germany" 2025: Start und Sendetermine von Staffel 15 - alle Infos

In diesem Jahr wird bereits die 15. Staffel von „The Voice of Germany“ auf Sat.1 und ProSieben ausgestrahlt. Das Grundkonzept der beliebten Gesangsshow hat sich dabei kaum verändert. Um den Titel „The Voice of Germany“ zu gewinnen, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Etappen erfolgreich meistern. Den Anfang machen die sogenannten Blind Auditions: Dort zählen allein die Stimme und das Talent – die Kandidatinnen und Kandidaten müssen mindestens ein Jurymitglied überzeugen, um Teil von dessen Team zu werden. Danach folgen die Battles, bei denen sich die Teammitglieder direkt miteinander messen und von ihren Coaches bewertet werden. Wer hier weiterkommt, tritt in den Sing-offs erneut mit einem Song aus der Blind Audition auf. Gelingt es auch dort zu überzeugen, wartet mit den Live-Shows die finale Phase des Wettbewerbs. Ab diesem Punkt entscheiden sowohl die Coaches als auch das Publikum, wer letztlich als Siegerin oder Sieger aus der Show hervorgeht und den Titel „The Voice of Germany“ 2025 trägt.

Wann startet die 15. Staffel „The Voice of Germany“? Wie liegen die Sendetermine? Die Antworten auf die Fragen finden Sie in diesem Artikel.

„The Voice of Germany“ 2025: Start von Staffel 15

Zum genauen Starttermin hat sich der Sender bisher nicht geäußert. In der Pressemitteilung heißt es lediglich „ab Herbst 2025“. Diese Angabe ist recht vage. Doch sollte die Show ähnlich wie im vergangenen Jahr ausgestrahlt werden, könnte es ab September losgehen. Eins ist aber bereits bekannt: Die Blind Auditions starteten am 9. Mai 2025 in Berlin. Tickets für Staffel 15 von „The Voice of Germany“ 2025 sind nicht mehr verfügbar, entnehmen wir voller Bedauern der Website zur Show.

Sendetermine der 15. Staffel „The Voice of Germany“

Fakt ist: Solange es keinen Starttermin gibt, ist ebenso unklar, wie dieses Jahr die Sendetermine liegen. Läuft die Show im gleichen Rhythmus wie im letzten Jahr, dürfte es jede Woche donnerstags und freitags zur Primetime eine neue Folge im Fernsehen und Stream zu sehen geben. 2024 gab es inklusive des Finales insgesamt 17 Folgen. In diesem Rahmen könnten auch die aktuellen Episoden präsentiert werden.

Übertragung von „The Voice of Germany“

Die Ausstrahlung der 15. Staffel „The Voice of Germany“ im linearen Fernsehen übernehmen wie gewohnt die Free-TV Sender Sat.1 und ProSieben. Natürlich steht Ihnen auch ein Livestream zur Verfügung. Diesen finden Sie auf der Streamingplattform Joyn. Um die Show dort zu sehen, müssen Sie keine weiteren Kosten einplanen. Lediglich wenn Ihnen die Grundfunktionen beim Anbieter zu wenig sind, müssen Sie ein kostenpflichtiges Upgrade finanzieren.

Coaches in der 15. Staffel

Dieses Jahr gibt es frischen Wind auf den roten Stühlen. Zwar dürften alle Jury-Mitglieder den Fans der Sendung bereits bekannt vorkommen, doch haben Sie diese in der Konstellation noch nicht erlebt. Mit von der Partie sind in Staffel 15: Shirin David, Smudo und Michi Beck von den Fantatischen Vier, Nico Santos und Rea Garvey.

Moderatoren-Duo

Moderiert wird die 15. Staffel von „The Voice of Germany“ auch in diesem Jahr von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.