"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 19. Oktober

Welche Kandidaten treten bei "The Voice of Germany" heute am 19. Oktober 2023 auf? Hier stellen wir die Teilnehmer und ihre Lieder vor.

Seit September haben die Zuschauer die Gelegenheit, jeden Donnerstag auf ProSieben und freitags auf SAT.1 dabei zu sein, wenn Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und das Geschwisterduo Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"auf Talentsuche gehen. Die Blind Auditions laufen nur noch zwei Mal, dann sind die Teams vollständig für die Battles besetzt.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten der neunten Folge von heute vor und zeigen, welche Songs diese auswählen, um sie möglichst überzeugend der Jury zu präsentieren.

Kandidaten und Lieder bei "The Voice of Germany": Wer singt heute am 19. Oktober?

In Folge 9 von "The Voice of Germany" sind insgesamt 13 Talente auf der Bühne zu sehen. Wir stellen diese und ihre Songs vor:

Annemarie Schmidt bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Annemarie (23, Halle (Saale)/ Sachsen-Anhalt)

Die 23-jährige Psychologie-Studentin aus Halle an der Saale hat für ihren Auftritt den Song "Afterglow" vom britischen Pop-Star Ed Sheeran vorbereitet.

Anna Vichery bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Anna V. (39, Filzbach/ Schweiz)

Die Deutsch- und Achtsamkeitslehrerin aus der Schweiz will die Jury mit ihrer Interpretation des Songs "Ich Hätt´ Getanzt Heut´ Nacht" von My Fair Lady beeindrucken.

Joao Rodrigues Pio bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Joao (25, Berlin/ Berlin)

Der junge Berliner will bei seinem Auftritt mit der Darbietung von "Ex's & Oh's" von Elle King für Aufsehen sorgen.

Lanya Al Gumur bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Lanya (21, Flensburg/ Schleswig-Holstein)

Studentin Lanya versucht ihr Gesangstalent mit dem Song "How You Like That" von BLACKPINK vor der Jury zu präsentieren.

Anna Ebner bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Anna E. (19, Spittal an der Drau/ Österreich)

Sie ist Schülerin und arbeitet außerdem als Servicekraft im Restaurant sowie als Fahrerin im familiengeführten Taxi-Unternehmen. Anna versucht mit ihrer Performance des Liedes "Rest der Welt" von Egon Werler am Piano zu überzeugen.

Felix Deeg bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Felix (21, Süderbrarup/ Schleswig-Holstein)

Er arbeitet als Industriemechaniker und Kesselwärter in einer Käserei in Schleswig-Holstein. Seinen Auftritt plant er mit dem Lied "Escape" (The Piña Colada Song) von Rupert Holmes.

Selina Schlier bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Selina (26, Eltville am Rhein/ Hessen)

Sie ist Kauffrau im eigenen Familienunternehmen. Sie präsentiert "Feel It Still" vom Künstler Portugal. The Man.

Oskar Jelitto bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Oskar (17, Berlin/ Berlin)

Der 17-jährige Abiturient möchte die Jury mit seiner Version von "Never Gonna Give You Up" (Hannah Trigwell Version) des Künstlers Rick Astley überzeugen.

Luna Cavari bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Luna (26, Berlin/ Berlin)

Sie präsentiert ihre musikalischen Fähigkeiten mit einer Darbietung des Songs "I See Red" von Everybody Loves An Outlaw.

Lauren Mace bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Lauren (38, Kassel/ Hessen)

Sie ist eine selbstständige Performancekünstlerin und singt vor der Jury den Song "Flowers" in der Postmodern Jukebox Version von Miley Cyrus.

Dave Schäfer bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Dave (55, Aalen/ Baden-Württemberg)

Dave ist Inhaber/Betreiber einer Lasertag-Arena. In seiner Blind Audition performt er vor der Jury den Song "All Right Now" von Free.

Asja Ahatovic bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Asja (25, Linz/ Österreich)

Die Studentin aus Linz will vor der Jury den Song "Domino" von Jessie J singen.

Kimmy June bei "The Voice of Germany". Foto: Copyright: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Kimmy (28, Ravels/ Belgien)

Kimmy ist Sängerin und singt ihre Interpretation des Liedes "Jolene" von Dolly Parton.

"The Voice of Germany": Wann kommt die nächste Folge?

Der nächste Sendetermin von "The Voice of Germany" ist bereits am Freitag, dem 20. Oktober 2023, auf dem Fernsehsender Sat.1. In der Ausgabe werden erneut talentierte Sängerinnen und Sänger ihre Songs während der Blind Auditions vortragen. Es ist zudem die letzte Folge der Blind Auditions.