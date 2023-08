"The Voice of Germany" 2023: Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung

Die neue Staffel von "The Voice of Germany" steht in den Startlöchern. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung finden Sie hier.

"The Voice of Germany" geht wieder los. Nachdem letztes Jahr Anny Ogrezeanu den Sieg geholt hat, ist es jetzt Zeit für neue Talente ihr Können unter Beweis zu stellen. Mit Anny Ogrezeanu gewann zum ersten Mal ein Talent aus dem Team von Mark Forster. In diesem Jahr tritt Mark Forster jedoch nicht mehr als Coach an. Zum ersten Mal in der Geschichte von "The Voice of Germany" gibt es direkt fünf neue Coaches auf einen Schlag. Das Grundprinzip der Show bleibt jedoch gleich. In den Blind Auditions verlassen sich die Coaches ganz auf ihr Gehör und wählen ihre Schützlinge blind aus. Erst in den Battles spielt dann auch die Bühnenpräsenz eine Rolle.

Wann startet die neue Staffel, wo wird sie übertragen und gibt es Wiederholungen der einzelnen Folgen? Alle Antworten hierzu lesen Sie hier.

"The Voice of Germany" 2023: Übertragung im TV und Stream

Als Start für die neue Staffel von "The Voice of Germany 2023" hat der Sender den 21. September 2023 angekündigt. Immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und freitags um 20.15 Uhr auf Sat.1 laufen die neuen Folgen im TV. Noch ist nicht klar, wie viele Folgen es genau geben wird. Wenn man jedoch einen Blick auf die letzten Jahre wirft, kann man mit etwa 19 Folgen rechnen. Dementsprechend sollte das Finale am 8. Dezember 2023 stattfinden. Auch im Stream kann man "The Voice of Germany" 2023 verfolgen.

Parallel zum TV gibt es die einzelnen Episoden auch auf auf dem sendereigenen Streamingdienst Joyn. Für den Live-Stream ist lediglich eine Anmeldung erforderlich, wenn Sie jedoch alle Inhalte der Streaming-Plattform weitestgehend werbefrei ansehen möchten, benötigen Sie das Joyn+-Abo. Das ist aktuell für 6,99 Euro pro Monat zu haben und ist monatlich kündbar.

"The Voice of Germany" 2023: Ganze Folge als Wiederholung

Wer mal eine Folge von "The Voice of Germany" am Donnerstag oder Freitag verpasst, kann sich auf den Stream verlassen. Auf der sendereigenen Streamingplattform Joyn stehen die Folgen auch nach der TV-Ausstrahlung noch zur Vefügung. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, finden Sie diese hier.

Jury bei "The Voice of Germany" 2023

Zum ersten Mal in der Geschichte von "The Voice of Germany" gibt es gleich fünf neue Coaches auf einmal. Statt Mark Forster, Stefanie Kloß, Rae Garvey und Peter Maffay sitzen dieses Jahr Tom und Bill Kaulitz, Shirin David, Giovanni Zarella und Ronan Keating auf den Stühlen vor der Bühne. Außerdem gibt es noch weitere prominente Gesichter in der Show. Moderiert wird die Sendung nämlich von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

The "Voice of Germany" 2023: Ablauf der Show

In den Blind Auditions stellen sich die fünf neuen Coaches ihre Teams zusammen. In dieser Phase der Show kann sich die prominente Jury nur auf ihr Gehör verlassen. Erst wenn sie den Buzzer betätigen, drehen sich die großen roten Jury-Stühle um. Der Sänger oder die Sängerin hat dann automatisch einen Platz im Team des Coaches, der sich umgedreht hat. Sollten sich mehrere Coaches umdrehen, kann sich der Kandidat oder die Kandidatin selbst entscheiden, welches Team am erfolgversprechendsten ist.

Sobald die Coaches ihre Teams voll besetzt haben, geht es mit den Battles weiter. In dieser Phase treten die Sängerinnen und Sänger innerhalb der Teams gegeneinander an - nur einer kann pro Battle weiterkommen. So geht es weiter bis schließlich die Live-Shows anstehen, in denen das Publikum entscheidet, wer sich "The Voice of Germany" 2023 nennen darf.