"The Voice Rap": Sendetermine und alle Infos zum TVoG-Spinoff

Im neuen TVoG-Spinoff "The Voice Rap" dreht sich alles um den Sprechgesang. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Sendezeit und Sendetermine.

Das Konzept der Castingshow "The Voice of Germany" ist einfach: Es kommt zunächst einmal ausschließlich auf die Stimme der Kandidaten an. Mehrere Coaches sitzen mit dem Rücken zu den Teilnehmern und bewerten ausschließlich anhand des Gesangs, ob die Stimme einen Platz im Team verdient hat. Erst in der zweiten Runde, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander antreten, spielt dann die Bühnenpräsenz auch eine Rolle.

Da es in Runde eins ganz auf die Stimme ankommt, handelt es sich bei den Kandidaten normalerweise um Sänger. Dabei bietet das Battle-Prinzip der zweiten Runde eigentlich die ideale Plattform für Rapper, um ihr Können zu beweisen. Das dachten sich im Laufe der Zeit auch immer mehr Kandidaten und traten mit Rap-Songs an. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war bislang der Sieg von Rapperin Emma im "The Voice Kids 2023"-Finale. Da man nun erwiesenermaßen auch mit Rap bei "The Voice of Germany" gewinnen kann, gibt es dafür jetzt sogar einen eigenen Spin-Off mit "The Voice Rap".

Wie läuft der TVoG Spin-Off ab? Welche Rapper sitzen in der Jury? Ab wann ist die Sendung im Fernsehen zu sehen? Wir liefern Ihnen alle Infos rund um die neueste Erweiterung des "The Voice of Germany"-Kosmos.

Start von "The Voice Rap"

Der Start für "The Voice Rap" ist für Mitte September angesetzt. Genau genommen am Donnerstag, dem 14. September, soll die neue Sendung das erste mal gezeigt werden.

"The Voice Rap": Sendetermine und Sendezeit - Was ist bekannt?

Die Ausstrahlung von "The Voice Rap" unterscheidet sich etwas von seinem großen Bruder: Statt im linearen Free-TV wird die Rapvariante der Sendung beim sendereigenen Streaminganbieter Joyn gezeigt. Ab dem 14. September wird dort immer donnerstags eine neue Folge hochgeladen. Insgesamt wird es acht Folgen geben. Daraus ergibt sich folgender Sendeplan:

Folge 1: Donnerstag, 14. September 2023

Folge 2: Donnerstag, 21. September 2023

Folge 3: Donnerstag, 28. September 2023

Folge 4: Donnerstag, 5. Oktober 2023

Folge 5: Donnerstag, 12. Oktober 2023

Folge 6: Donnerstag, 19. Oktober 2023

Folge 7: Donnerstag, 26. Oktober 2023

Folge 8: Donnerstag, 2. November 2023

Wer sitzt in der Jury bei "The Voice Rap"?

Auch hier unterscheidet sich das Spinoff etwas vom Original: Statt vier Teams wird es nur zwei Gruppen geben - und dementsprechend auch nur zwei Juroren. Mittlerweile hat ProSieben auch bestätigt, welche prominenten Rapper auf den beiden roten Stühlen platznehmen werden: Kool Savas und Dardan richten bei "The Voice Rap" über die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Savas gilt als bedeutender Künstler, der dabei half, das Rap-Genre in Deutschland groß zu machen. Dardan ist mit seinen 25 Jahren vergleichsweise neu im Business, wird aber von ProSieben als "Rap-Überflieger" angekündigt.

Das Ende der "The Voice Rap"-Staffel wird aber noch nicht das Ende für den Sieger der Show sein. Denn dieser zieht automatisch ins Halbfinale der nächsten Staffel von "The Voice of Germany" ein. Ab den Endrunden gesellt sich also ein weiterer Kandidat zu den Teams der "The Voice of Germany"-Jury 2023.

"The Voice Rap": Wie lief die Anmeldung zur Show ab?

Die Anmeldung ist inzwischen bereits abgeschlossen - die Hinweise könnten aber auch für die kommenden Staffeln interessant sein: Die Anmeldung läuft über ein Scouting ab, für welches sich alle Interessierten ab 16 Jahren bewerben können. Bewerben sollte sich aber jeder selbst, von einer Anmeldung von Freunden ohne deren Wissen rät das Produktionsteam von "The Voice of Germany" in seinen FAQ zur Anmeldung ab. Denn wer sich nicht selbst anmeldet, ist häufig von der Teilnahme überrumpelt und kann daher nicht sein Bestes geben.