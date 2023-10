"The Voice Rap": Übertragung und Wiederholung im Stream

Dieses Jahr gibt es neben "The Voice of Germany" auch zum ersten mal "The Voice Rap". Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung im Stream finden Sie hier.

Wie der Name schon sagt, ist "The Voice Rap" ein Spin-off von "The Voice of Germany" 2023. Statt klassischem Gesang und Pop-Musik geht es in "The Voice Rap" um Sprechgesang. Das Prinzip ist das gleiche wie bei "The Voice of Germany". In den Blind Auditions treten die Künstler und Künstlerinnen auf einer Bühne auf und versuchen, die Coaches von ihrem Talent zu überzeugen. Der Twist dabei: Die Coaches sehen ihre potentiellen Schützlinge nicht und müssen sich einzig und allein auf ihr Gehör verlassen. Gefällt den Coaches, was sie hören, dürfen sie buzzern und der Stuhl dreht sich um. Erst jetzt bekommen sie die Musiker zu Gesicht.

In der nächsten Runde, den Battles, zählt dann auch die Bühnenpräsenz der Künstler und Künstlerinnen. Besonders das Battle-Format eignet sich gut für Rap-Musik. Außerdem qualifiziert sich der Gewinner oder die Gewinnerin von "The Voice Rap" 2023 automatisch für das Halbfinale von "The Voice of Germany 2023". Aber wann läuft die Übertragung der Rap-Show und wo kann man die Sendung mitverfolgen? Alle Infos zum neuen Spin-off von "The Voice Germany" lesen Sie hier.

"The Voice Rap" 2023: Übertragung im TV und Stream

Aktuell sind acht brandneue Folgen von "The Voice Rap" geplant. Starttermin der Show war der 14. September 2023. Von da an gibt es immer donnerstags eine neue Folge. Das Finale findet am 2. November 2023 statt. Im Gegensatz zu "The Voice of Germany" wird das Spin-off nicht im linearen Free-TV auf ProSieben übertragen, dafür aber auf der sendereigenen Streamingplattform Joyn. Die Sendetermine von "The Voice Rap" 2023 stehen bereits fest. Los ging es Mitte September, die letzte Folge ist ab dem 2. November 2023 im Stream bei Joyn zu sehen.

Wiederholung und Stream von "The Voice Rap" 2023

Da "The Voice Rap" 2023 nicht im linearen TV übertragen wird, gibt es auch keine Wiederholung im TV. Die Folgen der Show stehen allerdings auch nach der Veröffentlichung weiterhin auf Joyn zur Verfügung. Das Joyn+ Abo gibt es ab 6,99 Euro pro Monat. Für den Live-Stream der Sender wird jedoch kein Abonnement benötigt - es reicht eine Anmeldung auf der Streaming-Plattform.

Jury bei "The Voice Rap" 2023

Auch die Jury wird bei "The Voice Rap" eine andere sein als bei dem Original der Show. Der Sender hat die Coaches bereits bekannt gegeben, dieses Mal gibt es statt vier nur zwei Teams. Kool Savas und Dardan werden die Jury bei "The Voice Rap" 2023 bilden. Kool Savas ist schon seit den 1990er Jahren in der Rap-Szene unterwegs und möchte den Talenten mit seiner Erfahrung helfen. Er wird auch der "King of Rap" genannt.

Dardan, oder auch "Mister Dardy", ist noch etwas jünger und gilt als Überflieger in der Branche. Der Stuttgarter wird auf dem anderen Stuhl neben Kool Savas sitzen und möchte sein Wissen an die Newcomer der Show weitergeben. Beide freuen sich, dass sie einer jungen Generation von Rappern eine Plattform für ihre Kunst bieten können.