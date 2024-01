"The Walking Dead: The Ones Who Live" - Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

"The Walking Dead: The Ones Who Live" ist für 2024 angesetzt. Hier bekommen Sie alle bekannten Infos rund um Start, Handlung und Besetzung der Miniserie.

Elf Staffeln, zwölf Jahre und 177 Folgen - "The Walking Dead" war eine lang andauernde Kultserie mit Fans auf der ganzen Welt. In einem sechs Folgen umfassenden Spin-off namens "The Walking Dead: The Ones Who Live" geht es mit der Geschichte von Fanfavoriten Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) weiter. Nach dem Abschied von Andrew Lincoln aus "The Walking Dead" im Jahr 2018 wird seine Handlung nun sechs Jahre später weitererzählt. Danai Gurira verließ zunächst die Hauptserie im Jahr 2020 und kehrt nun im Spin-off zurück.

Doch wann genau ist der Start der Miniserie? Wie sieht die Handlung aus? Und welche Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zur Besetzung? Hier stellen wir Ihnen alle bereits bekannten Informationen rund um Start, Handlung und Besetzung von "The Walking Dead: The Ones Who Live" vor.

"The Walking Dead: The Ones Who Live": Start der Spin-Off-Serie

In den USA ist das Spin-Off für den 25. Februar 2024 angekündigt, aber ein deutscher Start der Serie steht noch nicht fest. Doch wie es bei den anderen Inhalten des "The Walking Dead"-Universums üblich, wird auch "The Walking Dead: The Ones Who Live" bei Magenta TV zu sehen sein. Auf Magenta TV haben Sie auch Zugriff auf einen weiteren Ableger der Zombieserie: "The Walking Dead: Daryl Dixon". Weitere Informationen rund um Inhalte und Tarifoptionen finden Sie auf der Webseite von Magenta TV.

Handlung von "The Walking Dead: The Ones Who Live"

Andrew Lincoln spielte neun Staffeln lang die Hauptfigur Rick Grimes in "The Walking Dead". Die Serie fokussierte sich besonders auf seine Liebesbeziehung mit Michonne (Danai Gurira). Nach einer Explosion schien es zunächst, als sei Rick ums Leben gekommen. Trotz des Einsturzes einer Brücke und seines Driftens im Wasser wurde er von Jadis (Pollyanna McIntosh) gerettet, nur um dann in die Hände der Civic Republic Military (CRM) zu geraten. Jahre später erhielt Michonne außerhalb von Alexandria Hinweise darauf, dass Rick möglicherweise noch am Leben sei. Obwohl sie sich um Judith und R.J. kümmert, begibt sie sich mit ihrem Katana bewaffnet auf die Suche nach ihm.

Das "The Walking Dead"-Universum: So viele Ableger der Kultserie gibt es

Auch wenn die Originalserie nach elf Staffeln zu Ende ist, gibt es verschiedene Prequels, Sequels und Spin-Offs zur beliebten Zombieserie. Hier haben wir diese für Sie in einer Übersicht zusammengefasst:

Besetzung von "The Walking Dead: The Ones Who Live"

Neben Andrew Lincoln und Danai Gurira wird auch Pollyanna McIntosh in ihre Rolle als Jadis zurückkehren. Ebenfalls Teil der Besetzung sind Lesly-Ann Brandt aus "Lucifer" und Terry O’Quinn aus "Lost". Hier haben wir für Sie die bekannten Schauspieler und ihre Rollen auf einem Blick: