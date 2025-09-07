„The Witcher“ Staffel 4: Release, Handlung und Cast ohne Henry Cavill

„The Witcher“ ist eine Fantasy-Serie des Streaminganbieters Netflix, basierend auf der gleichnamigen Buchreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Im Zentrum steht Geralt von Riva, ein einsamer Monsterjäger, der in einer düsteren, politisch zerrissenen Welt seinen Platz sucht.

In den ersten drei Staffeln verkörperte Henry Cavill die Hauptfigur Geralt, doch das ändert sich künftig. Ab der kommenden vierten Staffel übernimmt Liam Hemsworth die Rolle. In einem Statement im Oktober 2022 erklärte Cavill: „My journey as Geralt of Rivia has been filled with both monsters and adventures, and alas, I will be laying down my medaillon and my swords for season 4.“ Der Besetzungswechsel gibt Raum für Diskussionen und bringt hohe Erwartungen mit sich. Aber Netflix plant trotz des Wechsels, die Serie fortzusetzen und inhaltlich weiter zu vertiefen.

Wann erscheint die Staffel 4 von „The Witcher“? Worum geht es? Die Antworten auf diese Fragen und Informationen zur Besetzung finden Sie in diesem Artikel.

„The Witcher“ Staffel 4: Start

Die Dreharbeiten für die vierte Staffel von „The Witcher“ fanden bereits im vergangenen Jahr statt. Sie starteten im April und endeten im Oktober 2024. Ein genaues Startdatum hat der Streaminganbieter noch nicht bekannt gegeben. Laut Netflix wird die vierte Staffel jedoch noch im Jahr 2025 erscheinen.

Übrigens: Auch eine fünfte Staffel hat der Streamingdienst bereits bestätigt. Dabei soll es sich auch um die finale Ausgabe der Fantasy-Serie handeln.

Handlung von „The Witcher“ Staffel 4

Auch in Bezug auf die Handlung der neuen Staffel hat Netflix noch nicht viel durchblicken lassen. Bekannt ist aber, dass für die vierte und anschließend fünfte Staffel die Bücher „Baptism of Fire“, „The Tower of the Swallow“ und „Lady of the Lake“ als Vorlage genutzt wurden. Laut Moviepilot ist die vierte Staffel in drei Handlungsstränge gesplittet. Zum einen geht es um Ciri, die sich unter dem Alias Falka ein neues Leben als Diebin und Mitglied der Rattenbande aufbaut. Weiterhin geht es um Geralt, der auf dem Kontinent nach Ciri sucht. Dabei ist er nicht allein. Begleitet wird er von Jaskier und Milva. Zu guter Letzt widmet sich die Staffel Yennefer, die sich als Anführerin der neu gegründeten Loge der Zauberinnen das Ziel setzt, Vilgefortz aufzuspüren und zu töten. Gleichzeitig will sie den Kontinent zu einem sicheren Ort für ihre Zieh-Tochter machen.

Nach den dramatischen Ereignissen der dritten Staffel sind Geralt, Yennefer und Ciri also getrennt und kämpfen sich durch einen vom Krieg gezeichneten Kontinent. Sie wissen nicht mehr, wie die dritte Staffel endete? Hier eine kleine Auffrischung: Am Ende von Staffel 3 sind Geralt, Ciri und Yennefer erneut getrennt. Geralt erholt sich von einer Niederlage gegen Vilgefortz und macht sich mit Verbündeten auf den Weg, um Ciri zu retten, nicht ahnend, dass der Kaiser von Nilfgaard eine Doppelgängerin gefangen hält. Die echte Ciri strandet in der Korath-Wüste, schließt sich nach ihrer Flucht aus Gefangenschaft einer Jugendbande namens „Die Ratten“ an und nimmt den Namen Falka an. Währenddessen übernimmt Yennefer nach Tissaias Tod die Führung der Zauberinnen in Aretuza.

„The Witcher“ Staffel 4: Besetzung

Neben Liam Hemsworth bringt Staffel 4 einige neue Gesichter im Cast mit sich. Auf Instagram veröffentliche Netflix den wohl bekanntesten Neuzugang:

Laurence Fishburne übernimmt die Rolle des Regis, einem weltgewandten Barbierchirurgen.

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind außerdem neu dabei:

Sharlto Copley als Leo Bonhart

James Purefoy als Skellen

Danny Woodburn als Zoltan

Linden Porco als Percival Schuttenbach

Eve Ridley als Nimue

Clive Russell als Striborg

Edmund Kingsley als Jocephus de Muroc

Auch bereits bekannte Figuren kehren in der vierten Staffel zurück. Unter anderem:

Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg

Freya Allan als Cirilla von Cintra

Joey Batey als Rittersporn/Jaskier

Mahesh Jadu als Vilgefortz

Ben Radcliffe als Giselher

Christelle Elwin als Mistle

Fabian McCallum als Kayleigh

Aggy K. Adams als Iskra / Flamme

Juliette Alexandra als Reef

Connor Crawford als Asse

Einen ersten Einblick in die vierte Staffel „The Witcher“ erhalten Sie in dieser Vorschau: