"The World's Most Dangerous Show": Start, Sendetermine und Übertragung

In der Amazon Prime Serie "The World's Most Dangerous Show" begibt sich Joko Winterscheidt auf die Suche nach Lösungen für den Klimawandel. Alle wichtigen Informationen zum Start, den Sendeterminen und einen Trailer finden sie hier.

Statt leichter Unterhaltung widmet sich Joko Winterscheidt jetzt einem ernsteren Thema, dem Klimawandel. In der neuen Dokuserie "The World's Most Dangerous Show" reist der Moderator in Krisengebiete und stellt sich seinen Ängsten und seiner Hilflosigkeit. Kann man den Klimawandel überhaupt noch aufhalten oder finden wir rechtzeitig Lösungsansätze? Diese Fragen möchte Joko Winterscheidt beantworten.

Joko reist dafür in der Dokumentation an die Orte, die schon jetzt unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind und trifft auf engagierte Menschen. Auf seiner Reise muss er seinem Optimismus nach und nach den Realismus entgegenstellen. Umso mehr er sich mit der Problematik auseinandersetzt, desto mehr wird ihm bewusst, eine einfache Lösung gibt es nicht. Vielmehr drängt sich die Frage auf: Wie grundlegend muss sich unser gesellschaftliches System verändern, um die Katastrophe abzuwenden?

"The World's Most Dangerous Show": Start und Sendetermine der Dokuserie

In sechs Episoden begibt sich der Moderator Joko Winterscheidt in der Serie "The World's Most Dangerous Show" auf die Suche nach Lösungen für den Klimawandel. Er nimmt die Zuschauer und Zuschauerinnen mit in aktuelle Krisengebiete, die schon jetzt mit den katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen haben. Ab Mittwoch, dem 7. Juni 2023, stehen alle sechs Folgen der Dokuserie bei Amazon Prime Video zur Verfügung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Übertragung von "The World's Most Dangerous Show" im Stream

"The World's Most Dangerous Show" in Zusammenarbeit mit dem Moderator Joko Winterscheidt wird exklusiv ab morgen auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Für Mitglieder stehen die Folgen dann ab dem 7. Juni 2023 im Stream zur Verfügung. Eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. 30 Tage lang lässt sich das Abo kostenlos testen und kann danach jederzeit gekündigt werden.

Trailer zu "The World's Most Dangerous Show"

Auch der offizielle Trailer ist bereits veröffentlicht. Die Bilder von Fluten, Stürmen und Waldbränden und Interviews mit verzweifelten Betroffenen werfen die Zuschauer und Zuschauerinnen direkt in die Problematik des Klimawandels. Zwischen all dem ist Joko Winterscheidt auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen für die Klimakatastrophe.

"The World's Most Dangerous Show": Trailer

Lesen Sie dazu auch

"The World's Most Dangerous Show": Joko Winterscheidt vorgestellt

Joko Winterscheidt ist eigentlich bekannt als Teil des Duos "Joko und Klaas" und moderiert eher leichte Unterhaltungsformate. Jokos Karriere beginnt ganz klassisch als Praktikant, er wird dann als Volontär übernommen und schließlich als Redakteur fest angestellt. Seit er dann 2009 bei MTV Klaas Heufer-Umlauf kennenlernt, geht die Karriere der Beiden steil bergauf. Heute ist Joko Winterscheidt nicht nur Moderator, er ist auch Unternehmer. Er ist unter anderem Gründer einer Werbeagentur und hat auch eine eigene Schokolade namens "Jokolade" auf den Markt gebracht. Aber auch Jokos Soloauftritte im Fernsehen wie bei "Wer stiehlt mir die Show?" sind erfolgreich. Im Juni veröffentlicht er mit "The World's Most Dangerous Show" nun seine erste Dokumentation.