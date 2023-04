Tim Sandt bei "Kampf der Realitystars" 2023: Mit dem Preisgeld will er ein Haus für seine Familie bauen

Tim Sandt will sich 2023 beim "Kampf der Realitystars" beweisen. Wir haben alle Infos zu dem 32-Jährigen hier im Porträt für Sie.

Auch 2023 gibt es neue Sendetermine von "Kampf der Realitystars". Dabei handelt es sich inzwischen schon um die 4. Staffel der Reality-Show, die im deutschen TV läuft. Für die Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 ist, wie in den Jahren zuvor auch, RTL2 zuständig. In der Sendung treffen 23 deutsche TV-Promis aufeinander, um sich in Herausforderungen und Spielen zu duellieren. Diese Wettkämpfe finden nicht irgendwo statt, sondern am schönen Strand von Thailand. Am Ende jeder Folge muss einer der Kandidaten nach Hause fahren. Das Besondere: die Entscheidung, wen das Los trifft, fällen die Promis selbst. Wer am Ende als Einziger oder Einzige übrigbleibt, ist der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin. Auf ihn oder sie wartet ein Preisgeld von 50.000 Euro. Moderiert wird die Sendung auch in diesem Jahr von Cathy Hummels.

Einer der mutigen 23 ist Reality-Star Tim Sandt. Er stellt sich beim " Kampf der Realitystars" 2023 der Herausforderung und will die 50.000 Euro einkassieren. Was er mit dem Geld machen würde? Ein Haus für seine Familie bauen, erzählt Sandt gegenüber RTL2. Sie wollen mehr über den Kandidaten wissen? Wir haben alle Informationen rund um Alter, Freundin und anderen Sendungen, in denen Sandt bereits aufgetreten ist.

"Kampf der Realitystars": Alter und Freundin von Tim Sandt

Im Vergleich zu einigen anderen Reality-TV-Sternchen ist Tim Sandt noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Einige Informationen gibt es über den "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer trotzdem: Tim Sandt ist 32 Jahre alt und 1,74 m groß. Geburtstag hat er am 11. Oktober und ist damit Sternzeichen Waage. Hier sind nochmal alle Informationen über Sandt im Überblick:

Name: Tim Sandt

Geburtsdatum: 11. Oktober 1990

Alter: 32 Jahre

Sternzeichen: Waage

Größe: 1,74 m

Auch zu seinem Beziehungsstatus gibt es mehr Informationen, denn Tim Sandt ist in festen Händen. Das erzählt er gegenüber RTL2. Mit seiner Freundin möchte er sogar ein Haus bauen. Auch auf Instagram zeigt sich der Reality-TV-Star regelmäßig mit seiner Freundin. Dabei handelt es sich um niemand geringeren als Annemarie Eilfeld. Auch ihre Verlobung haben die beiden auf der Social-Media-Plattform geteilt.

Die 32-Jährige Eilfeld ist vor allem durch ihre Teilnahme bei DSDS 2009 bekannt geworden. Dabei schaffte sie es bis ins Halbfinale. In Erinnerung ist sie aber auch durch ihre Auseinandersetzung mit Juror Dieter Bohlen geblieben. Seitdem hat sie einige Songs produziert und auch auch TV-Rollen angenommen, beispielsweise bei GZSZ.

"Kampf der Realitystars": Aus diesen Sendungen kennt man Tim Sandt

"Kampf der Realitystars" ist nicht das erste TV-Format, in dem Tim Sandt mitwirkt. Schließlich musste er sich auch erstmal einen Ruf als Realitystar erarbeiten, um zum Kampf ebenjener eingeladen zu werden. Sein größter TV-Auftritt bisher: 2020 zog Tim Sandt ins Sommerhaus der Stars ein. Mit dabei an seiner Seite: seine Freundin Annemarie Eilfeld. Der Ausflug ins Sommerhaus war ihr erster gemeinsamer TV-Auftritt.