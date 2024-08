Olympia 2024: Tischtennis live im TV & Stream

Tischtennis ist besonders in Asien populär und wird weltweit von über 40 Millionen Menschen gespielt. Das macht es zu einer der beliebtesten Sportarten der Welt. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Sport zunächst von mitteleuropäischen Ländern wie Ungarn, Tschechien, Österreich und Deutschland dominiert. Seit der Aufnahme von Tischtennis in das olympische Programm 1988 in Seoul haben sich die Athleten der Volksrepublik China durchgesetzt und insgesamt 60 Medaillen bei den Spielen gewonnen.

Tischtennis wurde erstmals bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul ausgetragen, mit Einzel- und Doppelwettbewerben für Männer und Frauen. Im Jahr 2008 wurde der Doppelwettbewerb durch den Mannschaftswettbewerb ersetzt, und für die Spiele 2020 in Tokio wurde das Programm um die gemischten Doppel erweitert. Dadurch stieg die Gesamtzahl der Wettbewerbe auf fünf, die gleichmäßig auf beide Geschlechter verteilt sind.

Bei den diesjährigen Spielen 2024 wird in der Arena Paris Süd gespielt, die während Olympia Teil der Paris Expo Porte de Versailles ist, einem der größten und meistbesuchten Ausstellungs- und Kongresszentren Europas.

Doch wann finden die einzelnen Tischtennisrunden statt? Wie sieht der Zeitplan bei Olympia 2024 aus? Wie steht es um die Übertragung im TV und Stream? Alle Infos dazu finden Sie hier im Artikel.

Tischtennis bei Olympia 2024: Zeitplan und Termine

Tischtennis wird über 15 Tage in Paris gespielt. Am Samstag, dem 27. Juli, startet die Disziplin mit der Vorrunde. Den genauen Zeitplan sehen Sie hier im Überblick:

Samstag, 27. Juli

15.00 - Herren & Damen Einzel Vorrunde

16.30 - Mixed Doppel Achtelfinale

20.00 - Herren & Damen Einzel Runde letzten 64

Sonntag, 28. Juli

10.00 - Herren & Damen Einzel Runde letzten 64

16.00 - Mixed Doppel Viertelfinale

20.00 - Herren & Damen Einzel Runde letzten 64

Montag, 29. Juli

10.00 - Herren & Damen Einzel Runde letzten 64

17.00 - Mixed Doppel Halbfinale

20.00 - Herren & Damen Einzel Runde letzten 32

Dienstag, 30. Juli

10.00 - Herren & Damen Einzel Runde letzten 32

13.30 - Mixed Doppel Spiel um Platz 3

14.30 - Mixed Doppel Finale

Mittwoch, 31. Juli

10.00 - Herren & Damen Einzel Runde letzten 32

15.00 - Herren & Damen Einzel Achtelfinale

20.00 - Herren & Damen Einzel Achtelfinale

Donnerstag, 01. August

10.00 - Damen Einzel Viertelfinale

12.00 - Herren Einzel Viertelfinale

15.00 - Damen Einzel Viertelfinale

16.00 - Herren Einzel Viertelfinale

20.00 - Damen Einzel Viertelfinale

21.00 - Herren Einzel Viertelfinale

Freitag, 02. August

10.00 - Damen Einzel Halbfinale

11.00 - Herren Einzel Halbfinale

13.30 - Damen Einzel Halbfinale

14.30 - Herren Einzel Halbfinale

Samstag, 03. August

13.30 - Damen Einzel Spiel um Platz 3

14.30 - Damen Einzel Finale

Sonntag, 04. August

13.30 - Herren Einzel Spiel um Platz 3

14.30 - Herren Einzel Finale

Montag, 05. August

10.00 - Herren & Damen Team Achtelfinale

15.00 - Herren & Damen Team Achtelfinale

20.00 - Herren & Damen Team Achtelfinale

Dienstag, 06. August

10.00 - Herren & Damen Team Achtelfinale

15.00 - Herren & Damen Team Viertelfinale

20.00 - Herren & Damen Team Viertelfinale

Mittwoch, 07. August

10.00 - Herren & Damen Team Viertelfinale

15.00 - Herren & Damen Team Viertelfinale

20.00 - Herren Team Halbfinale

Donnerstag, 08. August

10.00 - Herren Team Halbfinale

15.00 - Damen Team Halbfinale

20.00 - Damen Team Halbfinale

Freitag, 09. August

10.00 - Herren Team Spiel um Platz 3

15.00 - Herren Team Finale

Samstag, 10. August

10.00 - Damen Team Spiel um Platz 3

15.00 - Damen Team Finale

Die Einzelspiele werden im Best-of-Seven-Format gespielt. Ein Spieler gewinnt, indem er zuerst 11 Punkte erreicht und dabei mindestens zwei Punkte Vorsprung hat. Die Mannschaftsspiele bestehen aus vier Einzelspielen und einem Doppel, die jeweils im Best-of-Five-Format ausgetragen werden.

Übertragung Tischtennis bei Olympia 2024: Gibt es eine Live-Übertragung im Free-TV und Stream?

Die Sportschau bietet während der Olympischen Spiele mehrere Tischtennis-Partien im Livestream an, die in voller Länge übertragen werden. Aufgrund der Vielzahl an Sportarten und Wettkämpfen können jedoch nicht alle Matches live und in voller Länge gezeigt werden. Auf sportschau.de sind jedoch die Matches der deutschen Teilnehmer zu sehen. Zudem sind alle Sportarten auch auf Eurosport 1 im Free-TV zu sehen. Noch mehr Übertragungen gibt es über Eurosport 2 und DAZN zu finden. Diese Dienste sind aber kostenpflichtig.

Den genauen Zeitplan für die Tischtennis-Übertragungen finden Sie im offiziellen Live-Programm von ARD und ZDF, das online verfügbar ist. Im Free-TV werden nur einzelne Partien und Highlights gezeigt, während die umfassende Übertragung von Olympia 2024 online erfolgt.