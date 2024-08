„Too Hot To Handle“: Folgen und Besetzung von Staffel 6

Staffel 6 der US-amerikanischen Realityshow „Too Hot To Handle“ erscheint im Juli auf Netflix. Das Format feierte im Jahr 2020 seine Premiere auf der Streaming-Plattform. Dabei ist das Konzept schnell erklärt: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilen sich einen Gewinn von 100.000 US-Dollar – vorausgesetzt, sie schaffen es, nicht intim miteinander zu werden. In den bisherigen fünf Staffeln wurde des Öfteren deutlich, dass diese Herausforderung schwieriger zu sein scheint, als es zunächst den Anschein macht. Das Teilnehmerfeld besteht üblicherweise aus jungen, attraktiven Singles.

Wann genau läuft Staffel 6 von „Too Hot To Handle“ auf Netflix? Wie viele Folgen gibt es und welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind diesmal mit dabei? Was ist allgemein über die Staffel bekannt? Gibt es schon einen Trailer? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

„Too Hot To Handle“, Staffel 6: Wie viele Folgen gibt es?

Insgesamt besteht Staffel 6 von „Too Hot To Handle“ aus zehn einzelnen Episoden. Diese werden an drei verschiedenen Tagen gebündelt veröffentlicht, und zwar in dieser Reihenfolge:

Freitag, 19. Juli 2024: Folge 1-4

Freitag, 26. Juli 2024: Folge 5-7

Freitag, 2. August 2024: Folge 8-10

Das ist der Cast in Staffel 6 von „Too Hot To Handle“

Folgende zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der neuen Staffel von „Too Hot To Handle“ mit dabei:

Kylisha (24) aus Toronto

Charlie (21) aus Kent (UK)

Bri (26) aus Atlanta

Chris (24) aus Manchester (UK)

Lucy (28) aus London (UK)

Gianna (21) aus Arkansas

Demari (27) aus Indiana

Jordan (21) aus Kalifornien

Katherine (28) aus Los Angeles

Joao (22) aus Brasilien

„Too Hot To Handle“: Was ist neu in Staffel 6?

Das Grundkonzept der Sendung bleibt auch in Staffel 6 weiterhin erhalten, allerdings gibt es auch einige Neuerungen: So wird nämlich nicht nur die bekannte Retreat-Stimme „Lana“ regelmäßig auf die Singles einreden, sondern noch jemand anderes: Eine böse Version der „künstlichen Intelligenz“ - „Bad Lana“. Wenn diese an der Reihe ist, sind Aktionen, die sonst verboten waren, nämlich erlaubt. So ist den den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwar erlaubt sich gehen zu lassen, doch das heißt nicht, dass später wenn die normale „Lana“ wieder an der Reihe ist, keine Konsequenzen folgen.

Darüber hinaus gibt es einige neue Spielregeln, besondere Preise sowie das eine oder andere bekannte Gesicht, das für Abwechslung sorgt. Klar ist dabei aber, dass es unter den Kandidaten sowohl Meinungsverschiedenheiten als auch Annäherungen geben dürfte.

Staffel 6 von „Too Hot To Handle“ im Stream

Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es die neue Staffel von „Too Hot To Handle“ genau wie ihre Vorgänger ausschließlich auf Netflix zu sehen. Wer sich die Folgen also anschauen möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Basisversion eines solchen beinhaltet Werbung und ist derzeit für 4,99 Euro pro Monat zu haben. Ein Standard-Abo gibt es derweil ab 13,99 Euro im Monat (Stand: Juli 2024).

„Too Hot To Handle“: Der Trailer zu Staffel 6

Zur neuen Staffel der Realityshow gibt es bereits einen offiziellen Trailer. Der entsprechende Clip steht auf der Plattform YouTube zur Verfügung und liefert schon einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Folgen: