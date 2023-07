Tour de France 2023 live: Alle Infos zur Übertragung und den Sendeterminen

Die Tour de France 2023 wird auch in Deutschland live übertragen. Hier finden Sie alle Informationen zur Übertragung im Free-TV & Live-Stream, sowie zu den Sendeterminen des Radsport-Events.

Die Tour de France 2023 startete am 1. Juli in der spanischen Stadt Bilbao. Die Fahrer verbleiben zunächst für die ersten drei Etappen im Baskenland, bevor sie über die Grenze nach Frankreich fahren. Das Finale der Tour findet traditionsgemäß auf den berühmten Champs-Élysées in Paris statt.

Sie möchten die Tour de France 2023 live im Free-TV verfolgen oder wissen, ob es einen Live-Stream gibt? Dann sind Sie hier richtig. Wir haben alle Informationen zu den Sendeterminen und Übertragungsmöglichkeiten für Sie im Überblick.

"Tour de France 2023" live: Übertragung im Free-TV & Live-Stream

Die Tour de France 2023 wird sowohl im Free-TV als auch im Livestream übertragen. Doch wo und in welchem Umfang sind die Etappen der Tour de France dieses Jahr live zu sehen?

Die ARD und Eurosport sind im deutschsprachigen Raum weiterhin die Hauptanbieter für die Übertragung aller Etappen, wie bereits in den vergangenen Jahren. Während die ARD hauptsächlich den Schlussteil und die Entscheidungen der Etappen im Hauptprogramm zeigt, ist Eurosport in voller Länge bei allen Etappen dabei.

Eurosport besitzt weiterhin die Übertragungsrechte für die Tour de France bis 2023 und zeigt die Rennen in mehreren Ländern. In Deutschland werden die ersten 30 Minuten jeder Etappe im TV ausgestrahlt, während die kompletten Etappen in den kostenpflichtigen Live-Streams von Eurosport auf discovery+ zu finden sind. Allerdings können die Zuschauer auch auf einen kostenlosen Livestream auf sportschau.de sowie die ARD Mediathek zugreifen, wo ebenfalls alle Etappen der Tour de France 2023 vollständig übertragen werden.

Somit lassen alle Termine und Etappen der Tour de France 2023 sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen.

"Tour de France 2023": Sendetermine

Die ARD zeigt die Tour de France 2023 im Livestream bei sportschau.de und im Fernsehen. Auch Eurosport und Discovery+ übertragen die Etappen der Tour.

Hier finden Sie alle Sendetermine im Überblick, um die Teams und Fahrer der Tour de France 2023 nicht zu verpassen. Sollten sich die Sendezeiten und Übertragung noch ändern, erfahren Sie es hier:

Datum Etappe Sendezeit ARD Sendezeit ARD -Livestream Sendezeit Eurosport 1 Sendezeit Discovery+ Donnerstag, 29.6.23 Teampräsentation 18.30 Uhr - 20.30 Uhr Samstag, 1.7.23 Bilbao - Bilbao 16.00 - 17.50 ab 14.35 Uhr 14.35 Uhr - 15.05 Uhr ab 14.35 Uhr Sonntag, 2.7.23 Vitoria-Gasteiz - San Sebastian 15.30 - 18.00 ab 13.00 Uhr 13.00 Uhr -13.30 Uhr ab 13.00 Uhr Montag, 3.7.23 Amorebieta-Etxano - Bayonne 16.05 - 17.30 ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Dienstag, 4.7.23 Dax - Nogaro 16.05 - 17.30 ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Mittwoch, 5.7.23 Pau - Laruns 16.05 - 17.30 ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Donnerstag, 6.7.23 Tarbes - Cauterets-Cambasque 15.10 - 17.30 Uhr ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Freitag, 7.7.23 Mont-de-Marsan - Bordeaux 16.30 – 17.30 Uhr ab 13.45 Uhr 13.45 Uhr - 14.15 Uhr ab 13.45 Uhr Samstag, 8.7.23 Libourne - Limoges 16.05 - 17.35 ab 13.00 Uhr 13.00 Uhr - 13.30 Uhr ab 13.00 Uhr Sonntag, 9.7.23 St-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome 16.00 - 17.30 Uhr ab 14.00 Uhr 14.00 Uhr - 14.30 Uhr ab 14.00 Uhr Montag, 10.7.23 Ruhetag Dienstag, 11.7.23 Vulcania - Issoire 16.05 - 17.30 Uhr ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Mittwoch, 12.7.23 Clermont-Ferrand - Moulins 16.05 - 17.30 Uhr ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Donnerstag, 13.7.23 Roanne - Belleville-en-Beaujolais 16.05 - 17.30 Uhr ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Freitag, 14.7.23 Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier 15.10 - 17.30 Uhr ab 14.30 Uhr 14.30 Uhr - 15.00 Uhr ab 14.30 Uhr Samstag, 15.7.23 Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil 14.35 - 17.30 Uhr ab 13.30 Uhr 13.30 Uhr - 14.00 Uhr ab 13.30 Uhr Sonntag, 16.7.23 Les Gets Les Portes du Soleil - Saint Gervais Mont Blanc 16.00 - 18.00 Uhr ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Montag, 17.7.23 Ruhetag Dienstag, 18.7.23 Passy - Combloux 16.05 - 17.30Uhr ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Mittwoch, 19.7.23 Sallanches - Courchevel Altiport 15.10 - 17.30 Uhr ab 14.10 Uhr 14.10 Uhr - 14.40 Uhr ab 14.10 Uhr Donnerstag, 20.7.23 Moutiers - Bourg-en-Bresse 16.05 - 17.30 Uhr ab 14.30 Uhr 14.30 Uhr - 15.00 Uhr ab 14.30 Uhr Freitag, 21.7.23 Moirans-en-Montagne - Poligny 16.05 - 17.30 Uhr ab 17.30 Uhr 17.30 Uhr - 18.00 Uhr ab 17.30 Uhr Samstag, 22.7.23 Belfort - Le Markstein Fellering 14.30 - 18.00 Uhr ab 14.30 Uhr 14.30 Uhr - 15.00 Uhr ab 14.30 Uhr Sonntag, 23.7.23 Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees 17.30 - 19.15 Uhr ab 17.30 Uhr 17.30 Uhr - 18.00 Uhr ab 17.30 Uhr

Die Tour de France auf Netflix

Am 1. Juli des Jahres 2023 startete das berühmte Radrennen, die Tour de France, mit seinem Auftakt in der nordspanischen Stadt Bilbao. Im Voraus dazu wurden bereits einige besondere Rückblicke aus dem letzten Jahr gezeigt.

Denn in diesem Jahr hat der bekannte Streaming-Dienst Netflix eine eigene Doku-Serie zur letztjährigen "Tour de France 2022" veröffentlicht. Netflix begleitete das Ereignis und die insgesamt acht Folgen sind seit kurzem unter dem Serientitel "Tour de France: Unchained" verfügbar.

Hier ist der offizielle Trailer zur Serie: