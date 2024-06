"Tracker" auf Disney+: Handlung, Besetzung, Folgen und alle Infos zum Stream

Seit April läuft die Serie "Tracker" auf Disney+. Wissenswertes rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und Trailer der Serie erfahren Sie hier.

Disney+ hat im April eine neue Serie namens "Tracker" auf den Markt gebracht. Die Krimiserie basiert auf dem Roman "Der Todesspieler - Ein Colter-Shaw-Thriller" von Jeffery Deaver. Im US-amerikanischen Fernsehen hatte die Krimiserie ihre Premiere am 11. Februar 2024 auf dem Sender CBS. In Deutschland wird sie den Zuschauern von Disney+ via Star als ein Original bereitgestellt.

Die Hauptrolle in der Serie übernimmt Justin Hartley, der einen Überlebenskünstler spielt, dessen besonderes Talent das Fährtenlesen ist. Produziert wird die Serie durch die Kooperation von 20th Television, Beekeeper Entertainment, Elwood Reid Inc., Afterportsmouth Productions und ChangeUp Productions. Die Produzenten sind Jeffery Deaver und Connie Dolphin.

Doch seit wann läuft die Serie? Wie viele Folgen gibt es? Wie sieht die Besetzung aus? Worum dreht sich die Handlung von "Tracker"? Gibt es einen Trailer? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Krimireihe haben wir hier für Sie.

"Tracker": Das war der Start auf Disney+

Im April 2024 ging die Serie "Tracker" mit den ersten Folgen an den Start. Die ersten beiden Episoden sind seit dem 24. April 2024 auf der Streamingplattform Disney+ verfügbar. Wann die restlichen Folgen online gehen werden, ist bislang nicht komplett bestätigt. In den USA wurden die neuen Folgen nach dem Start wöchentlich veröffentlicht, weshalb man hierzulande von einem ähnlichen Rhythmus ausgehen kann. Was aber schon feststeht: Im März 2024 wurde bereits bekanntgegeben, dass es eine zweite Staffel der Serie geben wird. Wann genau diese zu erwarten ist, steht aber noch nicht fest.

"Tracker": Das sind die Folgen der Disney+-Serie

Die ersten zwei Folgen von "Tracker" sind seit dem 24. April auf Disney+ zu sehen. Insgesamt wurden für die Serie 13 Folgen angekündigt. Im US-amerikanischen Fernsehen laufen die Folgen bereits. Deswegen sind einige Folgentitel schon bekannt. Die restlichen Folgentitel und Sendetermine werden hier ergänzt, sobald es neue Informationen gibt. Hier finden Sie alle Infos zu den Folgen auf einen Blick:

Folge 1: "Klamath Falls" am Mittwoch, 24. April 2024

"Klamath Falls" am Mittwoch, 24. April 2024 Folge 2: " Missoula " am Mittwoch, 24. April 2024

" " am Mittwoch, 24. April 2024 Folge 3: "Springland", Mittwoch, 1. Mai 2024

"Springland", Mittwoch, 1. Mai 2024 Folge 4: "Mt. Shasta", Mittwoch, 8. Mai 2024

"Mt. Shasta", Mittwoch, 8. Mai 2024 Folge 5: "St. Louis", Mittwoch, 15. Mai 2024

"St. Louis", Mittwoch, 15. Mai 2024 Folge 6: " Lexington ", Mittwoch, 22. Mai 2024

" ", Mittwoch, 22. Mai 2024 Folge 7: " Chicago ", Mittwoch, 29. Mai 2024

" ", Mittwoch, 29. Mai 2024 Folge 8: "Camden", Mittwoch, 5. Juni 2024

"Camden", Mittwoch, 5. Juni 2024 Folge 9: "Aurora", Mittwoch, 12. Juni 2024

Folge 10: "Into the Wild"

"Into the Wild" Folge 11: "Beyond the Campus Walls"

"Beyond the Campus Walls" Folge 12: "Off the Books"

"Off the Books" Folge 13: "The Storm"

Das ist die Besetzung von "Tracker"

Zu den Hauptdarstellern von "Tracker" gehören Fiona Rene, Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise und Justin Hartley. Hier gibt es eine Übersicht zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, die zur Besetzung von "Tracker" gehören:

Besetzung Rolle Justin Hartley Colter Shaw Robin Weigert Teddi Bruin Eric Graise Bob Exley Matthew Nelson-Mahood Russell Shaw Mary McDonnell Mary Dove Shaw Garfield Wilson Fred Fiona Rene Reenie Abby McEnany Velma Bruin

Worum geht es bei "Tracker"? Das ist die Handlung

Colter Shaw ist ein einsamer Überlebenskünstler. Er ist immer unterwegs und zieht durchs ganze Land, denn er ist ein Fährtenleser und Detektiv. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Strafverfolgungsbehörden profitieren von seinem Können. Er ist daran beteiligt verschiedenste Rätsel zu lösen. Auch wenn Colter sehr geschickt darin ist, Merkwürdigkeiten aufzudecken, eines fällt ihm sehr schwer: Das Auseinandersetzen mit seiner eigenen Familie. Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman "Der Todesspieler: Ein Colter-Shaw-Thriller" von Jeffery Deaver.

"Tracker" im Stream auf Disney+

"Tracker" ist in Deutschland lediglich auf Disney+ verfügbar und wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Um die Dienste von Disney+ nutzen zu können, benötigt man jedoch ein Abo. Dafür fallen monatliche Kosten von mindestens 5,99 Euro an. Es werden allerdings mehrere Optionen angeboten, die der Website des Anbieters entnommen werden können.

Trailer zu "Tracker" auf Disney+

Einen deutschen Trailer zu "Tracker" gibt es nicht, wir liefern Ihnen die englische Variante:

Trailer zu "Tracker"