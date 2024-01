Trauerfeier für Franz Beckenbauer im TV und Stream: Sendetermin, Übertragung und Gäste

Abschied vom Kaiser: Die Trauerfeier für Franz Beckenbauer wird im TV und Stream gezeigt. Hier kommen alle Infos rund um Sendetermin, Übertragung und Gäste.

Millionen Menschen weltweit trauern um die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer, der am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Zur Ehrung dieser Ikone findet in der Münchner Allianz Arena eine große Gedenkfeier statt. RTL und ntv ändern ihr Programm, um eine Sondersendung zu präsentieren. Hier erfahren Sie alles, was Sie über den Abschied vom Fußball-Kaiser wissen müssen.

Sendetermin der Trauerfeier für Franz Beckenbauer

Die beiden TV-Sender RTL und ntv haben die Übertragung der Trauerfeier aus der Münchner Allianz Arena für Freitag, 19. Januar 2024, angekündigt. Ab 14.50 Uhr wird Moderator Florian König durch die Übertragung aus dem Stadion des deutschen Rekordmeisters führen. Günther Jauch, ein langjähriger Weggefährte Beckenbauers, wird dabei an seiner Seite sein. Die Feier beginnt um 15 Uhr.

Tickets für Franz Beckenbauers Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena

Seit dem 11. Januar 2024 gab es kostenlose Einlass-Berechtigungen - anfangs exklusiv für FCB-Mitglieder. Mittlerweile können sich auch alle anderen Fans auf der Website des FC Bayern München ein Ticket sichern. Zunächst werden zwei Karten pro Person ausgegeben.

Trauerfeier für Franz Beckenbauer: Übertragung im TV und Stream

Im linearen TV-Programm von RTL und ntv brauchen Sie nur die entsprechende Taste auf Ihrer Fernbedienung zu drücken und können den Abschied vom Kaiser live an Ihrem Bildschirm verfolgen. Das funktioniert auch zeitgleich als Stream über RTL+, der allerdings bei Live-Sendungen ein Abonnement seiner kostenpflichtigen Version ("Premium") erfordet.

Sollten Sie an dem betreffenden Freitagnachmittag verhindert sein, ist das kein großes Problem. RTL+ ist auch in diesem Fall an Ihrer Seite - der Streamingdienst hält alle Sendungen von RTL & Co. (darunter auch ntv) noch eine ganze Weile nach der Erstausstrahlung zum Abruf bereit.

Die Basis-Version RTL+ ("Free") ist komplett gratis - hier kann man die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox, ntv etc.) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters. Ob es auch eine Wiederholung der Trauerfeier-Übertragung im linearen TV-Programm von RTL und /oder ntv geben wird, ist nicht bekannt.

Abschied vom Kaiser: Die Gäste bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer

Zu der Feier werden Freunde und Weggefährten aus dem nationalen und internationalen Sport, der Kultur und der Politik erwartet. Ebenso sind alle Fans und Mitglieder der Fußballfamilie herzlich eingeladen. Im Mittelpunkt steht die Ehrung eines Mannes, der nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch darüber hinaus Fußballfans weltweit begeistert hat.

Die Entscheidung für eine Abschiedsfeier in der Allianz Arena ist bewusst getroffen worden. Einerseits würde es das Stadion ohne Beckenbauers Engagement gar nicht geben, andererseits hatte der Kaiser stets ein offenes Herz für jeden und jede. Daher soll möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geboten werden, sich von ihm zu verabschieden. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein feierlicher Akt mit Reden von Weggefährten und prominenten Persönlichkeiten sowie musikalischen Beiträgen. Dies alles findet im Kreise der Bayern-Familie statt, die von Beckenbauer über die Jahrzehnte hinweg als Spieler, Trainer, Präsident und Persönlichkeit bewegt wurde.