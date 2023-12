"Die Bergretter - Höhenfeuer" heute am 14. Dezember 2023: Handlung, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

"Die Bergretter" meldet sich mit Folge 4 von Staffel 15 am 14.11.23 zurück. Hier gibt es alle Infos rund um Handlung, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream.

Bereits seit 2009 läuft "Die Bergretter" im ZDF. Die Sendung entstand damals in Co-Produktion mit dem ORF und dreht sich um den Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel), der mit seinem Team täglich Bergrettungen durchführt. Doch auch privat ist Kofler mit Leib und Seele dabei, wenn das Leben ihn vor neue Herausforderungen stellt. Schauplatz von "Die Bergretter" sind die malerischen Berge um Ramsau in der österreichischen Steiermark.

Mittlerweile laufen bereits die neuen Folgen von Staffel 15 im TV. Der Start erfolgte am 16. November 2023. Insgesamt besteht die fünfzehnte Staffel aus sechs einzelnen Episoden, die jeweils etwa neunzig Minuten dauern. Dabei werden sich die Figuren rund um den Hauptprotagonisten Markus Kofler wieder über steile Klippen hangeln, schneebedeckten Gipfeln trotzen und darüber hinaus jede Menge privates Chaos bewältigen.

Am 14. Dezember 2023 wird Folge 4 von "Die Bergretter" im ZDF ausgestrahlt. Wir liefern alle Infos rund um die Handlung, die Übertragung sowie die Wiederholung im TV oder Stream.

Folge 4 von "Die Bergretter" am 14. Dezember: Dann läuft die Episode im TV

Folge 4 der 15. Staffel von "Die Bergretter" trägt den Titel "Höhenfeuer" und wird am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023 ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestahlt. In der vergangenen Woche pausierte die Sendung am 7. Dezember zugunsten der Benefizgala "Die schönsten Weihnachts-Hits". Grundsätzlich werden die neuen Folgen von "Die Bergretter" wöchentlich am Donnerstagabend ausgestrahlt.

Handlung von "Höhenfeuer": Darum geht es in Folge 4 von "Die Bergretter"

Die vierte Episode der 15. Staffel von "Die Bergretter" hält eine ordentliche Portion Nevenkitzel für die Zuschauer bereit, wie der Titel "Höhenfeuer" bereits erahnen lässt: Gerade, als das Bergrettungs-Team der Beerdigung einer vertrauten Person beiwohnt, werden Markus Kofler und Co. zu einem Einsatz gerufen. Nachdem ein Waldbrand gemeldet wurde, stürzte eine Kletterin von einer Felskante. Dank unerwarteter Unterstützung kann die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden, doch Alex (Viktoria Ngotsé) bezweifelt, dass Bastians (Juri Winkler) Anwesenheit ein reiner Zufall war. Sie sieht sich in ihrem Verdacht bestätigt, als auch die Feierlichkeiten zum Sonnwendfeuer einem verheerenden Brand zum Opfer fallen. Was steckt wirklich dahinter?

Bei der Hauptbesetzung in Staffel 15 handelt es sich um dieselbe wie bereits in der vorherigen Staffel. Ferdinand Seebach (Rolle Simon Plattner) und Gundula Niemeyer (Rolle Dr. Verena Auerbach) sind zwar nicht mehr mit dabei, dafür aber Viktoria Ngotsé (Rolle Alexandra Winkler). Zudem übernimmt niemand Geringeres als Heidi Klum eine Gastrolle in der Serie.

"Die Bergretter" am 14. Dezember: Folge 4 in der Wiederholung

Wer die vierte Folge der 15. Staffel von "Die Bergretter" schon vorab sehen möchte, hat seit dem 30. November die Gelegenheit dazu: In der ZDF-Mediathek steht die Folge auf Abruf bereit. Dort steht sie auch noch sehr lange zur Verfügung, nämlich bis zum 14. Dezember 2024. Generell können dort alle alten Folgen der Serie in voller Länge angeschaut werden. Wiederholungstermine von Folge 4 im TV sind nicht bekannt.