"Die Bergretter - Späte Reue", Folge 6 heute am 28. Dezember: Handlung, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Am 28. Dezember läuft Folge 6 von "Die Bergretter" im ZDF. Hier gibt es alle Infos rund um Handlung, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream.

Seit 2009 wird die Sendung "Die Bergretter" bereits im ZDF ausgestrahlt. Im Mittelpunkt steht dabei der Protagonist Markus Kofler (Sebastian Ströbel), seines Zeichens Bergretter, der zusammen mit seinem Team tagtäglich im Einsatz ist und Bergrettungen durchführt. Aber auch privat ist bei Kofler und Co. immer einiges los. Zentraler Ort des Geschehens ist die idyllische Bergwelt von Ramsau in der österreichischen Steiermark. Zur weiteren Besetzung gehören unter anderem Michael Dörfler, Katharina Strasser und Tobias Herbrechter.

"Die Bergretter" blickt inzwischen auf eine lange Geschichte zurück: Vierzehn Staffeln wurden in der Vergangenheit produziert und ausgestrahlt, derzeit laufen die neuen Folgen von Staffel 15 im TV. Starttermin der jüngsten Staffel von "Die Bergretter" war der 16. November 2023. Staffel 15 umfasst sechs einzelne Episoden, die jeweils etwa neunzig Minuten dauern. Auch in den neuen Folgen steht das Leben von Kofler und seinem Team im Vordergrund. Gemeinsam gilt es, neben dem beruflichen Alltag noch eine Menge anderer Herausforderungen zu meistern, die häufig privater Natur sind.

Am 28. Dezember 2023 wird Folge 6 von "Die Bergretter" im ZDF zu sehen sein. Es handelt sich dabei um die finale Episode von Staffel 15. Wir liefern alle Infos rund um die Handlung, die Übertragung sowie die Wiederholung im TV oder Stream.

Folge 6 von "Die Bergretter" heute am 28. Dezember: Sendetermin der letzten Episode

Die sechste und damit letzte Folge der 15. Staffel von "Die Bergretter" trägt den Titel "Späte Reue" und läuft am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023 ab 20.15 Uhr im ZDF. Die Sendetermine der neuen Episoden von Staffel 15 fallen immer auf den Donnerstagabend.

Handlung von "Späte Reue": Darum geht es in Folge 6 von "Die Bergretter"

In der letzten Folge von Staffel 15 gibt es noch einmal eine ordentliche Portion Drama - es folgen Spoiler zur Episode. Zwischen Markus und Tobi gab es zuletzt einen heftigen Streit, doch für ihren Job müssen sich die beiden gezwungenermaßen wieder zusammenraufen. Im Mittelpunkt steht Karl, dessen Eltern ihm verheimlicht haben, dass er adoptiert ist. Plötzlich taucht jedoch seine leibliche Mutter auf, die ihm erklärt, dass sie ihn nach seiner Geburt weggegeben hat, weil sie jung und überfordert war.

Karl zieht sich daraufhin zurück. Während seine Eltern sich darum bemühen, das Vertrauen zu ihrem Sohn wiederherzustellen, wird dessen leibliche Mutter Corinna von ihren Schuldgefühlen übermannt und verschwindet spurlos. Nachdem er sich mit seinen Eltern ausgesprochen, bittet Karl Markus um Hilfe bei der Suche nach seiner Mutter. Dieser wiederum muss einen Auftrag an Katharina und Rudi weitergeben. Wegen erhöhter Lawinengefahr wird die Bergrettung damit beauftragt, die Lawinen mittels Sprengung kontrolliert auszulösen.

Dabei kommt es jedoch zu einer dramatischen Verkettung von Ereignissen: Katharina, Rudi und Michi werfen bei ihrer Arbeit offenbar einen Blindgänger ab. Zur gleichen Zeit stößt Markus auf Corinna, die sich verzweifelt von einem Berg stürzen will. Markus kann sie zwar von ihrem Vorhaben abbringen, doch als die beiden sich auf den Rückweg machen, kommt es doch noch zur Detonation und eine Lawine rast auf die beiden zu. In letzter Sekunde kann der Chef der Bergrettung die Frau sichern, die daraufhin von Michi und Co. aus dem Gefahrengebiet gezogen wird. Von Markus fehlt hingegen jede Spur - er wurde von der Lawine erfasst.

"Die Bergretter" am 28. Dezember: Folge 6 in der Wiederholung

Für Staffel 15 von "Die Bergretter" gilt online first. Die neuen Folgen sind dementsprechend immer bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar. Im Anschluss sind sie dort außerdem für einen gewissen Zeitraum als Wiederholung abrufbar. Wiederholungstermine von Folge 6 im TV sind nicht bekannt.