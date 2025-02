TV-Duell Scholz gegen Merz: Wann treffen die Kanzlerkandidaten aufeinander und wo gibt es die Übertragung?

Die Bundestagswahl 2025 steht kurz bevor und findet am 23. Februar 2025 statt. In den verbleibenden Wochen bis zur Wahl präsentieren die Parteien ihre Programme und Positionen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Ein zentrales Element des Wahlkampfs sind mehrere TV-Duelle, in denen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten ihre Standpunkte zu aktuellen politischen Themen darlegen. Unter anderem treten der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz und CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz gegeneinander an. Die CDU liegt seit Monaten in den bundesweiten Umfragen vorn.

Neben den bekannten Talkshows wie „Markus Lanz“ und „Maischberger“ bieten diese Duelle eine wichtige Plattform für den politischen Diskurs. Eine zusätzliche Entscheidungshilfe für Unentschlossene ist der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025, der es ermöglicht, die eigenen Positionen mit denen der Parteien zu vergleichen.

Mehr Informationen zur direkten TV-Debatte zwischen Scholz und Merz gibt es hier im weiteren Artikel. Bei uns finden Sie außerdem eine Termin-Übersicht über alle TV-Duelle zur Bundestagswahl 2025.

Scholz gegen Merz: Termin für das TV-Duell - Wann findet die Debatte statt?

Das TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz fand am Sonntag, dem 9. Februar 2025, um 20.15 Uhr statt. In der 90-minütigen Live-Debatte stellten sich die beiden Kanzlerkandidaten den wichtigsten politischen Fragen, die Deutschland aktuell bewegen.

Die Sendung bildete den Auftakt zu einer Reihe von weiteren TV-Debatten im Vorfeld der Bundestagswahl 2025. Unter anderem diskutieren Scholz und Merz ein zweites Mal am 19. Februar. Außerdem steht am 16. Februar 2025, genau eine Woche vor der Bundestagswahl, „Das Quadrell“ an. Hier duellieren sich die vier Kanzlerkandidaten Scholz, Merz, Weidel und Habeck.

TV-Duell Scholz gegen Merz: Übertragung live im TV und Stream

Das TV-Duell wurde parallel in der ARD und im ZDF ausgestrahlt und stand darüber hinaus in den Mediatheken beider Sender als Live-Stream sowie nachträglich auf Abruf zur Verfügung. Dadurch haben alle Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, die Debatte anzusehen, egal ob zu Hause oder unterwegs.

Hier folgt nochmal eine Übersicht zur Übertragung:

Termin: Sonntag, 9. Februar 2025

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Live im TV: ARD und ZDF

Livestream: Mediatheken von ARD und ZDF

Wiederholung: In den Mediatheken der Sender nach der Ausstrahlung

Außerdem lässt sich das TV-Duell inklusive der Einordnung und Analyse bei YouTube im Live-Stream von ZDFheute sehen. Den Stream finden Sie hier:

TV-Duell Scholz gegen Merz: Wofür stehen die Kanzlerkandidaten?

Im TV-Duell stehen sich mit Olaf Scholz und Friedrich Merz die Spitzenkandidaten der beiden größten Parteien gegenüber. Beide vertreten unterschiedliche politische Ansätze und setzen auf verschiedene Strategien, um Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Besonders in den Bereichen Wirtschaft, Sozialpolitik und Migration gibt es klare Unterschiede. Die Debatte bietet die Möglichkeit, ihre Positionen direkt miteinander zu vergleichen.

Olaf Scholz (SPD)

Der amtierende Bundeskanzler führt die SPD mit einem Fokus auf soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität und Klimaschutz in die Bundestagswahl 2025. Scholz, der seit 2021 das Kanzleramt innehat, steht für eine kontinuierliche Fortsetzung seiner Regierungsarbeit und setzt auf eine pro-europäische und integrationsfreundliche Migrationspolitik.

Friedrich Merz (CDU/CSU)

Friedrich Merz ist seit 2022 Bundesvorsitzender der CDU. Der Unions-Kanzlerkandidat setzt in seinem Wahlkampf auf wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, innere Sicherheit und eine härtere Migrationspolitik. Er fordert strengere Regeln für die Zuwanderung und eine effektivere Abschiebepolitik, um die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland zu reduzieren. In der Debatte um die Zusammenarbeit mit der AfD positionierte sich Merz zuletzt klar: Eine Koalition mit der Partei auf Bundesebene schloss er aus, forderte aber zugleich eine pragmatischere Haltung auf kommunaler Ebene.

Moderatoren beim TV-Duell Scholz gegen Merz

Die Moderation des TV-Duells übernahmen zwei erfahrene Journalistinnen:

Sandra Maischberger ( ARD ): Als langjährige Fernsehmoderatorin und Journalistin ist Maischberger für ihre gleichnamige Talkshow bekannt, in der sie regelmäßig politische und gesellschaftliche Themen mit Gästen diskutiert.

Maybrit Illner ( ZDF ): Die Journalistin moderiert seit vielen Jahren die politische Talkshow „maybrit illner“ im ZDF und ist für ihre präzisen Fragen und Analysen bekannt.

Aktuelle Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zeigen ein enges Rennen zwischen den Parteien und ihren Kandidaten. Am Wahltag, dem 23. Februar 2025, sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, sollte rechtzeitig die Unterlagen anfordern und die Hinweise zur Briefwahl beachten. Informationen dazu, wie man wählt, finden Sie auch auf den offiziellen Seiten des Bundeswahlleiters.