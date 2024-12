TV-Programm am 2. Weihnachtsfeiertag 2024: Filme und Shows im Fernsehprogramm

Am zweiten Weihnachtsfeiertag erwartet die Zuschauer ein buntes, teils weihnachtliches Fernsehprogramm. Mit „Der kleine Lord“ sorgt ein alter Klassiker in der ARD für Feiertagsstimmung, während RTL für gute Laune mit „Neue Geschichten vom Pumuckl“ sorgt. Auch im Sat.1 läuft der eine oder andere bekannte Film. Neben den vielfältigen Weihnachtsfilmen auf Streaming-Plattformen wie Netflix, Disney+und Amazon Prime bietet somit auch das TV-Programm an den Weihnachtstagen eine breitgefächerte Auswahl an Filmen und Sendungen.

Doch wann läuft was im TV? Vom klassischen Märchen bis zu Blockbustern - unsere Übersicht präsentiert Ihnen die eine Auswahl an Filmen und Klassikern im TV-Programm am 26. Dezember 2024.

Fernsehprogramm am 2. Weihnachtsfeiertag 2024: Das läuft am Morgen und Vormittag im TV

Neue Geschichten vom Pumuckl (6.25 Uhr, RTL ): Meister Eder und sein Pumuckl erleben gemeinsam neue Abenteuer.

Der Kronprinz (6.30 Uhr, ARD ): König Alexander ist Vater von zwei Söhnen. Kronprinz Jan verliebt sich in Prinzessin Viktoria, die einem Drachen geopfert werden soll. Jan nimmt all seinen Mut zusammen, um gegen das Ungeheuer zu kämpfen. Doch dies ist nicht die einzige Hürde, die er überwinden muss.

Die Familie Claus (6.50 Uhr, RTL ): Jules findet durch Zufall heraus, dass sein Großvater Noël der Weihnachtsmann ist. Als Noël erkrankt und die Geschenke nicht ausliefern kann, soll Jules ihm helfen.

Pippi in Taka-Tuka-Land (7.25 Uhr, ZDF ): Nachdem Pippi Langstrumpf per Flaschenpost einen Hilferuf von ihrem Vater, Kapitän Langstrumpf, erhalten hat, bricht sie mit ihren Freunden Tommi und Annika nach Taka-Tuka-Land auf, um ihn aus den Fängen der Piraten zu befreien.

Die Familie Claus 2 (8.20 Uhr, RTL ): Gemeinsam mit seinem Großvater bereitet sich Jules auf die stressige Weihnachtszeit vor. Zusammen mit den Feen müssen die beiden auf der ganzen Welt die Weihnachtsgeschenke verteilen, doch es kommt zu Problemen.

Helene, die wahre Braut (9.50 Uhr, ARD ): Helene wird von ihrer bösen Stiefmutter Gertrud tyrannisiert. Unerwartet bekommt sie Hilfe von einer guten Fee. Dann begegnet sie auch noch einem Prinzen. Er und Helene verlieben sich und wollen heiraten - doch vorher müssen sie einige Schwierigkeiten meistern.

Santa Clause - Eine schöne Bescherung (10.10 Uhr, RTL ): Am Weihnachtsabend werden Werbefachmann Scott und sein Sohn Charlie von Gepolter auf dem Dach überrascht. Als Scott nachsehen will, erschreckt er offenbar den Weihnachtsmann höchstpersönlich, der daraufhin vom Dachsims fällt und spurlos verschwindet.

Tischlein, deck dich (10.50 Uhr, ARD ): Max will seinem Vater und der schönen Lotte endlich beweisen, dass er zu etwas nütze ist. So schnürt er sein Bündel und zieht wie seine großen Brüder Emil und Jockel los, um ein Handwerk zu erlernen. Doch der Weg durch die Welt ist steinig.

Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung (11.55 Uhr, RTL ): Während sich Santa Clause auf der Erde um seinen pubertierenden Jungen kümmert und eine Frau zum Heiraten sucht, geht am Nordpol alles drunter und drüber. Denn Santas tyrannisches Duplikat hat das Weihnachtsgeschäft an sich gerissen.

Der Froschkönig (11.55 Uhr, ARD ): Prinzessin Sophie wird 18 Jahre alt. Sie soll den reichen Prinzen Friedrich heiraten, um das marode Königreich ihres Vaters zu retten. Als Geschenk erhält sie eine goldene Kugel, die ihr allerdings ins Wasser fällt - ausgerechnet ein Frosch eilt ihr zur Hilfe.

Michel in der Suppenschüssel (12 Uhr, ZDF ): Auf dem Kattult-Hof in der in Smaland gelegenen Gemeinde Lönneberga lebt ein kleiner blonder Junge namens Michel. Michel ist klug, fantasievoll und selbstständig. Leider richtet er mit seinen ausgefallenen Ideen viel Unheil an - zum Beispiel bleibt er mit dem Kopf in einer Suppenschüssel stecken.

Ice Age - Kollision voraus! (12.15 Uhr, SAT.1 ): Sid, Manny, Diego und Co. bekommen es mit einer außerirdischen Gefahr zu tun: Eichhörnchen Scrat löst bei seiner Jagd nach der Eichel einen intergalaktischen Zusammenstoß aus, sodass sich nun ein Meteorit auf Kollisionskurs mit der Erde befindet.

Frau Holle (13.20 Uhr, ARD ): Die fleißige Marie sitzt eines Tages allein am Brunnen und spinnt Wolle, bis ihre Finger wund werden und bluten. Beim Auswaschen der Spindel fällt sie in den Brunnen - tiefer und tiefer, bis sie auf einer Blumenwiese in einem Traumland aufwacht.

Der Räuber Hotzenplotz (13.30 Uhr, ZDF ): Als der Räuber Hotzenplotz der Großmutter die Kaffeemühle klaut, bezweifeln Kasperl und Seppel, dass Wachtmeister Dimpfelmoser den Fall löst. Sie nehmen die Sache selbst in die Hand - und das hat Folgen.

Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung (13.50 Uhr, RTL ): Auch in diesem Jahr verursacht das bevorstehende Weihnachtsfest hektisches Treiben bei Santa Clause und seinen Elfen. Zudem erwartet Santas Frau Carol ihr erstes gemeinsames Kind. Kurzerhand lädt Santa seine Schwiegereltern ein. Die dürfen aber unter keinen Umständen von seiner wahren Identität als Santa Clause erfahren.

Nachmittag und Abend: Das Fernsehprogramm am 2. Weihnachtsfeiertag 2024

Der kleine Lord (14.35 Uhr, ARD ): Der Earl of Dorincourt lässt seinen kleinen Enkel Ceddie aus Amerika nach England kommen, um ihn auf seinem Schloss standesgemäß zu erziehen. Unter dem Einfluss des liebenswerten Jungen verwandelt sich der grantige alte Herr in einen Menschenfreund und Wohltäter.

Neue Geschichten vom Pumuckl (ab 15.25 Uhr, RTL ): Schreinermeister Franz Eder und sein Freund, der kleine Kobold Pumuckl, erleben gemeinsam neue Abenteuer.

Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin (16.15 Uhr, ARD ): Die junge bayerische Prinzessin Sissi hat sich an der Seite des österreichischen Kaisers Franz Joseph zu einer Herrscherin mit Würde und diplomatischem Geschick entwickelt. Während dringende Staatsgeschäfte den Kaiser in Wien halten, ist Sissi mit ihrer kleinen Tochter in Ungarn unterwegs.

Kevin - Allein in New York (17.30 Uhr, SAT.1 ): Wieder verreisen die McCallisters an Weihnachten - und wieder bleibt der kleine Kevin auf der Strecke: Er verwechselt auf dem Flughafen einen Fremden mit seinem Vater und landet in New York statt im sonnigen Miami.

Pretty Woman (17.55 Uhr, VOX ): Das liebenswürdige Callgirl Vivian Ward trifft zufällig auf den vermögenden Geschäftsmann Edward Lewis. Nach einer bezahlten Liebesnacht macht Edward Vivian ein fragwürdiges Angebot: Sie erhält 3.000 Dollar, wenn sie eine Woche bei wichtigen Geschäftsterminen als unbekannte Schöne an seiner Seite agiert.

Ronja Räubertochter (ab 18 Uhr, ARD ): Ronja kann es kaum erwarten, ihren Freund Birk im frühlingshaften Wald wiederzusehen. Ihre Väter bereiten sich derweil auf ein weniger harmonisches Aufeinandertreffen vor: Mattis und seine Bande wollen nun, nachdem der Winter vorbei ist, den Borkas endgültig den Garaus machen.

TV-Programm am 2. Weihnachtsfeiertag 2024: Das läuft zur Primetime

Tatort - Made in China (20.15 Uhr, ARD ): In einem Asia-Shop wird eine junge Frau festgenommen. Sie steht komplett neben sich. Kleider, Hände und Gesicht sind blutverschmiert. In einer Hand hält sie ein Messer. Hat sie einen Mord begangen? Und was hat es mit dem „chinesischen Hund“ auf sich, der alles gesehen haben soll?

Das Traumschiff (20.15 Uhr, ZDF ): Auf der Reise ins Hudson Valley begrüßt Kapitän Max Parger neue Gäste an Bord des „Traumschiffs“: die Familie des Reeders Hendrik Hansen. Während Oskar Schifferle übereifrig den perfekten Aufenthalt für die Reeder-Familie an Bord organisiert, sieht Staff-Kapitän Martin Grimm der Begegnung mit Reeder Hansen mit gemischten Gefühlen entgegen.

Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special (20.15 Uhr, RTL ): Eine weihnachtliche Sonderausgabe der Sendung mit Moderator Günther Jauch.

Bad Moms 2 (20.15 Uhr, VOX ): Amy, Kiki und Carla plagt der Vorweihnachtsstress: In diesem Jahr wollen sie sich der traditionellen Perfektion entziehen und eine besondere Bescherung planen. Doch dann tauchen die eigenen Mütter zum weihnachtlichen Besuch auf und treiben ihre Töchter in den absoluten Wahnsinn.

Kreuzfahrt ins Glück (21.45 Uhr, ZDF ): Die Reise des „Traumschiffs“ führt die Crew um Max Parger und den Hochzeitsplaner Tom in die Toskana. Eine besondere Reise, denn an Bord findet zum ersten Mal eine Promi-Hochzeit statt.

Nachts im Museum 2 (21.55 Uhr, SAT.1 ): Das Naturkundemuseum in New York soll modernisiert und die Exponate durch interaktive Hologramme ersetzt werden. Deshalb werden die alten Ausstellungsstücke in das weltweit größte Museum in Washington DC eingelagert. Kurz darauf erhält Ex-Museumswächter Larry einen Hilferuf: Durch ein Versehen sind die ausrangierten Figuren zum Leben erwacht, weshalb nun pures Chaos in Washington herrscht.

Nachts im Fernsehen am 2. Weihnachtsfeiertag 2024

French Exit (23.20 Uhr, ZDF ): Die reiche New Yorkerin Frances ist plötzlich pleite und wandert mit ihrem Sohn nach Paris aus. Dort erwartet die beiden im Zuge bizarrer Begegnungen und Vorkommnisse ein radikaler Umbruch. Dabei entsteht ein großes Durcheinander, das übernatürlichen Beistand erfordert.

À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen (23.25 Uhr, ARD ): Frankreich, 1789. Der begnadete Koch Pierre Manceron hat es aus einfachen Verhältnissen geschafft, zum Küchenchef des Duc de Chamfort aufzusteigen. Als er jedoch bei dem geltungssüchtigen Adligen in Ungnade fällt, kehrt Manceron zusammen mit seinem erwachsenen Sohn Benjamin auf den verlassenen Hof der Familie zurück.

Gut gegen Nordwind (1 Uhr, ZDF ): Leo und Emma kennen einander nur aus ihren Mails. Als ihre Gefühle füreinander immer stärker werden, müssen sie eine Entscheidung treffen. Denn während Leo als Single frei für Emma wäre, hat diese eine Familie, die sie liebt.

TV Total - Xmas total! (1.55 Uhr, ProSieben ): Weihnachtsspecial von „TV Total“.

The Quest - Jagd nach dem Speer des Schicksals (2 Uhr, RTL ): Student Flynn Carsen wird von seinem Professor vor die Tür gesetzt mit dem Hinweis, statt verstaubter Bücher endlich das Leben zu studieren. Wohl oder übel fügt er sich seinem Schicksal und stößt bei der Suche nach einem Job auf ein rätselhaftes Angebot der Metropolitan Bücherei.

Die Geister, die ich rief (3.10 Uhr, Sky Cinema Family): Der harte Medienmogul Frank Cross plant eine weihnachtliche Live-Show, die auf Schockeffekte setzt. Drei Geister aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontieren ihn mit den Folgen seiner rücksichtslosen Geschäftspraktiken, was zu einer überraschenden Wendung führt.

Loriot – Weihnachten bei Hoppenstedts (5.05 Uhr, ARD ): Opa Hoppenstedt sehnt sich nach der „guten alten Zeit“ und legt fest, wie Weihnachten abzulaufen hat. Kann Familie Hoppenstedt inmitten moderner Erfindungen und Meinungsverschiedenheiten ein harmonisches Weihnachtsfest feiern?