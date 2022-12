TV-Programm am 2. Weihnachtsfeiertag: TV-Tipps für Filme und Shows

Wir haben für Sie die besten TV-Tipps für den 2. Weihnachtsfeiertag. Hier erfahren Sie, wo zu welcher Tageszeit die besten Filme, Serien und TV-Shows im Fernsehprogramm zu sehen sind.

Weihnachten ist in vielen Familien traditionell auch TV-Zeit. Man setzt sich gemeinsam zusammen ins Wohnzimmer und genießt das TV-Programm. Entsprechend viel bieten die TV-Sender ihren Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Von großen Klassikern des Kinos bis hin zu Unterhaltungs-Shows für die ganze Familie ist alles mit dabei. Da weiß man schnell gar nicht mehr, was man denn überhaupt anschauen soll.

Wir haben daher für Sie einige unserer TV-Tipps für die Weihnachtszeit zusammengetragen. Dazu zählen auch das Angebot der besten Weihnachtsfilme bei Netflix und bei Amazon Prime. Im Folgenden haben wir uns allerdings auf das klassische TV-Angebot für den 2. Weihnachtsfeiertag beschränkt.

TV-Programm am 2. Weihnachtsfeiertag: Filme und Shows am Morgen und am Vormittag

Weihnachten auf Umwegen (ProSieben, 5.45 Uhr): Aufgrund eines Sturms kann Paige Summerlinds nicht zu ihrem Verlobten und dessen Eltern fliegen. Gemeinsam mit anderen festsitzenden Reisenden schmiedet sie einen Plan, um dennoch an ihr Ziel zu gelangen. Der Weg dorthin hält allerdings so einige Überraschungen bereit.

Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los (RTL, 7.05 Uhr): Die Tierbande rund um das Woll-Mammuth Manni ist eigentlich schon urzeitlich genug. Doch diesmal treffen die Freunde aus der Eiszeit auf noch viel ältere Kreaturen: Dinosaurier hausen in einem unterirdischen Höhlensystem, dessen Eingang zufällig freigelegt wird. Das Faultier Sid schafft daraufhin das Kunststück, von einem T-Rex in diese Welt verschleppt zu werden und muss entsprechend von seiner Herde gerettet werden.

Hüter der Erinnerung - The Giver (ProSieben, 9.10 Uhr): In einer Zukunft ohne Krieg lebt der 16-jährige Jonas ahnungslos vor sich hin. Bis er zum "Hüter der Erinnerung" ernannt wird. Er lernt, dass die Menschen absichtlich ihre Vergangenheit ausgelöscht haben, um ein friedliches Leben zu führen. Doch ist es das wirklich wert? Jonas stellt sich gegen diese Entscheidung und muss von da an um sein Leben kämpfen.

Pippi in Taka-Tuka-Land (ZDF, 10.30 Uhr): Annika und Tommy verbringen ihre Ferien bei Pippi. Doch dann erfährt Pippi (via Flaschenpost), dass ihr Papa von Seeräubern gefangen gehalten wird. Kurzentschlossen machen sich die drei also auf, um Kapitän Langstrumpf zu befreien.

Filme und Shows am 2. Weihnachtsfeiertag: Das Fernsehprogramm am Mittag und am Nachmittag

Die Tribute von Panem - The Hunger Games (ProSieben, 12.35 Uhr): Die "Hunger-Spiele" sind ein grausames Ritual, bei dem jedes Jahr Kinder und Jugendliche aus den 12 Bezirken von Panem gegeneinander antreten müssen und bei denen lediglich der Gewinner überlebt. Um zu verhindern, dass ihre Schwester teilnehmen muss, meldet sich die junge Katniss Everdeen freiwillig und muss von da an anfangen, sich Gedanken um ihr eigenes Überleben zu machen.

Frau Holle (ARD, 13.40 Uhr): Das klassische Märchen in einer schönen Fassung für Kinder: Die junge Marie ist ein fleißiges Mädchen, dass immerzu arbeiten muss. Als sie dabei in einen Brunnen fällt, wacht sie in der Welt von Frau Holle auf, in der sie allen möglichen Wesen zu Hilfe eilen muss. Am Ende erhält sie von Frau Holle allerdings auch ihren gerechten Lohn.

Hotel Transsilvanien (Sat.1, 14.00 Uhr): Graf Drakula lädt ein ins Monster-Hotel. Dort sind allerlei Ungetüme wie Zombies, Vampire, Yetis oder Hexen sicher vor den übergriffigen Menschen, die sie immerzu jagen. Doch Drakulas Tochter fühlt sich in diesem Hotel eingesperrt, denn sie will raus in die Welt. "Viel zu gefährlich" denkt sich Drakula und schmiedet einen Plan, um sie bei sich zu behalten. Doch der geht gehörig nach hinten los.

Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin (ARD, 17.30 Uhr): Sissi muss ihre Aufgabe als Kaiserin wahrnehmen und die den Habsburgern feindlich gesonnenen ungarischen Fürsten für sich gewinnen. Doch während sie in Ungarn verweilt, zieht sie sich ein Lungenleiden zu und muss in ein anderes Klima an die Mittelmeerküste, um noch Chancen auf eine Erholung zu haben.

TV-Programm am 2. Weihnachtsfeiertag: Was gibt es am Abend zu sehen?

Das Traumschiff - Coco Island (ZDF, 20.15 Uhr): Die Weihnachts-Ausgabe des Traumschiffs. Das Fest verbringen die Gäste und die Crew dieses Mal auf der malerischen Insel Coco Island. Doch es wäre kein Weihnachten auf dem Traumschiff, wenn nicht reihenweise Probleme zwischen den Passagieren auftauchen würden.

Wer wird Millionär -Das Weihnachts-Zockerspecial (RTL, 20.15 Uhr): Beim "Wer wird Millionär? - Weihnachts-Zockerspecial" 2022 geht es nicht statt wie sonst um eine, sondern um drei (!) Millionen Euro.

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas (ProSieben, 20.15 Uhr): Dieses Mal treten bei "Das Duell um die Welt" im Team Joko Sven Hannawald sowie Dennis und Benni Wolter gegen Verona Pooth und Sophie Paßmann aus Team Klaas an.

Die Eiskönigin 2 (Sat.1, 20.15 Uhr): Im zweiten Abenteuer von Elsa und ihrer Schwester Ana (und dem Schneemann Olaf natürlich) verschlägt es die Gruppe in einen verwunschenen Wald. Nur wenn das Geheimnis um den Tod der Eltern der beiden Schwestern gelüftet wird, können die Gefahren des Waldes beseitigt werden.

Filme und Shows am 2. Weihnachtsfeiertag: Das Fernsehprogramm am späten Abend und in der Nacht

Maleficent: Mächte der Finsternis (Sat.1, 22.10 Uhr): Im zweiten Teil dieser alternativen Geschichte rund um die böse Hexe aus "Dornröschen" geht es wieder um den Konflikt zwischen den Menschen und den Moorbewohnern. Neue, finstere Möchte versuchen, einen Krieg auszulösen, den Maleficient zu verhindern sucht.

Notting Hill (ZDF, 23.50 Uhr): Eine Beziehung zwischen einem Hollywood-Star und einem einfachen Buchhändler - geht das? Julia Roberts und Hugh Grant spielen diese Geschichte so gut, dass sie Kult-Status erlangt hat.

Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vulkanfilm (ZDF, 3,10 Uhr): Die Komödie handelt von einem zerstrittenen Ex-Ehepaar, deren Flug auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Tochter durch den Ausbruch eines isländischen Vulkans ausgebremst wird. Die beiden Streithähne reisen zunächst gemeinsam über den Landweg weiter, doch schon bald versuchen sie jeweils als erste ans Ziel zu gelangen und den anderen auszustechen. Das ganze endet erwartungsgemäß in einer Katastrophe nach der anderen.