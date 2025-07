TV-Programm am Karfreitag 2025: Das sind die Filme und Shows im Fernsehprogramm

Wie an allen Feiertagen bietet das TV-Programm auch am Karfreitag 2025 besonders viele Film-Highlights an. Wir haben für Sie recherchiert, was im TV geboten ist.

Übrigens: Bei uns finden Sie mehr TV-Tipps zu Ostern 2025 - auch mit dem Fernsehprogramm für Ostersonntag und dem Fernsehprogramm für Ostermontag.

TV-Programm am Karfreitag 2025: Fernsehen am Morgen und Vormittag

Diese Filme präsentiert das Fernsehen am Karfreitag 2025 seinen Frühaufstehern:

Mäusejagd (4.55 Uhr, Pro7): Zwei Brüder entdecken in ihrem frisch geerbten Haus eine widerspenstige Maus, die für ein chaotisches Abenteuer sorgt.



Der tierisch verrückte Bauernhof (5.30 Uhr, Sat.1): Der junge Bulle Otis muss plötzlich Verantwortung übernehmen und die Leitung des Bauernhofs übernehmen.



Der Dicke ist nicht zu bremsen (5.40 Uhr, Kabe1 1): Bill Kiowa saß unschuldig im Gefängnis und schwört nach seiner Freilassung auf Rache an seinen Verrätern.



Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult (6 Uhr, ZDF): Ritter Rost gewinnt ein Turnier, wird jedoch des Betrugs beschuldigt und verliert seine Ritterehre und seine Burg.



Herr Bergmanns Rotkäppchen (6 Uhr, ZDFneo): Danny reist mit einer selbstgebauten Zeitmaschine in den Märchenwald, um Rotkäppchen vor dem Wolf zu retten.



Kindsköpfe (6.30 Uhr, ZDFneo): Lenny und seine Freunde kommen für ein chaotisches Wiedersehen zusammen, um ihren verstorbenen Basketballcoach zu ehren.



Mr. Poppers Pinguine (6.30 Uhr, Pro7): Tom Popper erbt eine Gruppe lebhafter Pinguine, die sein strukturiertes Leben völlig auf den Kopf stellen.



Das schönste Mädchen der Welt (6.45 Uhr, RTL): Cyril versteckt sich hinter einer Maske und verliebt sich auf einer Klassenfahrt in die neue Mitschülerin Roxy.



(Traum)Job gesucht (6.45 Uhr, VOX): Ryden Malby hat ihren Traumjob fest im Blick, doch ihre alte Konkurrentin taucht plötzlich wieder auf.



Mia und der weiße Löwe (7.05 Uhr, Sat.1): Mia versucht, ihren weißen Löwen Charlie vor gefährlichen Trophäenjägern zu schützen.



Das Feuerzeug 7.05 Uhr, Das Erste): Ein Soldat findet ein magisches Feuerzeug, das ihm Reichtum und die Hilfe von drei treuen Hunden verschafft.



Luther (7.20 Uhr, WDR): Nach einem Nahtoderlebnis entscheidet Martin Luther, sein Leben Gott zu widmen, und löst damit eine Reformation aus.



Der Supercop (7.20 Uhr, Kabel 1): Polizist Dave erhält durch einen Unfall übermenschliche Kräfte und nutzt sie, um gegen das Verbrechen zu kämpfen.



Zoomania (7.50 Uhr, Disney): Eine Häsin und ein Fuchs arbeiten zusammen, um ein großes Verbrechen in der Stadt der Tiere aufzuklären.



Der kleine Rabe Socke - Suche nach dem verlorenen Schatz (7.50 Uhr, KiKa): Der kleine Rabe Socke entdeckt eine Schatzkarte und begibt sich auf eine aufregende Suche.



Der fantastische Mr. Fox (8.05 Uhr, ZDFneo): Mr. Fox stellt mit seinen Raubzügen gegen drei Farmer das Leben seiner Familie auf den Kopf.



Der Spion von nebenan (8.20 Uhr, Pro7): CIA-Agent JJ wird von einer neun Jahre alten Sophie entlarvt, die ihn erpresst, um eigene Ziele zu erreichen.



Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen (8.25 Uhr, RTL): Daniel Hillard schlüpft in die Rolle einer älteren Dame, um seinen Kindern nach der Scheidung nah zu sein.



Du schon wieder (8.30 Uhr, VOX): Marni trifft auf ihrer Familienfeier auf ihre frühere Highschool-Erzfeindin Joanna und sorgt für Wirbel.



Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo! (8.35 Uhr, ZDF): Lotta und ihre Freunde planen, eine Party ihrer Erzfeindin zu sabotieren und geraten in lustige Abenteuer.



Sechse kommen durch die Welt (8.55 Uhr, RBB): Ein entlassener Soldat sammelt ein Team außergewöhnlicher Gefährten, um dem König eine Lektion zu erteilen.



Peter Hase (9 Uhr, Sat.1): Peter Hase und seine Freunde sorgen mit ihren fröhlichen Streichen für großes Chaos.



Frühling auf Immenhof (9.10 Uhr, WDR): Dalli und Alexander kämpfen darum, den traditionsreichen Immenhof trotz Widrigkeiten zu schützen.



Pippi Langstrumpfs neueste Streiche (9.25 Uhr, ZDFneo): Pippi Langstrumpf sorgt mit ihren verrückten Ideen und Abenteuern für Spaß in der Villa Kunterbunt.



Wenn man vom Teufel spricht ... (9.30 Uhr, Kabel 1): Taxiunternehmer Buddy Webster schließt einen außergewöhnlichen Deal mit dem Teufel.



Die zertanzten Schuhe (9.55 Uhr, RBB): Ein entlassener Soldat soll das Rätsel um die zertanzten Schuhe der Königstöchter lösen.



Die Olsenbande ergibt sich nie (10 Uhr, MDR): Egon Olsen plant seinen nächsten großen Coup, nachdem er neue Inspiration im Gefängnis gefunden hat.



One Piece - Der Film (10.05 Uhr, 7maxx): Ruffy und seine Crew machen sich auf die Suche nach einem legendären Piratenschatz.



Bumblebee (10.15 Uhr, Pro7): Der Transformer Bumblebee findet Zuflucht auf der Erde und kämpft gegen Bedrohungen aus seiner Welt.

27 Dresses (10.30 Uhr, Vox): Jane Nichols hat bereits 27 Hochzeiten ihrer Freundinnen als Brautjungfer und Organisatorin hinter sich, aber den Mann fürs Leben hat sie noch nicht gefunden.

Albert Nobbs (10.40 Uhr, ARD One): Irland im 19. Jahrhundert: Das Morrisons Hotel ist eine der exklusivsten Adressen in Dublin. Hier arbeitet der Butler Albert Nobbs. Jeder schätzt den stillen Kollegen, der seine Geheimnisse wahrt.

7 Zwerge - Männer allein im Wald (10.50 Uhr, RTL): Als einer der sieben Zwerge lebt Bubi alias Otto in einer Art vegetarischer Männer-WG. Als eines Tages das rassige Schneewittchen auftaucht, wird die ruhige Zwergenrunde aufgerüttelt.

Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker (10.50 Uhr, Sat.1): Hase Peter nimmt Reißaus und sucht in der Stadt das große Abenteuer.

Marmaduke (11 Uhr, ZDFneo): Als Phil Winslow einen neuen Job erhält, zieht er mit seiner Familie und Dogge Marmaduke nach Kalifornien. Doch dort warten einige Herausforderungen auf sie.

One Piece - Abenteuer auf der Spiralinsel! (11.25 Uhr, 7Maxx): Ruffy und seine Crew müssen ihr Schiff zurückerobern, das gekapert wurde.

Zwei außer Rand und Band (11.35 Uhr, Kabel 1): Durch einen Irrtum landen die beiden Ganoven Matt und Will in einem Abenteuer, das sie in ungeahnte Situationen führt.

Hochzeit auf Immenhof (11.35 Uhr, SWR): Die liebenswürdige Inszenierung des großen Kinoerfolgs mit Heidi Brühl, Angelika Meissner, Margarete Haagen und Paul Klinger.

TV-Tipps für Karfreitag 2025: Fernsehprogramm am Mittag und Nachmittag

Was möchten Sie am Karfreitag 2025 um die Mittagszeit und danach gern sehen? Hier kommt Ihr Menü:

Die Gänseprinzessin (12 Uhr, NDR): Die humorvolle und fröhliche Prinzessin Polly hat es nicht leicht. Das Königreich ihrer Eltern befindet sich in einem Ausnahmezustand, seit Pollys Bruder vor Jahren verschwand.

Mia and me - Das Geheimnis von Centopia (12.10 Uhr, KiKa): Animationsfilm mit Mia und ihren magischen Abenteuern.

One Piece - Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere (12.10 Uhr, 7Maxx): Chopper landet auf einer von merkwürdigen Tieren bewohnten Insel.

Die Schlümpfe (12.20 Uhr, ZDFneo): Gargamel verjagt die Schlümpfe aus ihrem Dorf, und sie landen durch ein magisches Tor in unserer Welt.

Transformers (12.30 Uhr, Pro7): Sam staunt nicht schlecht, als sich sein Auto in einen Roboter verwandelt.

Madagascar (12.35 Uhr, Sat.1): Marty, Alex, Melman und Gloria stranden unerwartet auf einer abgelegenen Insel.

7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug (12.40 Uhr, RTL): Die eitle Königin sinnt auf Rache, während Schneewittchen mit ihrem Sohn im Schloss lebt.

Bride Wars - Beste Feindinnen (12.40 Uhr, VOX): Liv und Emma träumen seit ihrer Kindheit von Hochzeiten im Plaza Hotel, doch ihre Pläne geraten durcheinander.

Lucy ist jetzt Gangster (13.15 Uhr, KiKa): Die zehnjährige Lucy plant einen gewagten Coup, der alles auf den Kopf stellen könnte.

One Piece - Das Dead End Rennen (13.15 Uhr, 7Maxx): Ruffy nimmt an einem gefährlichen Rennen teil, um das Preisgeld zu gewinnen...

Cleopatra (13.30 Uhr, ZDF): Cleopatra und ihre Verbindungen zu Julius Caesar und Marcus Antonius.

Jagdfieber (13.50 Uhr, ZDFneo): Der zahme Grizzly Boog und Hirsch Elliot kämpfen gegen Jäger.

Zwei Asse trumpfen auf (13.50 Uhr, Kabel 1): Alan und Charlie suchen nach einem sagenhaften Schatz.

Der Mann, der König sein wollte (14 Uhr, Arte): Danny und Peachy träumen von großartigen Abenteuern in Indien.

Die Prinzessin mit dem goldenen Stern (14 Uhr, MDR): Lada, die Prinzessin mit dem goldenen Stern auf der Stirn, lehnt die Hochzeit mit einem mächtigen König ab.

Madagascar 2 (14.20 Uhr, Sat.1): Die New Yorker Zootiere treffen auf ihre wilden Verwandten in Afrika.

Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant (14.25 Uhr, VOX): Mary Fiore erlebt romantische und turbulente Momente.

Die zehn Gebote (14.30 Uhr, Das Erste): Moses und sein Wandel vom ägyptischen Prinz zum Anführer der Versklavten.

Asterix & Obelix gegen Cäsar (14.35 Uhr, RTL): Die Gallier geraten in Schwierigkeiten, als Cäsar eingesperrt wird.

CHI RHO - Das Geheimnis (14.40 Uhr, KiKa): Cora entdeckt ein Mysterium und versucht, ihren Vater zu retten.

Jagdfieber 2 (15.05 Uhr, ZDFneo): Elliot und Boog erleben chaotische Abenteuer, während sie Freunde retten.

One Piece - Der Fluch des heiligen Schwerts (15.05 Uhr, 7Maxx): Die Strohhutbande sucht nach einem sagenumwobenen Schwert.

Transformers - Die Rache (15.05 Uhr, ProSieben): Sam nimmt den Kampf gegen die Decepticons auf.

Rübezahl, Herr der Berge (15.20 Uhr, MDR): Der sagenhafte Rübezahl erlebt bewegende Begegnungen mit den Menschen.

Ziemlich beste Freunde (15.45 Uhr, HR): Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Philippe und Driss.

Das Krokodil und sein Nilpferd (16.05 Uhr, Kabel 1): Zwei Freunde kämpfen gegen einen skrupellosen Spekulanten.

Die Pinguine aus Madagascar (16.05 Uhr, Sat.1): Skipper und seine Freunde stellen sich einem gefährlichen Gegner.

Der kleine Drache Kokosnuss - Feuerfeste Freunde (16.10 Uhr, KiKa): Der kleine Drache Kokosnuss erlebt spannende Abenteuer, um Feuergras zurückzuholen..

Jagdfieber 3 (16.15 Uhr, ZDFneo): Boog tauscht sein Leben und entdeckt eine neue Welt im Zirkus.

Die Gerechten von Kummerow (16.30 Uhr, MDR): Krischan und die Kinder kämpfen gegen Unrecht in ihrem Dorf.

Pitch Perfect 2 (16.30 Uhr, VOX): Die Barden Bellas stehen vor ihrer nächsten großen Herausforderung.

Asterix & Obelix: Mission Kleopatra (16.40 Uhr, RTL): Kleopatra will der Welt ihre Baukunst beweisen und wettet gegen Cäsar.

One Piece - Baron Omatsuri und die geheimnisvolle Insel (16.50 Uhr, 7Maxx): Die Strohhutbande erhält eine Einladung auf eine mysteriöse Insel.

TV-Programm am Karfreitag 2025: Fernsehen am frühen Abend

Diese Filme liefert das Fernsehen Ihnen am Karfreitag 2025 im Vorabend-Programm frei Haus:

Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (17.25 Uhr, ZDFneo): Nach einigen Fehlschlägen glaubt Flint Lockwood, dass seine Erfinderkarriere beendet sei. Doch dann regnet es köstliche Cheeseburger vom Himmel.

Bonjour Tristesse (17.30 Uhr, 3Sat): Cecile führt mit ihrem Vater ein luxuriöses Leben, bis die Ankunft einer Frau alles verändert.

Sing (17.50 Uhr, Sat.1): Koala Buster Moon ruft in seinem Theater zum Gesangswettbewerb auf.

Central Intelligence (18 Uhr, ProSieben): Schulfreunde treffen sich nach Jahren und geraten in spannende Abenteuer.

Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle (18.05 Uhr, Kabel 1): Zwei Buschpiloten landen im Dschungel und erleben turbulente Abenteuer.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (18.05 Uhr, Das Erste): Für die junge Anna endet die Unbeschwertheit ihrer Kindheit durch Hitlers Machtergreifung.

One Piece - Schloss Karakuris Metall-Soldaten (18.25 Uhr, 7Maxx): Ruffy und seine Crew suchen nach einer goldenen Schatztruhe..

Die Eiskönigin: Party-Fieber (18.35 Uhr, Disney): Anna hat Geburtstag, doch Elsas eisige Fähigkeiten bringen die Party durcheinander.

Pitch Perfect 3 (18.35 Uhr, VOX): Die Barden Bellas versuchen sich nach ihrem College-Abschluss neu zu finden.

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (18.40 Uhr, Disney): Anna und ihre Freunde erleben ein großes Abenteuer.

Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 (18.50 Uhr, ZDFneo): Flint Lockwood entdeckt lebendige Essens-Hybride auf seiner Maschine.

TV-Programm am 19. April 2025 um 20.15 Uhr: Welche Shows und Filme laufen an Karfreitag zur Prime-Time?

Klassische Lagerfeuer-Zeit am Karfreitag 2025: Zwei populäre Shows mit großen Talenten und eine ganze Reihe von Blockbustern zur besten Sendezeit:

Let‘s Dance - die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten (20.15 Uhr, RTL): Das Publikum hat entschieden: Das „Let‘s Dance“-Karfreitags-Special zeigt die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten. Aus 207 Prominenten der letzten 17 Staffeln wurden die absoluten Favoriten gekürt.

The Voice Kids (20.15 Uhr, Sat.1): Im großen Finale entscheiden allein die Zuschauer und Zuschauerinnen darüber, wer die beste junge Stimme hat und damit die 13. Staffel von „The Voice Kids“ gewinnt. Welche Finalistin oder welcher Finalist gewinnt „The Voice Kids“ 2025?



Küss den Frosch (20.15 Uhr, Disney): Ein Frosch-Kuss schickt Tiana auf ein mystisches Abenteuer.

Black Widow (20.15 Uhr, Pro7): Der „Taskmaster“ jagt Natasha Romanoff in einem rasanten Abenteuer.

Meteoriten - Apokalypse aus dem All Teil 1 (20.15 Uhr, Tele5): Prof. Dr. Daniel Lehman entdeckt einen bedrohlichen Asteroiden, der die Erde gefährden könnte.

Legenden der Leidenschaft (20.15 Uhr, 3Sat): Auf der Ranch der Ludlows wird das Familienleben durch den Krieg und eine neue Liebe auf die Probe gestellt.

Johnny English (20.15 Uhr, SuperRTL): Der tollpatschige Johnny English wird die letzte Hoffnung des britischen Geheimdienstes.

The Fast And The Furious - Tokyo Drift (20.15 Uhr, RTL2): Sean Boswell gerät in Tokio in die spannende Welt des illegalen Driftens.

Die rechte und die linke Hand des Teufels (20.15 Uhr, Kabel 1): Zwei Brüder verbünden sich gegen eine gefährliche Bande.

Die fabelhafte Welt der Amélie (20.15 Uhr, ARD One): Amélie zaubert mit ihrer einzigartigen Perspektive Magie in den Alltag.

Hook (20.15 Uhr, ZDFneo): Der erwachsene Peter Pan kehrt ins Nimmerland zurück, um seine Kinder zu retten.

Die Schule der magischen Tiere (20.15 Uhr, VOX): Ida entdeckt eine magische Welt voller Abenteuer und neuer Freunde.

Filme am Karfreitag 2025: TV-Tipps für die Nacht

Und hier noch das Film-Angebot für Nachtschwärmer am Karfreitag 2025:

Maleficent - Die dunkle Fee (22.05 Uhr, Disney): Angelina Jolie begeistert als dunkle Fee in dieser neu erzählten Version des Disney-Klassikers Dornröschen..

E.T. - Der Außerirdische (22.05 Uhr, Super RTL): Elliott und seine Geschwister verstecken einen heimwehkranken Außerirdischen.

Meteoriten - Apokalypse aus dem All Teil 2 (22.05 Uhr, Tele 5): Die Meteoriten-Taskforce muss die nächste Welle abwehren, um die Erde zu retten.

Fast & Furious Five (22.05 Uhr, VOX): Dom, Brian und Mia Toretto landen auf der falschen Seite des Gesetzes.

Trautmann (22.10 Uhr, ARD One): Der deutsche Kriegsgefangene Bert Trautmann erhält die Chance, ein neues Leben als Torwart zu beginnen.

Sword of the Stranger (22.20 Uhr, 7Maxx): Ein Junge und ein Samurai versuchen, ihren Verfolgern zu entkommen.

Lamborghini - The Man Behind The Legend (22.20 Uhr, RTL2): Die Geschichte von Ferruccio Lamborghini und seinem Traum, das beste Auto der Welt zu bauen.

Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers (22.25 Uhr, ZDFneo): Vier Jungen begeben sich auf eine abenteuerliche Reise, um eine vermisste Leiche zu finden..

Samson und Delilah (22.30 Uhr, BR): Die grandiose Verfilmung der biblischen Legende.

Der Mann, der niemals aufgibt (22.40 Uhr, Arte): Ein packendes Actiondrama voller Entschlossenheit.

Vier Fäuste für ein Halleluja (22.40 Uhr, Kabel 1): Zwei Brüder müssen sich mit Banditen herumschlagen.

Firestarter (23 Uhr, Pro7): Charlie entdeckt ihre gefährliche Fähigkeit, Feuer zu entfachen.

Luther (23.15 Uhr, SWR): Die dramatische Lebensgeschichte des kirchenkritischen Theologen Martin Luther.

Leichen pflastern seinen Weg (23.50 Uhr, ZDF neo): Im Winter 1896 nimmt ein Kopfgeldjäger in Snowhill die Verfolgung auf.

Der Trafikant (23.50 Uhr, Das Erste): Franz beginnt in den 1930er Jahren ein neues Leben in Wien und trifft auf außergewöhnliche Menschen.

Mission: Joy (0 Uhr, Phoenix): Eine bewegende Dokumentation über die Freundschaft zwischen dem Dalai Lama und Erzbischof Desmond Tutu.

La Gomera - Verpfiffen und Verraten (0 Uhr, ARD One): Eine Krimikomödie voller Wendungen und Intrigen.

Overdose (0.05 Uhr, Tele 5): Ein spannender Thriller um einen geplanten Drogenschmuggel.

Crank 2 - High Voltage (0.10 Uhr, RTL2): Chev muss sein künstliches Herz mit Stromstößen am Laufen halten.

Narziss und Goldmund (0.25 Uhr, ZDF): Zwei unterschiedliche Lebenswege im Mittelalter – Klosterleben versus Abenteuer in der Welt.

Der Schrei (0.45 Uhr, BR): Aldo und seine Tochter suchen nach einem neuen Leben.

Ziemlich beste Freunde (0.45 Uhr, HR): Die inspirierende Freundschaft zwischen Philippe und Driss.

Übrigens: Natürlich gibt es auch am Ostersonntag und am Ostermontag 2025 fantastische Filme, Shows und Serien zu sehen.