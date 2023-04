TV-Programm am Ostermontag 2023: Filme, Shows und Highlights

Was läuft am Ostermontag 2023 im Fernsehen? Das-TV Programm und alle Highlights von frühmorgens bis nachts haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Wer an den Feiertagen mal so richtig ausspannen möchte, der setzt sich nach dem aktiven Osterspaziergang gemütlich vor den Fernseher. Mit dem richtigen Oster-Snack ist die Entspannung garantiert! Aber was läuft eigentlich am Ostermontag im TV?

Wenn Sie wissen möchten, was am Montag, den 10. April 2023 im Fernsehen läuft, haben wir das TV-Programm nach den besten Filmen, Shows und Serien durchsucht und diese für Sie zusammengefasst.

Fernsehprogramm am Ostersonntag 2023: Das läuft am Morgen und Vormittag im TV

Zahlen schreiben Geschichte - 4. Juli 1776, Unabhängigkeitserklärung der USA (6.45 bis 7.10 Uhr, Arte): Am 4. Juli 1776 wurden die Vereinigten Staaten von Amerika unabhängig von der britischen Krone.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Herr der Ringe - Die zwei Türme (8.10 bis 11.00 Uhr, Sat.1 ): Teil 2 des Fantasy-Dramas aus der Welt der Hobbits, Zwerge, Elben und Zauberer nach der Buch-Trilogie von J.R.R. Tolkien.

(8.10 bis 11.00 Uhr, ): Teil 2 des Fantasy-Dramas aus der Welt der Hobbits, Zwerge, Elben und Zauberer nach der Buch-Trilogie von J.R.R. Tolkien. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (8.25 bis 9.25 Uhr, ARD ): Der Bauernjunge Felix ist als Glückskind geboren, doch der König und Alchemist Ottokar verfolgt ihn und will ihn ermorden.

(8.25 bis 9.25 Uhr, ): Der Bauernjunge Felix ist als Glückskind geboren, doch der König und Alchemist Ottokar verfolgt ihn und will ihn ermorden. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (9.25 bis 11.05 Uhr, Vox): Professor Trevor Anderson und sein Neffe Sean entdecken eine verlorene Welt im Zentrum der Erde.

(9.25 bis 11.05 Uhr, Vox): Professor und sein Neffe Sean entdecken eine verlorene Welt im Zentrum der Erde. Evangelischer Gottesdienst zum Ostermontag (10.00 bis 11.00 Uhr, ARD ): Die Dortmunder Sankt-Reinoldi-Kirche feiert am Ostermontag Gottesdienst.

(10.00 bis 11.00 Uhr, ): Die Dortmunder Sankt-Reinoldi-Kirche feiert am Gottesdienst. Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen (10.30 bis 12.25 Uhr, KabelEins ): Krokodiljäger Mick nimmt die Reporterin Sue mit auf eine gefährliche Expedition.

(10.30 bis 12.25 Uhr, ): Krokodiljäger Mick nimmt die Reporterin Sue mit auf eine gefährliche Expedition. Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (11.00 bis 14.45 Uhr, Sat.1 ): Im Finale des Fantasy-Epos stellen sich Frodo und seine Gefährten den Mächten Mordors. Sam und Frodo reisen zum Schicksalsberg, während Aragorn und Co. gegen die Armee von Sauron kämpfen.

Ostermontag: 2023: TV-Tipps zur Mittagszeit

Ein Sommer auf Sizilien (12.35 bis 14.05 Uhr, ZDF ): Die junge Önologin Sandra sucht in Sizilien nach einem besonderen Rotwein für ihren Auftraggeber und verliebt sich dabei.

(12.35 bis 14.05 Uhr, ): Die junge Önologin Sandra sucht in nach einem besonderen Rotwein für ihren Auftraggeber und verliebt sich dabei. Ziemlich beste Freunde (12.45 bis 14.35 Uhr, One): Der reiche Philippe ist querschnittsgelähmt, Driss dagegen kommt aus schwierigen Verhältnissen. Können die beiden zusammenarbeiten?

(12.45 bis 14.35 Uhr, One): Der reiche Philippe ist querschnittsgelähmt, Driss dagegen kommt aus schwierigen Verhältnissen. Können die beiden zusammenarbeiten? Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz , Folge 3 (13.30 bis 14.00 Uhr, 3sat ): Im "Glacier Express" von Zermatt nach St. Moritz .

(13.30 bis 14.00 Uhr, ): Im "Glacier Express" von nach . Utta Danella - Von Kerlen und Kühen (13.45 bis 15.15 Uhr, ARD ): Jungbäuerin Anna sucht einen Mann, der ihr auf dem Hof hilft - und in den sie sich verlieben kann.

Ostermontag 2023: Sendungen und Filme am Nachmittag

Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz , Folge 4 (14.00 bis 14.30 Uhr, 3sat ): Vom Dreiseenland durch das Lavaux bis nach Genf.

(14.00 bis 14.30 Uhr, ): Vom Dreiseenland durch das Lavaux bis nach Genf. Die Küchenschlacht (14.10 bis 14.55 Uhr, ZDF ): Jede Woche treten sechs Hobbyöche gegeneinander an, von denen nur zwei ins Finale kommen.

(14.10 bis 14.55 Uhr, ): Jede Woche treten sechs Hobbyöche gegeneinander an, von denen nur zwei ins Finale kommen. Aladdin (14.50 bis 17.15 Uhr, Sat.1 ): Das Leben des Taschendiebs Aladdin aus Agrabah ändert sich komplett, als er auf die Prinzessin Jasmin trifft.

(14.50 bis 17.15 Uhr, ): Das Leben des Taschendiebs Aladdin aus ändert sich komplett, als er auf die Prinzessin Jasmin trifft. Der Zauberlehrling (15.50 bis 17.20 Uhr, 3sat ): Inspiriert durch Johann Wolfgang von Goethe geht es um den Lehrling Valentin, der zu Großem bestimmt ist.

(15.50 bis 17.20 Uhr, ): Inspiriert durch geht es um den Lehrling Valentin, der zu Großem bestimmt ist. Phantsatische Tierwesen 2 - Grindelwalds Verbrechen (17.15 bis 19.55 Uhr, Sat.1 ): Newt Scamander erfährt, dass Credence dochlebt und in Paris nach seiner Familie sucht. Doch er schwebt in großer Gefahr, denn Grindelwald ist hinter ihm her.

Fernsehprogramm am Ostermontag 2023: Das TV-Programm am Vorabend

Wenn das Unmögliche wahr wird (17.30 bis 18.15 Uhr, ZDF ): Collien Ulmen-Fernandes fragt, wie Wunder unser Leben verändern.

(17.30 bis 18.15 Uhr, ): fragt, wie Wunder unser Leben verändern. Ghostbusters (18.10 bis 20.15 Uhr, Vox): In New York werden Geister zur Realität. Abby ist Expertin, was paranormale Phänomene angeht und will etwas dagegen unternehmen.

(18.10 bis 20.15 Uhr, Vox): In werden Geister zur Realität. Abby ist Expertin, was paranormale Phänomene angeht und will etwas dagegen unternehmen. Daheim in den Bergen - Liebesleid (18.30 bis 20.00 Uhr, ARD ): Lorenz Huber erfährt, dass er Opa wird, doch der Bergbauer ist in Sorge.

(18.30 bis 20.00 Uhr, ): erfährt, dass er Opa wird, doch der Bergbauer ist in Sorge. Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten - Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest (19.15 bis 20.00 Uhr, 3Sat ): Egal ob im bayerischen Oberfranken, Tirol , Niederösterreich oder in der Steiermark - überall gibt es Ostertraditionen.

Prime-Time am Ostermontag 2023: Was läuft um 20.15 Uhr im Fernsehen?

Nord Nord Mord - Sievers und der erste Schrei (20.15 bis 21.45 Uhr, ZDF ):Die Hebamme Silke Adler wird von einem Wagen von der Straße gedrängt und kommt um. Wer steckt hinter dem Mord?

(20.15 bis 21.45 Uhr, ):Die Hebamme wird von einem Wagen von der Straße gedrängt und kommt um. Wer steckt hinter dem Mord? Tatort - Nichts als die Wahrheit 2 (20.15 bis 21.45 Uhr, ARD ): Die Kommissare stoßen auf ein rechtes Netzwerk auf und sind auf der Suche nach den Hintermännern.

(20.15 bis 21.45 Uhr, ): Die Kommissare stoßen auf ein rechtes Netzwerk auf und sind auf der Suche nach den Hintermännern. Wer wird Millionär? Das große Oster-Special (20.15 bis 0.00 Uhr, RTL ): In der Spezialfolge haben viele Kandidatinnen und Kandidaten die Chance auf die Million - das Special von "Wer wird Millionär?" dauert fast vier Stunden.

(20.15 bis 0.00 Uhr, ): In der Spezialfolge haben viele Kandidatinnen und Kandidaten die Chance auf die Million - das Special von dauert fast vier Stunden. Gemini Man (20.15 bis 22.35 Uhr, ProSieben ): Henry Brogan arbeitet als Auftragskiller, doch plötzlich wird er selbst verfolgt.

(20.15 bis 22.35 Uhr, ): arbeitet als Auftragskiller, doch plötzlich wird er selbst verfolgt. Unternehmen Petticoat (20.15 bis 22.10Uhr, 3sat ): Captain Sherman ankert mit dem U-Boot "USS Sea Tiger" vor Manila , als die Truppe ein japanischer Luftangriff trifft.

(20.15 bis 22.10Uhr, ): Captain Sherman ankert mit dem U-Boot "USS Sea Tiger" vor , als die Truppe ein japanischer Luftangriff trifft. Ein Herz und eine Krone (20.15 bis 22.10 Uhr, Arte): Prinzessin Ann reißt endlich aus der Botschaft ihres Landes aus und geht auf Reisen.

(20.15 bis 22.10 Uhr, Arte): Prinzessin Ann reißt endlich aus der Botschaft ihres Landes aus und geht auf Reisen. Jumanji (20.15 bis 22.25 Uhr, KabelEins ): Der zwölfjährige Alan Parrish das Brettspiel "Jumanji" - ein Brettspiel, das ebenso faszinierend wie gefährlich ist

Nachts im TV: Filme und Shows am Ostermontag 2023