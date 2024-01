TV-Programm an Neujahr 2024: Das Fernsehprogramm am 1. Januar

Wie sieht das TV-Programm an Neujahr 2024 aus? Welche Filme und Shows laufen am ersten Tag des Jahres? Wir haben TV-Tipps für den 1. Januar 2024 für Sie.

Nach den Feierlichkeiten am 31. Dezember, möchten Sie vielleicht den ersten Tag des neuen Jahres in Ruhe zu Hause verbringen. Dann sind Sie hier genau richtig: Wir stellen wir Ihnen das TV-Programm an Neujahr 2024 vor und verraten, welche Filme und Shows sich am Neujahrstag im Fernsehprogramm lohnen.

TV-Programm an Neujahr 2024: Das läuft am Morgen und am Vormittag

(T)Raumschiff Surprise - Periode 1 ( ProSieben , ab 05.20 Uhr): Eine Kultkomödie - Im Jahr 2304 sind seit der ersten Marsbesiedlung 250 Jahre vergangen. Unter Roguls Führung kehren die Menschen zur Erde zurück, um sie zu übernehmen.

( , ab 05.20 Uhr): Eine Kultkomödie - Im Jahr 2304 sind seit der ersten Marsbesiedlung 250 Jahre vergangen. Unter Roguls Führung kehren die Menschen zur Erde zurück, um sie zu übernehmen. Kung Fu Panda ( RTL , ab 07.15 Uhr): Der Panda Po möchte ein Kung-Fu-Held werden.

( , ab 07.15 Uhr): Der Panda Po möchte ein Kung-Fu-Held werden. Asterix bei den Olympischen Spielen ( Kabel Eins , ab 09.40 Uhr): Asterix und Obelix reisen nach Griechenland , um an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

( , ab 09.40 Uhr): Asterix und Obelix reisen nach , um an den teilzunehmen. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ( Sat.1 , ab 11.10 Uhr): Der junge Jim Knopf reist mit Lukas, dem Lokomotivführer.

( , ab 11.10 Uhr): Der junge reist mit Lukas, dem Lokomotivführer. Die Prinzessin auf der Erbse ( ARD , ab 11.30 Uhr): Das bekannte Märchen über eine Prinzessin, die einen leichten Schlaf hat.

( , ab 11.30 Uhr): Das bekannte Märchen über eine Prinzessin, die einen leichten Schlaf hat. 10 Dinge, die ich an dir hasse ( VOX , ab 11.55 Uhr): Ein Kultfilm der 90er mit Heath Ledger und Julia Stiles .

( , ab 11.55 Uhr): Ein Kultfilm der 90er mit und . Pokémon Meisterdetektiv Pikachu ( ProSieben , ab 13.35 Uhr): Die Realverfilmung des Animehelden Pikachu als Detektiv.

( , ab 13.35 Uhr): Die Realverfilmung des Animehelden Pikachu als Detektiv. Cinderella Story ( VOX , ab 13.50 Uhr): Die moderne Neuinterpretation vom Märchen des Aschenputtels mit Hillary Duff in der Hauptrolle.

TV-Programm an Neujahr 2024: TV-Tipps für den Nachmittag

Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel ( Sat.1 , ab 15.10 Uhr): Der Kultpilot Maverick steht abermals vor Herausforderungen im Top Gun-Programm. Im Anschluss darauf folgt "Top Gun: Maverick".

( , ab 15.10 Uhr): Der Kultpilot Maverick steht abermals vor Herausforderungen im Top Gun-Programm. Im Anschluss darauf folgt "Top Gun: Maverick". 17 Again - Back to High School ( VOX , ab 15.40 Uhr): Mike bekommt eine zweite Chance, als er eines Tages als 17-Jähriger erwacht.

( , ab 15.40 Uhr): Mike bekommt eine zweite Chance, als er eines Tages als 17-Jähriger erwacht. Encanto ( RTL , ab 16.55 Uhr): Mirabel ist das angeblich gewöhnliche Mitglied einer ungewöhnlichen, magischen Familie. Doch der Anschein kann täuschen.

( , ab 16.55 Uhr): Mirabel ist das angeblich gewöhnliche Mitglied einer ungewöhnlichen, magischen Familie. Doch der Anschein kann täuschen. Spider-Man: No Way Home ( ProSieben , ab 17.30 Uhr): Der drittel Teil der von Marvel produzierten Spider-Man-Reihe mit Tom Holland , Zendaya und Benedict Cumberbatch .

( , ab 17.30 Uhr): Der drittel Teil der von Marvel produzierten Spider-Man-Reihe mit , Zendaya und . The Da Vinci Code - Sakrileg ( VOX , ab 17.40 Uhr): Ein Mord im Louvre erschüttert die Säulen des Christentums.

TV-Programm an Neujahr 2024: Das läuft am Abend im Fernsehen

Tatort "Was bleibt" ( ARD , ab 20.15 Uhr): Ein Fremder bittet Falke um ein altes Versprechen, die Hintergründe enthüllt er jedoch nicht. Falke lehnt ab, und der Mann wird später tot aufgefunden. Normalerweise läuft Tatort sonntags in der ARD .

( , ab 20.15 Uhr): Ein Fremder bittet Falke um ein altes Versprechen, die Hintergründe enthüllt er jedoch nicht. Falke lehnt ab, und der Mann wird später tot aufgefunden. Normalerweise läuft Tatort sonntags in der . Die Unfassbaren 2 - Now You See Me ( VOX , ab 20.15 Uhr): Die Magiergruppe "The Four Horsemen" ist zurück mit neuen Tricks und

( , ab 20.15 Uhr): Die Magiergruppe "The Four Horsemen" ist zurück mit neuen Tricks und Illusionen.

Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche ( RTL , ab 20.15 Uhr): Teilnehmer kämpfen zum fünften Mal für die Chance für den höchsten Gewinn der " Wer wird Millionär? "-Geschichte.

( , ab 20.15 Uhr): Teilnehmer kämpfen zum fünften Mal für die Chance für den höchsten Gewinn der " "-Geschichte. Vom Winde verweht (arte, ab 20.15 Uhr): Im Amerikanischen Bürgerkrieg und der Sklavenbefreiung muss Scarlett O'Hara mit ihrer Kindheit abschließen. Ihre romantischen Vorstellungen von Liebe wandeln sich, als sie Rhett Butler begegnet.

(arte, ab 20.15 Uhr): Im Amerikanischen und der Sklavenbefreiung muss mit ihrer Kindheit abschließen. Ihre romantischen Vorstellungen von Liebe wandeln sich, als sie begegnet. Avengers: Infinity War ( ProSieben , ab 20.15 Uhr): Der erste Teil des Finales der Infinity-Saga von Marvel.

( , ab 20.15 Uhr): Der erste Teil des Finales der Infinity-Saga von Marvel. Galakonzert mit Anne-Sophie Mutter ( 3sat , ab 21.45 Uhr): Ein Konzert mit Anne-Sophie Mutter und dem Pittsburgh Symphony Orchestra.

TV-Programm an Neujahr 2024: Filme und Shows in der Nacht