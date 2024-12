TV-Programm an Neujahr 2025: Filme und Shows im Fernsehprogramm

Egal wie Sie den Nachmittag und den Abend des 31. Dezembers 2024 verbracht haben: Eventuell möchten Sie den ersten Tag des neuen Jahres dafür nutzen, sich in Ruhe zuhause ein paar Stunden vor dem Fernseher zu gönnen. In diesem Fall sind Sie hier genau richtig: Wir verraten Ihnen, was das TV-Programm an Neujahr 2025 zu bieten hat und verraten, welche Filme und Shows sich am Neujahrstag besonders lohnen.

Fernsehprogramm an Neujahr 2025: Fernsehen am Morgen und Vormittag

Ronja, die Räubertochter (5.20 Uhr, ZDF ): Ronja und Birk, zwei Kinder aus verfeindeten Räuberfamilien, verlassen ihr Zuhause, weil ihre Eltern gegen die Freundschaft sind. Gemeinsam ziehen sie durch die Wälder und müssen dort viele Abenteuer bestehen.

Die Simpsons (ab 6.15 Uhr, ProSieben ): Homer findet heraus, dass seine Mutter ein ausgeflippter Hippie war. Die Familie Simpson mischt ihre Heimatstadt Springfield ordentlich auf.

Michel muss mehr Männchen machen (7.20 Uhr, ZDF ): Lausbub Michel will eigentlich lieb und artig sein, aber das gelingt selten. Mal ist es ein Ungeschick, mal ein dummer Zufall, meistens aber Michels ungebremste Neugier.

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (ab 7.45 Uhr, SAT.1 ): Jim Knopf und sein Freund Lukas der Lokomotivführer erleben auf ihren Reisen mit Lokomotive Emma eine Menge Abenteuer.

Hanni & Nanni 3 (8.50 Uhr, ZDF ): Auf Lindenhof proben die Schülerinnen „Romeo und Julia“. Der englische Gastschüler Clyde wird den Romeo spielen. Hanni und Nanni verlieben sich beide in ihn, ahnen aber zunächst nichts davon.

Die Salzprinzessin (9 Uhr, ARD ): Eine der drei Töchter von König Christoph soll die Thronfolge antreten. Als die Jüngste, Prinzessin Amélie, alleine den Wald erkundet, entdeckt sie einen funkelnden Salzkristall - und begegnet dem Prinzen Thabo aus dem fernen Königreich Bokanda.

Die Schöne und das Biest (10.05 Uhr, RTL ): Nachdem ein junger Prinz eine als Bettlerin getarnte Zauberin abgewiesen hat, belegt diese ihn mit einem Fluch und verwandelt ihn in ein schreckliches Biest mit dem Versprechen, dass nur wahre Liebe den Fluch brechen kann.

Der Meisterdieb (10.30 Uhr, ARD ): Das Märchen der Brüder Grimm erzählt von einem jungen Mann, der als Junge von zu Hause weggelaufen war und nun zurückkehrt, um zu bekennen, dass aus ihm ein Meisterdieb geworden ist.

Cinderella Story (10.45 Uhr, Vox ): Sam leidet nach dem Tod des Vaters unter ihrer fiesen Stiefmutter Fiona. Als sie im Internet mit einem Jungen von ihrer High School flirtet und dieser sie bei der kommenden Halloween-Party persönlich kennenlernen will, möchte Fiona das unbedingt verhindern.

Küss den Frosch (11.40 Uhr, RTL ): Tianas größter Wunsch ist es, ein eigenes Restaurant zu besitzen. Als sie einem Frosch begegnet, der behauptet, ein verzauberter Prinz zu sein, zögert sie nicht lange und küsst ihn - mit verheerenden Folgen.

Hangover 3 (11.50 Uhr, ProSieben ): Phil, Stu und Doug sind sich einig, Alan braucht Hilfe! Ihr psychisch labiler Kumpel hat seine Tabletten abgesetzt und taumelt von einer Wahnsinnsaktion zur nächsten. Gemeinsam wollen die Freunde ihn in eine Klinik nach Arizona bringen. Auf der Fahrt holt sie jedoch die Vergangenheit ein.

Nachts im Museum 2 (11.50 Uhr, SAT.1 ): Das Naturkundemuseum in New York soll modernisiert werden, weshalb die alten Ausstellungsstücke im weltweit größten Museum in Washington DC landen. Kurz darauf erhält Ex-Museumswächter Larry einen Hilferuf.

TV-Tipps für den 1. Januar 2025: TV-Programm am Mittag und (späten) Nachmittag

Rapunzel - Neu verföhnt (13.20 Uhr, RTL ): Die Disney-Version des Märchenklassikers „Rapunzel“ von den Brüdern Grimm.

Fack Ju Göthe (13.30 Uhr, ProSieben ): Bankräuber Zeki wird aus dem Gefängnis entlassen und will als Hausmeister an einer Schule arbeiten, weil er unter der Turnhalle die Beute eines Überfalls vermutet. Tatsächlich bekommt er den Job - wird aber versehentlich als Aushilfslehrer eingestellt.

Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen (13.55 Uhr, SAT.1 ): Newt Scamander erfährt, dass der totgeglaubte Credence noch am Leben ist und sich in Paris aufhält. Auf Dumbledores Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen vor dem Zauberer Grindelwald zu beschützen.

Cinderella (15 Uhr, RTL ): Als Ellas Vater nach dem Tod der Mutter erneut heiratet, zieht die Stiefmutter mit ihren Töchtern zu ihnen. Ab sofort ist Ella nur noch die Dienstmagd ihrer Stiefmutter. Dennoch möchte sie den Ball besuchen, den der König veranstaltet, um für seinen Sohn eine Frau zu finden.

Fack Ju Göhte 2 (15.35 Uhr, ProSieben ): Zeki Müller, mittlerweile Lehrer auf der Goethe-Gesamtschule, begibt sich mit seiner Chaos-Klasse auf Exkursion nach Thailand.

Die Rosenheim-Cops (16.30 Uhr, ZDF ): Aufregung im Skiparadies Stephanszell: An der Talstation kommt per Sessellift ein Toter an, sodass Polizei-Sekretärin Stockl ihre Ermittler mit „Es gabat a Leich“ alarmieren muss.

Ich - Einfach unverbesserlich (16.30 Uhr, SAT.1 ): Der Schurke Gru will mit seiner Armee von Minions den Mond klauen.

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (16.50 Uhr, RTL ): Prinzessin Anna macht sich gemeinsam mit dem Eislieferanten Kristoff und dessen Rentier Sven auf die Suche nach ihrer Schwester Elsa, die mit ihren Zauberkräften das gesamte Königreich in einen ewigen Winter versetzt hat.

Fack Ju Göthe 3 (17.50 Uhr, ProSieben ): Brennpunktlehrer Zeki versucht mit fragwürdigen Mitteln, seine Klasse durch das Abi zu prügeln. Nach dem ernüchternden Besuch im Berufsinformationszentrum gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht.

The Lucky One - Für immer der Deine (18.15 Uhr, Vox ): Ex-Soldat Logan kehrt aus dem Irak-Krieg nach Hause zurück. Während eines Einsatzes fand der junge Marine ein Bild einer junger Frau, das ihn seitdem als Glücksbringer begleitet. Nun macht er sich auf die Suche nach ihr.

Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss (18.15 Uhr, SAT.1 ): Gru ist zwar erst zwölf, doch nichts kann ihn davon abhalten, innerhalb kurzer Zeit zum größten Bösewicht aller Zeiten aufzusteigen. Hilfe bekommt er von einer Schar gelben Minions, die ihm loyal zu Diensten stehen.

Schwere Jungs (18.30 Uhr, ARD ): Die Bobfahrer Gamser und Dorfler sind seit ihrer Kindheit Rivalen. Als 1952 die Olympischen Winterspiele in Oslo anstehen, gilt der amtierende Weltmeister Dorfler als Favorit. Ausgerechnet Gamser, der die marode Schreinerei seiner Familie übernommen hat, fordert ihn heraus.

Filme und Shows an Neujahr 2025: Was läuft am Abend?

Tatort - Der Stelzenmann (20.15 Uhr, ARD ): Ein Kind wird entführt, eine Zeugin getötet und die Ludwigshafener Kommissarinnen geraten unter Druck. Lena Odenthal und Johanna Stern setzen auf Erkenntnisse aus einem früheren Fall, um das entführte Kind zu retten.

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt (20.15 Uhr, Vox ): Hicks und sein Drache Ohnezahn suchen nach der geheimen Welt, einem legendären Zufluchtsort für Drachen, von dem sein Vater ihm berichtet hat.

Das Traumschiff (20.15 Uhr, ZDF ): Kapitän Max Parger und seine Crew steuern den Hafen von Curaçao an. Auch die kleine Mia und ihr Vater, Romanautor Philipp Korte, sind mit an Bord.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (20.15 Uhr, RTL ): Luke Hobbs und Deckard Shaw sind zu einer Art Team zusammengewachsen. Als der genetisch aufgerüstete Terrorist Brixton auf der Bildfläche erscheint, müssen sie gemeinsam den Kampf gegen ihren Widersacher aufnehmen.

Joko und Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala (20.15 Uhr, ProSieben ): Joko und Klaas fordern ProSieben im Glücksspiel heraus. Wer wird das Duell gewinnen?

Kommissar Van der Valk - Geheimnisse in Amsterdam (21.45 Uhr, ARD ): Krebsforscher Tycho Bos stürzt bei einem Clubabend vom Hausdach in den Tod. Zuvor hinterlässt er einen rätselhaften Code in Form einer Bilderabfolge in einem Video, das im Club vorgeführt wurde. Was wie ein Unfall aussehen soll, erweist sich als kaltblütiges Verbrechen.

Kreuzfahrt ins Glück (21.45 Uhr, ZDF ): Zusammen mit zwei Brautpaaren an Bord nimmt die Crew um Max Parger und den Hochzeitsplaner Tom Kurs auf die größte griechische Insel: Kreta.

The Equalizer (22.40 Uhr, RTL ): Elite-Soldat Robert McCall hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht, um unterzutauchen und ein ruhiges Leben als Abteilungsleiter in einem Baumarkt in Boston zu führen. Doch eines Tages muss er seinen selbstgewählten Ruhestand aufgeben.

Joko gegen Klaas - die härtesten Duelle um die Welt (23.10 Uhr, ProSieben ): Nach fünf wahnwitzigen Duellen um die Welt treffen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, um noch einmal auf ihre härtesten Challenges zurückzublicken.

Men in Black 3 (23.20 Uhr, ZDF ): Der Erde droht die Zerstörung durch einen Alien-Angriff. Drahtzieher ist Boris, die Bestie. Um seine Pläne zu verwirklichen, muss er Agent K in der Vergangenheit töten.

Knives Out - Mord ist Familiensache (23.40 Uhr, ARD ): Wenn jemand etwas von einem perfekten Mord versteht, dann der erfolgreiche Krimiautor Harlan Thrombey. Als dieser am Morgen nach der Feier zum 85. Geburtstag tot aufgefunden wird, deutet alles auf einen Suizid hin - oder war es doch Mord?

Neujahr 2025: TV-Tipps für die Nacht

Wenn du nach dem Tod erwachst (0.55 Uhr, ZDF ): Russ Potter erhält beunruhigende Drohanrufe, nachdem er zahlreichen Nachbarn schlechte Anlagetipps gegeben hat, wodurch diese Geld verloren haben. Nachdem sich in seiner unmittelbaren Nähe ein Mord ereignet, vermutet Russ, dass er das eigentliche Ziel war.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (1.15 Uhr, SAT.1 ): Gellert Grindelwald schmiedet einen finsteren Plan, um die Muggelwelt den Zauberern zu unterwerfen. Um den Magier zu stoppen, bittet Albus Dumbledore Newt Scamander und dessen Freunde um Hilfe.

Spooks - Verräter in den eigenen Reihen (2.20 Uhr, ZDF ): Ex-Geheimagent Will Holloway geht auf Terroristenjagd, um den guten Namen seines Mentors reinzuwaschen und einen Anschlag auf London zu verhindern. Sein großer Gegenspieler ist der Terrorist Adem Qasim, dem bei einem Gefangenentransport die Flucht gelang - dabei waren eigentlich keine Informationen über den Transport bekannt.

Antlers - Es ist unersättlich (3.35 Uhr, SAT.1 ): Sheriff Paul Meadows untersucht in einer Kleinstadt eine Reihe mysteriöser Mordfälle. Seine Schwester, die Lehrerin Julia, bemerkt derweil, dass ihr zwölfjähriger Schüler Lucas ein dunkles Geheimnis hütet.