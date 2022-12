Das TV-Programm an Weihnachten 2022: TV-Tipps und Highlights

Das Fersehprogramm an Weihnachten kann sich auch dieses Jahr sehen lassen. Wir geben Ihnen hier einen Überblick über die Highlights der zur Auswahl stehenden Filme und Shows.

Zu Weihnachten gehören viele Dinge, die schon lange zur Tradition geworden sind. Dazu zählen das Aufstellen und Schmücken des Weihnachtsbaums, das Plätzchenbacken und das Dekorieren. Doch auch einige ungewöhnliche Dinge haben sich im Laufe der Zeit in vielen Familien als Tradition eingebürgert. Dazu zählt für viele das Abendessen bestehend aus Bratwurst und Kartoffelbrei ebenso wie das gemeinsame sitzen vor dem Fernseher im Wohnzimmer. Dass es dazu kam, dass letzteres eine Tradition werden konnte, liegt vermutlich auch an dem TV-Programm, das rund um Heiligabend zu sehen ist. Dieses ist gewöhnlich voll von Blockbustern, Weihnachts-Specials und den bekannten Weihnachtsklassikern.

Dabei beschränkt sich diese Ausnahmesituation nicht nur auf Heiligabend, auch das TV-Programm am 1. Weihnachtsfeiertag sowie das TV-Aufgebot am 2. Weihnachtsfeiertag sind noch so voll mit hervorragenden Optionen, dass die Wahl zwischen den Programmen auch schnell zur Qual werden könnte. Damit Sie an den Feiertagen nicht in Stress verfallen, haben wir Ihnen hier eine Übersicht über die absoluten Highlights unter den Filmen und Shows an Weihnachten erstellt.

TV-Programm an Weihnachten 2022: Das Fernsehprogramm an Heiligabend

Bo und der Weihnachtsstern (VOX, 6.20 Uhr): Die Geschichte rund um die Geburt Jesu mal etwas anders. Anstelle die Geschichte aus Sicht von Josef und Maria zu erzählen, behandelt der Animationsfilm sie aus der Sicht der Tiere rund um ein Kamel.

Und täglich grüßt das Murmeltier (VOX, 12.35 Uhr): Ein Klassiker der Filmgeschichte: Bill Murray spielt einen griesgrämigen Reporter, der sich daneben benimmt und daraufhin merkt, dass er den selben Tag wieder und wieder durchleben muss.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (ARD, 13.40 Uhr): Die Märchenkomödie läuft jedes Jahr mehrmals zur Weihnachtszeit und normalerweise auch einige Male an Heiligabend selbst. Sie basiert auf einem Märchen der Gebrüder Grimm, ist mittlerweile aber vermutlich bekannter als die Original-Geschichte.

Der Polarexpress (Sat.1, 18.05 Uhr): Das Abenteuer handelt von einem Zug, der Kinder an den Nordpol zum Weihnachtsmann bringt. Der Schaffner wird von niemand geringerem als Tom Hanks gespielt.

Kevin - Allein zu Haus (Sat.1, 20.15 Uhr): Der Film gehört schon fast so sehr zu Weihnachten wie der Weihnachtsbaum. DIe McCallisters fahren in den Urlaub und vergessen etwas zuhause - ihren Sohn Kevin.

Der Grinch (20.15 Uhr, RTL): Eine neue, animierte Version des Klassikers. Der grüne Grinch hasst Weihnachten und hat es sich zum Ziel gesetzt, es in diesem Jahr auch für alle anderen zu verderben.

Charlie und die Schokoladenfabrik (Sat.1, 22.25 Uhr): Tim Burtons Version der Geschichte hat selbstverständlich wieder einmal Johnny Depp in der Hauptrolle als exzentrischer Schokoladenfabrikbesitzer Willy Wonka.

TV-Programm an Weihnachten 2022: Die Highlights am 1. Weihnachtsfeiertag

Garfield - Der Film (RTL II, 5.30 Uhr): Der faule Kater Garfield geniesst einen geruhsamen Alltag mit viel Ruhe und seiner Lieblingsspeise, Lasagne, in seinem Leben. Doch dann schleppt die neue Freundin seines Besitzers einen Hund an und es ist aus mit der Gemütlichkeit für den orangenen Kater.

Sister Act - Eine himmlische Karriere (Sat.1, 11.40 Uhr): Whoopie Goldberg in ihrer Kult-Rolle als Nachtclub-Sängerin Deloris, die sich vor ihrem rachsüchtigen Ex in einem Kloster versteckt. Dort eckt sie mit ihrer Art zwar zunächst an, doch dann führt sie im Chor die Pop-Musik ein und schafft es, das Kloster vor der Pleite zu retten.

Sissi (ARD, 15.45 Uhr): Das Original, das als Vorbild unter anderem für die neue Netflix-Serie "Die Kaiserin" dient. Sissi trifft in Österreich auf den jungen Kaiser Franz, der sie daraufhin unbedingt zur Frau nehmen will.

Dalli Dalli - die Weihnachstsshow (ZDF, 20.15 Uhr): Die mittlerweile dritte Folge der Neuauflage wird wieder von Johannes B. Kerner moderiert. Bei den Kandidaten handelt es sich auch dieses Mal wieder um jede Menge Prominenter, denen Kerner das bekannte Startsignal geben wird.

Tod auf dem Nil (Tele5, 20.15 Uhr): Ein Klassiker aus der Feder von Agatha Christie. Diesmal hat es den berühmten Detektiv Hercule Poirot auf ein Schiff mitten auf dem Nil verschlagen, wo ein Mord stattfand. Der Detektiv geht wie immer auch der unbedeutendst scheinenden Tatsache nach und versucht, den Mörder zu überführen.

TV-Programm an Weihnachten 2022: TV-Tipps für den 2. Weihnachtsfeiertag

Pippi in Taka-Tuka-Land (ZDF, 10.30 Uhr): Die Geschwister Annika und Tommy verbringen die Ferien in der Villa Kunterbunt zusammen mit ihrer Freundin Pipi. Doch dann erhalten sie eine Flaschenpost von Pipis Vater, Kapitän Langstrumpf, welcher von Piraten festgehalten wird. Die drei machen sich auf, um ihn zu befreien.

Die Tribute von Panem - The Hunger Games (ProSieben, 12.35 Uhr): In einer dystopischen Zukunft müssen die Bewohner der 12 Regionen von Panem jedes Jahr zwei ihrer Jugendlichen in ein grausames Ritual schicken: In den "Hunger-Spielen" kämpfen sie gegeneinander und nur der Gewinner darf überleben. Die junge Katniss Everdeen meldet sich freiwillig, um ihre Schwester vor diesem Schicksal zu bewahren.

Wer wird Millionär -Das Weihnachts-Zockerspecial (RTL, 20.15 Uhr): Beim "Wer wird Millionär? - Weihnachts-Zockerspecial" 2022 wird dieses Mal nicht "nur" um eine Million Euro gespielt. Diesmal können die Kandidaten in der fünftägigen Sonderausgabe der Quiz-Show gleich drei Millionen Euro gewinnen.

Die Eiskönigin 2 (Sat.1, 20.15 Uhr): Mit "Die Eiskönigin" gelang Disney ein Welterfolg, wie sie ihn lange nicht mehr hatten. Der zweite Teil der Geschichte um die Schwestern Ana und Elsa spielt in einem verwunschenen Wald, in dem die Geschwister nach der Ursache von Elsas Kraft suchen.

Notting Hill (ZDF, 23.50 Uhr): Julia Roberts spielt auch in der Komödie eine erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin - wie im echten Leben also. Diese trifft eines Tages einen Buchhändler (Hugh Grant), mit dem sie eine Beziehung anfängt. Doch kann die Beziehung zwischen einem Weltstar und einem Normalo funktionieren?