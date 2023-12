TV-Programm Heiligabend 2023: Filme und Shows im Fernsehprogramm

Egal ob Märchen, Weihnachtsklassiker oder Blockbuster- das TV-Programm ist an Heiligabend gut gefüllt und lädt zum gemütlichen Weihnachtstag auf der Couch ein.

Die meisten müssen an Heiligabend nicht arbeiten und haben ein wenig Zeit, um es sich vor dem Fernsehen gemütlich zu machen. Neben Weihnachtsfilmen auf Netflix, Disney+ oder Amazon Prime, gibt es auch ein breites Angebot im linearen TV-Programm. Von morgens früh bis in die späte Nacht laufen sowohl weihnachtliche und winterliche Filme als auch Blockbuster aus Hollywood. Auch einige Klassiker wie "Drei Nüsse für Aschenbrödel" "Der Grinch" oder "Pippi Langstrumpf" laufen im TV. Hier finden Sie einen Überblick über das TV-Programm an Heiligabend.

Fernsehprogramm an Heiligabend 2023: Fernsehen am Morgen und Vormittag

Kinder von Bullerbü (5.30 Uhr, ZDF ): Den Klassiker aus Schweden kennen wohl die meisten. Am Morgen läuft passend zu Weihnachten die Folge "Der erste Schnee".

(10.30 Uhr, ): Auch diesen Klassiker kennen die meisten wohl bereits. Statt nach Taka-Tuka-Land zu segeln bleibt in der Villa Kunterbunt und verbringt den Sommer mit Annika und Tommy. Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt (10.45 Uhr, RTL2 ): Basierend auf der erfolgreichen Bücherreihe versucht Greg die Highschool so gut wie möglich zu überstehen.

TV-Tipps für den 24. Dezember 2023: TV-Programm am Mittag

Der Nussknacker und die vier Reiche (14.10 Uhr, Sat.1 ): Clara stürtzt sich in einer unbekannten Parallelwelt ins Abenteuer.

(13.05 Uhr, ): In dem Klassiker "Drei Nüsse für Aschenbrödel spielt ein Wunschbaum eine zentrale Rolle. Charlie und die Schokoladenfabrik (14.15 Uhr, RTL2 ): In dem Film bekommt Charlie ein goldenes Ticket, um die Schokoladenfabrik von Willi Wonka zu besuchen.

(14.15 Uhr, ): In dem Film bekommt Charlie ein goldenes Ticket, um die Schokoladenfabrik von zu besuchen. Das Wunder von Manhattan (13.05 Uhr, RTL ): Als Kriss Kringle behauptet der echte Weihnachtsmann zu sein, gerät Weihnachten ganz plötzlich in Gefahr.

TV-Programm an Heiligabend 2023: Nachmittag

Der Herr der Ringe (14 Uhr, Pro7 ): Der Hobbit Frodo begibt sich auf die Reise nach Mordor, um den Ring von Sauron zu vernichten.

(16.20 Uhr, Kabeleins): Der Larry findet heraus, dass die Ausstellungsstücke im Museum nachts zum Leben erwachen. Schöne Bescherung (16.35 Uhr, RTL2 ): Clark Griswold will ein ruhiges Weihnachtsfest mit seiner Familie verbringen. Daraus wird jedoch nichts, denn ungebetene Gäste und widerspenstige Leuchtmittel treiben den Stresspegel in die Höhe.

(16.35 Uhr, ): will ein ruhiges Weihnachtsfest mit seiner Familie verbringen. Daraus wird jedoch nichts, denn ungebetene Gäste und widerspenstige Leuchtmittel treiben den Stresspegel in die Höhe. Ice Age : Jetzt tauts! (16.45 Uhr, RTL ): Die Eiszeit neigt sich dem Ende zu und das Eis beginnt zu schmelzen. Daraufhin begeben sich die Freunde Sid, Manni und Diego auf die Reise.

Filme und Shows an Heiligabend 2023: Vorabend

Die drei Musketiere (18.05 Uhr, Tele5 ): Die drei Musketiere setzten Himmel und Hölle in Bewegung, um das Königreich zu retten.

(18.30 Uhr, ): liest auf der winterlichen Landstraße ein Mädchen auf und bringt es zurück ins „Kinderhaus Sonnenschein“ im Nachbarort. Ice Age : Eine coole Bescherung (18.25 Uhr, RTL ): Alle Tiere sind mit den Vorbereitungen auf Weihnachten beschäftigt, als Sid aus Versehen die Lieblingsdekoration von Manni zerstört.

TV-Programm am 24. Dezember um 20.15 Uhr: Was läuft an Heiligabend in der Prime-Time im Fernsehen?

Herr der Ringe : Die Rückkehr des Königs (20.15 Uhr, Pro7 ): In diesem Teil der Saga wird die Freundschaft von Frodo und Sam auf die Probe gestellt.

(20.15 Uhr, ): Mit eigenwilligen Erzieungsmethoden und etwas Magie versucht die die sieben Kinder im Zaum zu halten. Christmas Town: 14 märchenhafte Tage (20.15 Uhr, Super RTL ): Lauren hat keine Lust auf Weihnachten und verlässt Boston . In der kleinen Stadt Gordon Falls entdeckt sie dann den Zauber von Weihnachten wieder.

(20.15 Uhr, ): Lauren hat keine Lust auf und verlässt . In der kleinen Stadt entdeckt sie dann den Zauber von wieder. Illuminati (20.15 Uhr RTL2 ): Professor Robert Langdon entdeckt Hinweise, dass die Geheimorganisation der Illuminaten wieder auferstanden sein könnte.

Filme und Shows am 24. Dezember 2022: Nacht

Die Geister, die ich rief (22.20 Uhr, Sat.1 ): Frank Coss plant eine gigantische Weihnachts-Live-Show, die mit Blut- und Horrorthemen Quote machen soll, bis er von drei Weihnachtsgeistern in die Schranken gewiesen wird.

(3.50 Uhr, ): lernt den neuen Freund seiner Tochter kennen und ist ganz und gar nicht begeistert. Trotzdem müssen die beiden irgendwie miteinander auskommen. Kill the Boss (3.10 Uhr, RTL2 ): Nick, Dale und Kurt werden von ihren Chefs gedemütigt und fassen den Entschluss dem Spiel ein Ende zu setzten.

